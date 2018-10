Oroscopo del weekend 6 e 7 ottobre per i segni zodiacali. OROSCOPO WEEKEND NEWS

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 6 e domenica 7 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 6-7 OTTOBRE 2018

Oroscopo del week-end Ariete:

L’oroscopo del fine settimana rivela che sei in vena di amore, caro Ariete, in particolare sei spinto verso un tipo di incontro sessuale che confermi la tua desiderabilità. Probabilmente è meglio affrontare le tue insicurezze nel tuo tempo libero. La tua relazione non può gestire quel tipo di pressione. Se sei single, dai un'occhiata a ciò che ti impedisce di creare o mantenere la giusta connessione. Va più in profondità dentro te stesso. Una paura del rifiuto potrebbe essere la cosa che ti fa giocare veloce e libero con le relazioni o inseguire partner inadatti.

TORO OROSCOPO WEEK-END 6-7 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Toro:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, l'universo sta facendo pressione sulle relazioni mentre ti prendi una pausa per pensare al futuro. Se non riesci a ottenere ciò che desideri dalla tua relazione, potrebbe essere necessario considerare quanto più tempo ed emozioni sei disposto a investire. Se sei single e speri di incontrare la tua anima gemella, chiediti se stai facendo i passi giusti per attirare il compagno che vuoi. Sia da soli che in coppia, i tuoi sforzi devono essere allineati con l'immagine della relazione che desideri creare.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 6-7 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Gemelli:

La bellezza è un lavoro interiore. Avrai bisogno di modificare la dieta e il regime di esercizio fisico se vuoi sentirti in forma e avere un aspetto favoloso. È il momento ideale per tornare su pista con una routine sana a cui hai rinunciato. Per i migliori risultati, mantienilo semplice e rimani fedele a ciò che sai. Potresti voler rivedere il tuo programma con un medico o un professionista del fitness per assicurarti di essere sulla strada giusta. Ti sentirai più sicuro della tua vita sentimentale quando ti sentirai bene dentro e fuori.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 6-7 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Cancro:

Qualcuno del tuo passato potrebbe tornare a bussare alla tua porta, ma ciò non significa che devi lasciarlo entrare. Pensa molto attentamente prima di rispondere a un messaggio di un ex o di una vecchia cotta. C'è una ragione per cui le cose non hanno funzionato tra voi e se le circostanze non sono drasticamente cambiate, potrebbe essere saggio lasciare il passato nel passato. Anche se questa persona ha davvero un nuovo atteggiamento, potrebbe essere una storia d'amore che non vale la pena far ripartire.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 6-7 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Leone:

Non dare per scontato il tuo bisogno di bellezza, specialmente quando si tratta del tuo spazio vitale. Se non senti l'amore all’interno della tua casa, il tuo oroscopo del fine settimana suggerisce di prendere misure immediate per abbellire lo spazio intorno a te. Se la tua vita sentimentale non è brillante, inizia dalla camera da letto. Pulisci il disordine e sbarazzati degli elementi decorativi che non riescono a creare l'atmosfera per l'amore. Non deve essere perfetto, ma dovrebbe essere un luogo invitante per te e il tuo partner (attuale o futuro).

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 6-7 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Vergine:

È un ottimo momento per contattare tutte le persone che intendevi chiamare e rispondere alle e-mail che si sono accumulate nella tua casella di posta. Tuttavia, non si tratta di affari, Vergine. Si tratta di riconnettersi con le persone a cui tieni di più. Può essere facile perdere la connessione con amici e persone care, specialmente se non si condividono gli stessi valori. L'unico valore che devi davvero condividere è l'amore e la preoccupazione reciproca per il benessere degli altri. Tieni il telefono a portata di mano nel caso in cui ricevi una chiamata a sorpresa.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 6-7 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, è il momento di mettere in pausa le spese inutili. Le tue prospettive finanziarie sono piuttosto promettenti, ma ciò non significa che dovresti sprecare denaro per cose di cui non hai veramente bisogno. Stai pensando a future mosse di lavoro, quindi avere un piccolo extra nel tuo gruzzolo potrebbe rivelarsi utile nel caso ti trovassi in una fase di transizione. Se la tua vita lavorativa non è all'altezza delle tue aspettative, potresti fare un cambiamento prima o poi. Avere flessibilità finanziaria ti darà più tempo e libertà di scelta.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 6-7 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Scorpione:

L'esterno rispecchia chi sei all'interno? In caso contrario, questo è un momento eccellente per modificare il tuo aspetto. Ogni giorno, stai scoprendo qualcosa di nuovo su te stesso e queste rivelazioni informano il modo in cui vuoi essere percepito dal mondo. Rinfrescare il tuo look è un ottimo modo per colmare la distanza tra il vecchio te e la persona in cui ti stai evolvendo. Ti aiuterà a sentirti più sicuro quando si tratta di appuntamenti e relazioni, non perché sembri diverso ma perché sei felice del tuo aspetto.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 6-7 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Sagittario:

L'unico modo per capire la tua vita sentimentale è rallentare le cose. In effetti, potresti aver bisogno di una tregua dagli appuntamenti e dalle relazioni per capire se le scelte che stai facendo sono allineate con i tuoi valori e i tuoi obiettivi di relazione finale. Se siete attualmente accoppiati, non è necessario chiamarlo per uscire anche se potrebbe essere necessario più tempo per elaborare le vostre emozioni e decidere cosa volete veramente. Avere dubbi non significa necessariamente il disastro. È solo l'universo che ti dice che sei andato fuori strada.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 6-7 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Capricorno:

Come ti senti rispetto alle persone con cui ti circondi? Diventi la compagnia che frequenti così è bello dare un'occhiata più da vicino a chi sono i tuoi compagni più stretti e cosa portano nella tua vita. Va bene se ti senti ambivalente riguardo certe persone. Potrebbe essere una fase di transizione nella tua amicizia che richiede di cavalcarla. O potrebbe essere il momento di tagliare i legami e fare spazio ad un'amicizia che si adatta meglio al tuo temperamento e stile di vita.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 6-7 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Acquario:

Se non stai attirando l'attenzione che ti aiuta ad andare avanti nella tua carriera, potrebbe essere il momento di rinnovare la tua immagine. Ti stai vestendo per il lavoro che desideri? O la tua vita è così frenetica da mettere il minimo sforzo quando si tratta del tuo aspetto? Se vuoi un posto al tavolo con i giocatori più importanti, dovrai smettere di vestirti come un novellino. Segui l'esempio di un mentore o di una figura pubblica che trovi stimolante.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 6-7 OTTOBRE 2018

Oroscopo del weekend Pesci:

Se ti senti disilluso dalla vita, è un segno che hai bisogno di una nuova passione. Non importa ciò che hai vissuto nella tua vita fino ad ora, non è come se raggiungessi un punto alto e poi hai finito di crescere. Pensa a quali sono i tuoi interessi e cosa sei curioso di sperimentare per saperne di più. C'è qualcosa di cui ti sei appassionato in passato che vorresti riprendere? Potrebbe esserci una destinazione lontana dove hai bisogno per tornare o una lezione che devi prendere per ispirazione.

