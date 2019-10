ORGASMO FEMMINILE, LA SCOPERTA! Ecco come cambia il piacere delle donne

Orgasmo femminile stratagemma dell'evoluzione. Orgasmo delle donne, come si è evoluto? La tesi avanzata in uno studio recente.

ORGASMO FEMMINILE SI E' EVOLUTO. Come cambia l'orgasmo delle donne

Il mistero dell'orgasmo femminile. Nel senso: quali sono le origini, le motivazioni biologiche che portano le donne a raggiunge l'apice del piacere? Un interrogativo che ha mobilitato milioni di uomini, ma, soprattutto, di scienziati. Uno studio realizzato dall'Università di Vienna porta a una nuova ipotesi su questo scabroso tema.

Orgasmo femminile si è evoluto - Lo studio sull'orgasmo delle donne

L'orgasmo femminile stando agli studiosi austriaci si sarebbe evoluto nei primi esseri umani per indurre l'ovulazione durante un rapporto sessuale. La rivista Pnas riporta questa tesi, secondo cui gli orgasmi erano una volta di vitale importanza per innescare l'ovulazione. Ossia, quando la femmina rilascia un ovulo, durante l'atto sessuale. In molti animali, (conigli, i furetti, i gatti e i cammelli) va proprio in questo modo, visto che l'ovulazione avviene durante il sesso. Solo che negli esseri umani così come nelle grandi scimmie questo non succede visto che ovulano una volta sola in un ciclo regolare (circa 28 giorni nell'uomo, ogni 29 giorni negli oranghi e fino a ogni 37 giorni negli scimpanzè). Secondo la testi degli scienziati un tempo, durante una prima fase dell'evoluzione, l'ovulazione nell'uomo veniva innescata da un orgasmo femminile durante il sesso.

Orgasmo femminile stratagemma dell'evoluzione

"L'esistenza dell'orgasmo femminile e' intrigante per due motivi: da un lato, l'orgasmo femminile non e' necessario per il successo riproduttivo femminile e, dall'altro, questo riflesso neuroendocrino è troppo complesso per essere un incidente evolutivo", spiegano i ricercatori. Con "neuroendocrino" gli studiosi si riferiscono a una combinazione di stimolazione dei nervi e produzione di ormoni.

Orgasmo femminile si è evoluto - i risultati dello studio

I ricercatori di questo studio sull'evoluzione dell'orgasmo femminile hanno trattato i conigli femmina, che ovulano durante il sesso, con fluoxetina (farmaco noto per inibire l'orgasmo). Nel corso delle ricerche è stato rilevato che dopo il trattamento, i conigli avevano il 30% di probabilità di ovulare rispetto ai conigli non trattati. Il meccanismo che innesca l'ovulazione nei conigli non è chiaro, secondo i ricercatori visto che quando si ferma l'orgasmo si riduce anche l'ovulazione, l'orgasmo potrebbe avere un ruolo nel rilascio degli ovuli. Secondo gli scienziati di questa ricerca l'orgasmo induceva l'ovulazione ed è "un meccanismo che esiste ancora in molti animali ma che ha perso il suo ruolo in altri".

Orgasmo femminile si è evoluto - le conclusioni

"Questa scoperta aiuta a interpretare aspetti della sessualita' femminile altrimenti difficili da spiegare, come il basso tasso di orgasmo femminile durante il rapporto sessuale", spiegano i ricercatori. Studi precedenti hanno suggerito che i cambiamenti evolutivi hanno anche reso piu' difficile per le donne raggiungere l'orgasmo.