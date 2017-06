Paralizzata dopo un orgasmo. Paralizzata era incinta di sei mesi. Foto orgasmo

Paralizzata dopo un orgasmo: storia choc di una donna incinta di sei mesi rimasta paralizzata

Lucinda Allen, è il nome della donna incinta paralizzata per colpa di un rapporto sessuale. Un orgasmo maledetto, una storia choc che sconvolge il web e che viene raccontata per la prima volta a distanza di anni.



Donna incinta paralizzata per colpa di un orgasmo dopo un rapporto sessuale con il marito? E' la storia drammatica della 43enne Lucinda Allen. L'ha raccontata il quotidiano britannico The Mirror.



Il fatto risale a cinque anni fa: un dolore che oggi questa donna ha voluto raccontare al mondo sperando di poter aiutare altre ragazze a non incorrere nel suo dramma.

Subito dopo l'orgasmo la donna incinta ha avvertito un normale mal di testa che si è fatto via via più forte fino a spingerla ad andare di corsa in ospedale.



Arrivata in ospedale la donna incinta rimasta paralizzata per un orgasmo i medici hanno deciso per il coma farmacologico indotto e poi per unacraniotomia al fine di alleviare la pressione sul cervello. Il risultato, dopo 6 giorni, è stata la paralisi completa di tutto il lato sinistro del corpo, la sedia a rotelle e il parto, tre mesi dopo, in quelle terribili condizioni.



Lucinda Allen è convinta si tratti del mal di testa post orgasmo, anche se “nessuno ne parla mai" - ha spiegato al Mirror - "io voglio fare in modo che la gente sia consapevole del fatto che possa essere un segno di avvertimento. Questa cosa mi ha fatto perdere molto: la mia carriera e degli altri figli, dei fratellini che mia figlia avrebbe potuto avere”.

Ma i medici non sono d'accordo e fanno invece riferimento a un'anomalia congenita di un vaso sanguigno. Questo problema sarebbe stato solo accentuato dalle emicranie post-orgasmo. Gli stessi neurologi hanno dato un nome alla patologia (Headache Associated with Sexual Activity) legandola all'aumento della pressione durante gli sforzi causati da un rapporto sessuale.