Oroscopo della settimana dal 3 al 9 dicembre. OROSCOPO NEWS

Previsioni dell’Oroscopo settimanale : i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 3 al 9 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Ariete:

Settimana favorevole per l'ariete con buone soluzioni alle porte. In campo amoroso lasciatevi guidare dal vostro istinto. Se avete problemi con il partner troverete a breve la soluzione dei problemi.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Toro:

Lavoro stabile, non è tempo di decisioni. Attenti in amore: verificate la sincerità del partner.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Gemelli:

Amore offuscato da marte e qualche nube sui gemelli nel finale di settimana. Lavoro? Solito tran tran, ma restate freddi e lucidi.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Cancro:

Caro cancro in amore la settimana porta una bella sorpresa. Attenti sul lavoro perché Saturno è in opposizione e porta grattacapi.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Leone:

L'amore del Leone ha le insidie di Venere che porta discussioni (su questioni economiche in primis). La settimana parte in salita e finisce in discesa.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Vergine:

Lavoro con novità e impegni: serve calma e sangue freddo. Attenti alle spese pazze cari nati nella Vergine. Amore porta qualche nube nel finale di settimana con il partner.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Bilancia:

Lavoro con tensioni legate ai vostri collaboratori che non vi seguono come dovrebbero. Amore con questioni in sospeso. Comunque una settimana che vi porterà a risolvere qualche situazione in stand by.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Scorpione:

L'amore va molto bene. I pianeti sono ben allineati, Luna, Mercurio e Venere aiutano le relazioni. Anche il lavoro procederà bene. Settimana serena.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Sagittario:

Lavoro? E' il momento giusto per prendere qualche decisione che assesti la vostra carriera. Amore a gonfie vele per il Sagittario: ci pensa Giove. Settimana positiva anche se insidiata da Marte.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Capricorno:

L'amore migliora se sarete pronti a parlare e farci capire. Lavoro infine positivo, ma dovrete prima superare gli ostacoli di Saturno: non temete, ci riuscirete!

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Acquario:

Settimana che incoraggia qualche iniziativa che avete in mente da tempo. Amore un po' pazzerello: non siete focalizzati, mentre con il vostro lui o la vostra lei servirebbero chiarimenti.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2018

Oroscopo della settimana Pesci:

Venere vi indica la strada: se la seguite amore e passione saranno un successo. E' una settimana che suggerisce anche piccoli cambiamenti nella vostra vita.

