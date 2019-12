Panariello-Conti-Pieraccioni, Capodanno 2020 a Firenze. E poi..

Panariello-Conti-Pieraccioni, Capodanno 2020 a Firenze

Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni a grande richiesta ancora insieme in una nuova entusiasmante tournée: dopo aver gremito i palasport da nord a sud nella scorsa stagione, ora sono in giro nei più importanti teatri d’Italia con il loro esilarante spettacolo intitolato “Il Tour”.

Cosa fare a Firenze la notte di Capodanno?

PANARIELLO CONTI PIERACCIONI non hanno dubbi: il 31 dicembre aspetteranno l’arrivo del 2020 al Mandela Forum, con il loro pubblico – esattamente com’è stato l’anno scorso (al Teatro Verdi), per festeggiare tutti insieme e in allegria come si fa nelle grandi famiglie per le occasioni importanti.

Sarà una serata speciale che accompagnerà la platea fino al countdown della mezzanotte e a seguire brindisi e cin cin con gli artisti sul palco, il momento clou della notte di San Silvestro: una festa nella festa all’insegna della spensieratezza.

Il Trio è in teatro a Firenze (Mandela Forum). Si ride davvero di gusto con il trio toscano, e sarà anche per questa ragione che Giorgio, Carlo e Leonardo sono definiti dal pubblico e dai media i “tre moschettieri della comicità”: il loro non è soltanto un semplice spettacolo da vedere, ma qualcosa di più intenso, accattivante. Tra gli artisti in scena e la platea si consuma e si consolida, data dopo data, un vero e proprio atto d’amore.

Insomma, tutti pazzi per i tre toscani: c’è pubblico di ogni tipo al botteghino, multigenerazionale e di ogni categoria sociale: c’è chi segue Carlo Conti in tv, i fan dei film di Leonardo Pieraccioni e i seguaci dei tormentoni di Giorgio Panariello, che conoscono a memoria tutte le sue battute.

Per il trio toscano si tratta di una vera e propria reunion a distanza di vent’anni dal loro debutto insieme: prima le esperienze in radio negli anni ’80 in cui i tre si conoscono, poi nel 1993-94 girano in diverse città con ‘Fratelli d’Italia’ consolidando una grande sintonia.

E oggi questi tre amici fraterni si ritrovano sul palco, un ritorno alle origini, un vero e proprio salto indietro nel tempo. A loro basta poco per riaccendere la scintilla della complicità. Non hanno bisogno di parole, c’è alchimia sul palco, sono complementari, e hanno un’intesa unica che parla dagli occhi e dal cuore: ecco spiegato allora il segreto del loro successo che passa attraverso abbracci, foto d’annata e divertenti ricordi della loro inossidabile amicizia.

Questo nuovo spettacolo nasce, in modo particolare e significativo, dal forte desiderio dei tre artisti di ringraziare la generosità dell’Italia tutta in questi anni e del pubblico che tornerà a seguirli a grande richiesta: è immenso l’affetto della gente per il trio, considerate le tante date “doppie” del tour teatrale! E un grazie speciale Panariello, Conti e Pieraccioni lo devono a Firenze, che non smette mai di stupirli, basta ricordare le 130.000 presenze la scorsa stagione solo nel capoluogo toscano, in ben 19 repliche al Teatro Verdi e 17 al Mandela Forum, una cifra da record per uno spettacolo teatrale! Ed è proprio qui che il trio la notte di San Silvestro chiuderà l’anno e brinderà al Nuovo con l’unico intento di star insieme, di divertirsi e divertire.

Ecco tutte le date del tour, prodotto da Friends&Partners: Milano (18 e 19 novembre, Teatro degli Arcimboldi); Napoli (30, Palapartenope); Roma (2 e 3 dicembre, Teatro Brancaccio); Torino (9 e 10, Teatro Colosseo); Brescia (14, Teatro Dis_Play Brixia Forum), Bergamo (17 e 18, Teatro Creberg); Bologna (21 e 22, Europauditorium); il 27, 28, 29 e il 31 dicembre a Firenze (Mandela Forum); Milano (terza replica il 15 gennaio 2020, Teatro degli Arcimboldi); Bari (il 17, Teatro Team). Gran Finale a Roma il 20 gennaio (terza replica nella capitale).

Tutte le informazioni e il calendario aggiornato del tour disponibili su www.friendsandpartners.it

Martedì 31 Dicembre 2019

Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer - Firenze

Spettacolo: orario di inizio 21:15

Prezzi:

da 69,00 euro

Tel: 055 678841