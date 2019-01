PARTNERSHIP TRA LA RIVISTA DIARI DI VIAGGIO BY MARCOPOLO E TRENITALIA

Marcopolo sale ufficialmente a bordo delle Frecce di Trenitalia con “Diari di viaggio by Marcopolo”, il magazine edito dal 2010, con cui la piattaforma editoriale si è affermato come leader nel touring in edicola.

Grazie all’accuratezza nei contenuti, al ricco apparato fotografico, agli approfondimenti e alla capacità di anticipare le ultime tendenze e di fornire dati utili, attendibili e aggiornati, “Diari di viaggio by Marcopolo” porterà i passeggeri delle Frecce ben oltre il percorso del treno.

Un viaggio possibile anche grazie alla natura multimediale del format che non vive solo sulla carta stampata ma anche in televisione, sul web e nel mondo social di riferimento, in un sistema integrato capace di fornire tutte le informazioni utili agli utenti a trecentosessanta gradi. “Diari di viaggio by Marcopolo” è stata la prima rivista presente online ed oggi disponibile su tablet, smartphone e smart tv grazie alla piattaforma Italiasmart.

Del resto, la crescita delle vendite, che solo nel 2017 è stata del 20%, facendone la rivista di turismo e lifestyle più venduta nella grande distribuzione, con oltre cinquecento punti vendita serviti, dimostra come il magazine si ponga tra i più attendibili e apprezzati del settore.

Infine, tra le testate italiane, “Diari di viaggio by Marcopolo” è l’unica caratterizzata da una costante comunicazione e promozione televisiva e una regolare presenza nelle principali fiere ed eventi di settore italiani e internazionali, come: BIT – Borsa Internazionale del Turismo; TTG – Incontri; BMT – Borsa Mediterranea Turismo.

L’accordo con Trenitalia si presenta come lo sbocco naturale di un magazine destinato, per definizione, ad ampliare continuamente i propri orizzonti e, naturalmente, quelli di un pubblico, sempre più esigente e preparato, che desidera concedersi solo il meglio in termini di panorami, natura, cultura e arte, senza tralasciare le eccellenze enogastronomiche e le migliori strutture ricettive.

MARCOPOLO

Il 1° settembre 1997, a solo pochi mesi dall’avvio della piattaforma satellitare Tele+, nasce MARCOPOLO il primo canale tematico della storia della piattaforma satellitare pay italiana. Canale che, negli anni, si è accreditato come uno dei protagonisti della televisione a tema.

Nel gennaio 2014 MARCOPOLO è approdato anche all’offerta free del digitale terrestre come unico canale televisivo dedicato ai viaggi e all’avventura e, soprattutto, all’Italia.

MARCOPOLO racconta tradizioni, costumi, miti e leggende dell’Italia del passato e del presente. Racconta l’Europa e il Mondo con uno stile, un linguaggio e con una capacità di narrazione tutta italiana. Il canale si pone l’obbiettivo di intrattenere offrendo agli spettatori, distratti da un’offerta troppo spesso strillata e priva di identità, una selezione di contenuti attenti al gusto e alle necessità di intrattenimento culturale ed informativo del proprio pubblico.

Marcopolo, visibile al 222 del digitale terrestre e al canale 810 di SKY è anche distribuito in streaming sul portale almamediaitalia.it sia su rete fissa che in mobilità su smartphone e tablet.