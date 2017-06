Pensioni, Ape e quota 41: nuovi ostacoli. RIFORMA PENSIONI NEWS



Pensioni, Ape e Quota 41: non c'è pace. "Questa ulteriore impasse fa slittare inevitabilmente anche i tempi di uscita della circolare applicativa dell'Inps, che dovrà definire nel dettaglio le procedure da seguire e sciogliere i possibili dubbi interpretativi". Il segretario regionale della Cgil di Friulia Venezia Giulia Villiam Pezzetta su Friuli.it parla della data di scadenza per la presentazione delle domande, che rischia di non essere rispettata. Insomma, al di là della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per Ape e quota 41 c'è ancora ansia e paura di slittamenti. L'Inps ('Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) dovrà inviare la circolare che chiarirà i requisiti e le modalità di accesso agli interventi pensionistici.



Pensioni, Ape, APE SOCIAL e quota 41: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE. RIFORMA PENSIONI NEWS



APE Social e quota 41 per i precoci dovrebbe arrivare in queste ore la pubblicazione dei decreti attuativi.



Pensioni, "Entro venerdi' in Gazzetta Ufficiale" il decreto su Ape sociale"

Novità sulle pensioni. Entro giovedi' o al piu' tardi, entro venerdi' dovrebbero andare in Gazzetta Ufficiale i decreti sull'Ape sociale e sull'anticipo pensionistico per lavoratori precoci. A dirlo e' l' economista e consulente della Presidenza del Consiglio sui temi del Lavoro, Marco Leonardi, a margine della presentazione del Rapporto dell'Ocse sulla contrattazione di secondo livello. Durante il suo intervento Leonardi ha affermato che sul fronte delle pensioni "c'e' un ritardo che dobbiamo colmare".



Pensioni, ritocchi Ape in Manovra

Novità sulle pensioni anche in Manovra. I sei anni continuativi nei casi di lavori gravosi richiesti

per accedere all'Ape social potranno essere spalmati nell'arco di sette anni. Le banche potranno cartolarizzare i finanziamenti garantiti.