Olympiacos-Milan tv chiaro o tv pay? EUROPA LEAGUE, OLYMPIACOS-MILAN ECCO DOVE VEDERLA

OLYMPIACOS MILAN TV: i rossoneri andranno in chiaro? Niente da fare. La sfida di Europa League non sarà trasmessa da TV8, che manderà in onda Lazio-Eintracht Francoforte alle 18,55.

Olympiacos-Milan tv e live streaming. LEAGUE DOVE VEDERE OLYMPIACOS-MILAN

OLYMPIACOS-MILAN: è l'ora della verità. La squadra di Gattuso va in casa dei greci alle 21 nello stadio del Pireo per giocarsi la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Ben sapendo che si passa il turno con vittoria, pareggio e pure in caso di sconfitta con un gol di scarto (o due ma dal 4-2 in poi). Per vincere il girone invece servirebbe anche una mancata vittoria del Betis sul campo del Dudelange con successo del Milan contro i greci. Dove si potrà vedere Olympiacos-Milan in tv? Ecco la risposta.

Olympiacos-Milan tv su Sky Sport

Olympiacos-Milan sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 252. Con la telecronaca di Riccardo Gentile e Massimo Ambrosini. Sky ha la diretta esclusiva del match che vede in campo i rossoneri. Niente partita su TV8 che ha scelto di mandare in onda Lazio-Eintracht Francoforte dalle 18,55 (con pre-partita, all’interno di studio Europa League, in simulcast con Sky Sport, alle ore 18.00). Tornando a Olympiacos-Milan, la gara d'andata fu vinta 3-1 dai rossoneri con doppietta di Cutrone e gol di Higuain.

Olympiacos-Milan tv streaming Sky Go

Olympiacos-Milan si potrà seguire anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV.

Olympiacos-Milan radio Rai 1 e Radio Sportiva

Olympiacos-Milan sarà raccontata in cronaca diretta anche su Radio Rai 1 nel corso del programma "Zona Cesarini". E per chi vuole seguire il Milan in radio c'è anche l'opzione Radio Sportiva che aggiornerà in diretta le vicende dei rossoneri.

OLYMPIACOS-MILAN FORMAZIONI

OLYMPIAKCOS (4-2-3-1): José Sà; Torosidis, Vukovic, Cissé, Tsimikas; Guilherme, Camara; Podence, Fortounis, Elabdellaoui; Guerrero.

MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.

TV: Sky Sport Uno e Sky Sport 252