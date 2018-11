Parkinson, cause: morbo di Parkinson può iniziare nell’intestino

CAUSE DEL PARKINSON: LA MALATTIA DI PARKINSON PUÒ INIZIARE NELL’INTESTINO

Parkinson, nuovo studio indaga sulle cause del Parkinson. Lo studio sulle cause del Parkinson, pubblicato su Science Translational Medicine, ha mostrato che il rischio di Parkinson era del 20% inferiore nelle persone che avevano rimosso l'appendice, poiché è nell'appendice, a lungo considerata come inutile nel corpo umano, che si trova la sostanza che uccide le cellule cerebrali.

NOVITÀ PARKINSON 2018: LA CAUSA DEL PARKINSON SONO LE PROTEINE TOSSICHE CHE SI TROVANO NELL’APPENDICE

Nel Parkinson, le proteine tossiche si accumulano nel cervello per uccidere i nervi, in particolare quelli legati al movimento. Oltre a impedire i movimenti corretti, il Parkinson colpisce i sensi, la memoria e l'umore. La malattia di Parkinson è incurabile

Sebbene dunque il Parkinson colpisca il cervello, questo studio è la prova più convincente che la causa del Parkinson si trova al di fuori del cervello.

I ricercatori del Van Andel Research Institute, nel Michigan, hanno esaminato i dati di 1,7 milioni di persone nell'arco di mezzo secolo.

L'appendice è una piccola sacca all'apertura dell'intestino crasso ed è probabilmente l'organo vestigiale più conosciuto (senza uso) nel corpo umano. L'analisi del contenuto delle appendici delle persone ha mostrato che contenevano la stessa proteina tossica - chiamata alfa-sinucleina - che si trova nel cervello dei pazienti di Parkinson.

L'appendice non è chiaramente l’unico motivo scatenante del Parkinson (altrimenti la rimozione impedirebbe tutti i casi), ma i ricercatori sostengono che le budella sono un terreno fertile per la proteina, che poi viaggia sul nervo vago e nel cervello.

PARKINSON, CAUSE: IL PARKINSON SI SVILUPPA DALL’APPENDICE

Una delle ricercatrici, la dott.ssa Viviane Labrie, ha affermato che le persone non dovrebbero affrettarsi a rimuovere la propria appendice.

Ha detto: "Non stiamo sostenendo l'appendicectomia come una forma di protezione contro la malattia di Parkinson. Sarebbe molto più saggio controllare o smorzare la formazione eccessiva di alfa-sinucleina per evitarne una produzione in sovrabbondanza o potenzialmente per impedirne la fuga".

L'idea che l'intestino sia coinvolto nel Parkinson sta rapidamente guadagnando attenzione. I pazienti, non è un caso, riportano spesso disturbi digestivi.

Comprendere dove e come Parkinson inizia sarà assolutamente fondamentale per lo sviluppo di trattamenti che possono fermarlo e il potenziale impedirlo del tutto