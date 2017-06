Pensioni, Ape social e precoci: news Inps. APE VOLONTARIA E' ANSIA! Riforma pensioni news



Ape sociale e preococi siamo a quota 22.081 le domande per l'accesso al pensionamento anticipato (dati a giovedì scorso). Mentre l'Inps è impegnato su questo fronte, resta caldo anche quello dell'APE Volontaria (si attende il decreto) e montano polemiche sulla Fase 2. Ecco il punto sulla riforma pensioni.



PENSIONI: DAMIANO "GIUSTO CHE SINDACATI CHIEDANO RIPRESA CONFRONTO". APE CALDISSIMO NELLA RIFORMA PENSIONI



"E' giusta la richiesta fatta da Cgil, Cisl e Uil a Gentiloni e Poletti di avviare il confronto sulla Fase 2 del verbale di accordo sulla previdenza sottoscritto lo scorso settembre. L'APE sociale sta decollando positivamente insieme alla normativa sui lavoratori precoci: se, come ci auguriamo, le richieste saranno superiori alle previsioni, occorrera' stanziare nuove risorse al fine di evitare che qualche lavoratore venga escluso dal beneficio dell'anticipo pensionistico". Lo afferma in una nota Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera. "Resta ancora al palo - prosegue - il decollo dell'APE volontario e la normativa sui lavori usuranti, mentre si affaccia l'ipotesi di un nuovo innalzamento dell'eta' pensionabile, che passerebbe nel 2019 a 67 anni. Questa possibilita' va scongiurata". "Infine, nella Fase 2 del verbale e' prevista l'istituzione della 'pensione contributiva di garanzia'. Si tratta di una proposta che punta ad assicurare alle giovani generazioni, che avranno il calcolo previdenziale tutto contributivo, una pensione dignitosa attraverso una eventuale integrazione corrispondente all'attuale assegno sociale. Il 'cantiere previdenza' va tenuto aperto e deve alimentarsi attraverso il confronto con il sindacato che, come si e' visto, ha dato finora frutti positivi", conclude.

PENSIONI, APE VOLONTARIA: DECRETO A GIORNI. RIFORMA PENSIONI NEWS



RIforma pensioni, una buona notizia. Per il decreto sull'Ape volontaria e' "questione di qualche giorno spero. Palazzo Chigi lo ha trasmesso agli uffici competenti, mi risulta. Questione davvero di poco. E l'anticipo pensionistico volontario funzionera', con buona pace di chi ha solo criticato". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook, in risposta al commento di un utente. "Per le pensioni minime le novita' dovrebbero arrivare a luglio. Ennesima dimostrazione di una legge di bilancio, quella del 2016, davvero straordinaria", aggiunge.



PENSIONI: FASE 2, SINDACATI A GOVERNO, URGENTE RIPRESA CONFRONTO. RIFORMA PENSIONI NEWS

Pensioni, clima ancora caldissimo, Le segreterie nazionali Cgil, Cisl e Uil hanno inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio e al Ministro del Lavoro, sollecitando la ripresa del confronto della fase 2 sulla previdenza, prevista dal verbale di sintesi sottoscritto lo scorso 28 settembre. Cgil, Cisl e Uil, si legge in una nota congiunta a firma di Roberto Ghiselli, Maurizio Petriccioli e Domenico Proietti, "ritengono urgente affrontare i temi del legame all'aspettativa di vita, la flessibilità in uscita, la riforma della governance Inps-Inail, le future PENSIONI dei giovani, l'eliminazione delle disparità di genere che penalizzano le donne e il rilancio della previdenza complementare".

PENSIONI: APE SOCIAL E PRECOCI: 22.081 DOMANDE. I DATI INPS



Pensioni, nuovi dati. Hanno raggiunto complessivamente quota 22.081 le domande per l'accesso al pensionamento anticipato: 14.505 quelle di certificazione delle condizioni di accesso all'APE sociale; 7.576 le domande di certificazione delle condizioni di accesso al pensionamento anticipato per lavoratori precoci. E' una nota Inps ad aggiornare i dati alla data di ieri, 22 giugno.



PENSIONI: APE SOCIAL E PRECOCI: 22.081 DOMANDE - LOMBARDIA AL COMANDO

Sotto il profilo regionale, il maggior numero di domande di Ape Social e precoci è stato inoltrato dalla Lombardia (3.749), seguita dal Veneto (2.204), dalla Sicilia (1.959), dal Lazio (1.754), dal Piemonte (1.687), dalla Toscana (1.677) e dall'Emilia Romagna (1.647).



