Oscar 2019, con "Spider-Man" vince anche lʼItalia grazie a Sara Pichelli

Sara Pichelli, fumettista marchigiana classe 1983, porta una ventata d'Italia agli Oscar. Unica candidata del Belpaese, ha vinto la prestigiosa statuetta con l'equipe di disegnatori di 'Spider-Man: Into the Spider-Verse' (Spider-Man - Un nuovo universo), il film d'animazione diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. La pellicola si e' distinta per una nuova tecnica di animazione che unisce le tecnologie di Sony Pictures Animation con lo stile tipico dei disegnatori di fumetti impegnati nel progetto, tra cui, appunto, Sara Pichelli. Si tratta di una tecnica rivoluzionaria che rende ogni fotogramma del film una vera e propria vignetta. La disegnatrice marchigiana, classe 1983, ha iniziato la propria carriera nell'animazione come storyboarder e character designer, per poi entrare nell'industria del fumetto, lavorando nella serie a fumetti di 'Star Trek' per la IDW Publishing come assistente di David Messina. Nel 2007 la giovane fumettista ha disegnato la sua prima breve storia a fumetti per la Cut-up edizioni. L'anno successivo, in seguito alla vittoria di un contest internazionale per scoprire nuovi talenti, Sara e' stata assunta dalla Marvel Comics. Dopo aver preso parte a numerosi titoli, e' stata anche incaricata di essere l'artista principale del secondo volume di 'Ultimate Comics: Spider-Man' (2011), dove appare per la prima volta Miles Morales. L'anno scorso la disegnatrice ha contribuito a rilanciare i Fantastici Quattro in una nuova serie a fumetti.

"Credo che la scelta abbia una motivazione politica, soprattutto per il periodo in cui e' nato - ha detto all'Agi alla vigilia dell'Oscar Sara Pichelli parlando del supereroe -. Nel 2011 c'era Obama e gli Stati Uniti stavano vivendo un momento di fermento. In America parlare di minoranze e' complicato, per loro avere intorno persone di etnie miste e' all'ordine del giorno, quindi non vederlo riflesso nei fumetti, che rappresentano la cultura pop per eccellenza, faceva strano. E' stata un'esigenza naturale". La disegnatrice ha raccontato che quando alla Marvel le "hanno detto che avrebbero ucciso Peter Parker, la mia reazione e' stata 'quindi io saro' quella che dara' il volto a colui che ha ucciso Peter Parker?'. I fan dei fumetti hanno un'affezione smodata per i loro beniamini - ha aggiunto - ma devo dire che nonostante il pubblico si fosse inizialmente spaccato, il nuovo Spider-Man e' poi diventato un instant classic, e' amatissimo, oramai fanno i cosplay, fanno i gadget". Sara Pichelli ha collaborato molto con lo sceneggiatore Brian Michael Bendis, ideatore del nuovo Spider-Man. "All'inizio l'ho conosciuto telematicamente, le facce delle persone con cui lavoro le vedo sempre dopo - ha aggiunto - ma abbiamo lavorato insieme per tantissimi anni. A un certo punto e' diventata proprio una sinergia totale. Poi lui e' una persona molto divertente e simpatica, e anche questo e' importante". La Pichelli ha anche spiegato che quando ha appreso la notizia che il suo Miles Morales sarebbe approdato sul grande schermo "li' per li' ero felice, ma ambivo al lungometraggio live-action. Quando ho cominciato a vedere come lo stavano realizzando mi sono ricreduta - ha aggiunto - e' un prodotto fatto benissimo, molto intelligente. Hanno mantenuto tanti riferimenti grafici al fumetto e io l'ho trovato molto divertente".

Sara Pichelli, nel team dei disegnatori della pellicola diretta da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, era l'unica italiana nominata.

"Ha creato il personaggio di Miles, ha fatto il lavoro pesante, poi per noi è stato facile portarlo sullo schermo" ha detto il regista Peter Ramsey dal palco della sala stampa degli Oscar.