Pensioni: Camusso, su Ape Social e precoci quadro preoccupante



Sui decreti applicativi di Ape Social e precoci "ho la sensazione di un esito non positivo", confermato dalle notizie "che ci giungono in questi giorni dai nostri Patronati. Un quadro assolutamente preoccupante". Lo ha affermato la leader della Cgil, Susanna Camusso, a margine di un seminario in corso presso la sede del sindacato, sottolinenando che "dai patronati arrivano notizie di file infinite e c'e' una richiesta di molta documentazione". La scadenza utile per presentare le richieste per l'Ape sociale e precoci "e' il 15 luglio e i decreti sono appena usciti", ricorda Camusso sottolinenando che "ci sono problemi di interpretazione, come sempre in materia previdenziale". Entro questa data, infatti, si chiede la certificazione di avere i requisiti o di maturarli entro fine anno. "C'e' angoscia da parte delle persone che vorrebbero accedere con una rincorsa. Non chiediamo - spiega la numero uno di Cgil - di far slittare il termine del 15 luglio, perche' faremo un danno alle persone. Constatiamo una necessita' alla quale dovrebbe rispondere anche l'Inps di favorire il processo per dare risposte alle persone".



PENSIONI, DAMIANO: CONTRADDITTORIO ALZARE ETA' PENSIONABILE MENTRE DECOLLA APE



"Il ministro Poletti, saggiamente, ha rimandato al prossimo autunno la discussione relativa all'innalzamento dell'età pensionabile collegato all'incremento della aspettativa di vita. Si parla di portare l'età, a partire dal 2019, dagli attuali 66 anni e 7 mesi ai 67 anni, con un incremento di ben 5 mesi. Si tratta di supposizioni perché il calcolo andrà fatto avendo a disposizione i dati dell'ISTAT che verranno resi noti dopo l'estate". Lo dichiara Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera. "Questa norma - prosegue - è stata introdotta al tempo del Governo Berlusconi e andrebbe cancellata. Un primo passo è stato compiuto con il verbale di accordo tra Cgil, Cisl e Uil e Governo del settembre scorso, che ha bloccato questo meccanismo per i lavori usuranti. Suggeriamo al Governo di convocare le parti sociali per affrontare questo problema e di non procedere in modo unilaterale". "Sarebbe sbagliato e contraddittorio alzare l'età della pensione nel momento in cui decolla con successo l'APE Sociale, che anticipa la stessa età a 63 anni. Sarebbe uno 'stop and go' incomprensibile che ricadrebbe su un tema delicato come quello previdenziale. Se il successo dell'APE dovesse andare oltre i numeri previsti, chiederemo al Governo di stanziare nuove risorse nella prossima legge di Bilancio per non lasciare nessuno escluso", conclude



Pensioni, Ape social ora è tour de force. Riforma Pensioni news



"E' iniziato il tour de force per la presentazione delle domande di APE sociale, finalizzate all'accompagnamento alla pensione di coloro che hanno 63 anni di età e di quelle per la pensione anticipata rivolta ai lavoratori precoci, ovvero coloro che hanno dodici mesi di contributi versati prima dei 19 anni di età". A dirlo Fulvia Colombini, del collegio di presidenza Inca, il patronato della Cgil. "Queste due agevolazioni -sostiene- sono il frutto di un verbale di sintesi tra il governo e le organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil, firmato a settembre 2016 e sono state inserite dal Parlamento nella legge di Bilancio 2017, affinché fossero operative a partire dal 1° maggio 2017. Il governo aveva, inoltre, il compito di pubblicare due decreti attuativi della citata legge di Bilancio, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore (pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso dicembre 2016)".



Pensioni, Ape social ora è tour de force - I decreti attuativi sulla riforma pensioni



I decreti attuativi, "dopo una lunga quanto inspiegabile attesa, sono stati pubblicati la sera di venerdì 16 giugno - ricorda - e le procedure informatiche per l'invio delle domande stesse sono state messe a disposizione da Inps, a partire da sabato 17 giugno".



Pensioni, Ape social ora è tour de force - Le domande di presentazione dei pensionati



"I tempi per la presentazione delle richieste risultano quindi ristrettissimi -avverte- perché il termine è previsto per il 15 luglio 2017; cioè, neppure un mese a fronte dei 6 mesi impiegati dal governo per emanare i decreti attuativi. Già da ieri, a partire dalle prime ore del mattino, nei nostri uffici si stanno riversando migliaia di lavoratori e disoccupati che chiedono di poter fare la domanda. I primi dati diramati da Inps, certificano che sono state inviate oltre 8.200 richieste. Si sta diffondendo la psicosi di non arrivare in tempo perché non tutti coloro che avanzano la domanda potranno accedere al pensionamento anticipato visto che i fondi a disposizione sono limitati". "L'Inps -spiega Fulvia Colombini- ha il compito di stilare una graduatoria, dopo il 15 luglio, per certificare chi entra e chi sta fuori. Tra i criteri della graduatoria, oltre ai requisiti anagrafici, contributivi e soggettivi delle persone, come ad esempio, essere invalidi o disoccupati, svolgere lavori gravosi, oppure assistere un parente di prima grado disabile, ecc., il governo ha avuto la brillante idea di inserire anche che a parità di condizioni si terrà in considerazione la data e l'ora di presentazione della domanda. Pertanto, tutti cercano di assicurarsi che la richiesta venga inviata il più presto possibile".



Pensioni, Ape social ora è tour de force - Caos nel sistema informatico Inps



"La giornata del 19 giugno - fa notare - si è svolta nel caos: il sistema informatico Inps ha subìto un blocco totale nelle prime ore della mattinata, poi ha ripreso a funzionare, però a rilento. Stamattina il problema della lentezza delle procedure si è ripresentato e questo genera, anche dal punto di visto psicologico, oltre che organizzativo, una situazione veramente incresciosa per i lavoratori e le lavoratrici e per i funzionari del Patronato che sono sottoposti a uno stress notevole. Nel corso della giornata di ieri sono stati risolti da parte di Inps e su nostra segnalazione, alcune problematiche di mal funzionamento della procedura informatica che presentava degli errori o omissioni, come la mancanza della domanda di richiesta dell'APE, che non è stata disponibile fino a pomeriggio inoltrato". "Altre gravi problematiche -rimarca- rimangono tutt'ora aperte. Vogliamo soffermarci, nella nostra denuncia, su quanti hanno il diritto di accedere ai benefici perché svolgono lavori gravosi di varia natura. Per perfezionare la domanda, l'Inps richiede contestualmente l'invio della certificazione dell'azienda che attesti che il lavoratore abbia effettivamente svolto le mansioni gravose, per gli anni richiesti, sei anni sugli ultimi 7 di lavoro, oltre ad altra documentazione esplicativa dell'inquadramento professionale, del contratto collettivo applicato, del versamento dei contributi all'Inail, ecc".



Pensioni, Ape social ora è tour de force - I chiarimenti Inps

"L'Inps - chiarisce - non accetta le domande se non è presente la citata documentazione aziendale, ma questa richiede tempi più lunghi, pensiamo per esempio alle aziende che si trovano in fallimento, in concordato preventivo, a quelle che hanno effettuato fusioni, incorporazioni, cessioni di ramo d'azienda, per cui la documentazione non risulta di immediata disponibilità. Orbene, tutti questi lavoratori rischiano di essere esclusi dai benefici dell'APE sociale e dei Lavori precoci perché se l'Inps non modificherà le procedure, le loro domande saranno presentate dopo tutti gli altri, per fatti non dipendenti dalla volontà delle persone, quando probabilmente le risorse economiche potrebbero essere già terminate". "Abbiamo chiesto all'Inps -sostiene la sindacalista- la modifica della procedura per garantire parità di condizioni di accesso a tutti e per tutelare i diritti individuali delle persone. Ci sentiamo però di affermare che, con queste modalità burocratiche e negligenti, più autoreferenziali che rivolte a garantire i diritti dei cittadini, si rischia di trasformare delle conquiste sindacali utili e giuste in un calvario e in una corsa a ostacoli per coloro: lavoratori e patronati che sono impegnati gli uni per richiedere un diritto, gli altri per garantirlo; e a tutti loro siamo emotivamente vicini". "Il governo, il ministero del Lavoro e l'Inps -continua- a nostro avviso dovranno farsi carico della situazione attuando tutte quelle modifiche, normative, organizzative e informatiche che possano assicurare i diritti contenuti della legge di Bilancio 2017, approvata dal Parlamento e che ha recepito l'intesa con le organizzazioni sindacali dello scorso settembre".





Pensioni precoci e Ape sociale: tutte le news. Riforma Pensioni: giallo sull'età



Pensioni, giorni caldi. Dall'Ape sociale ai precoci, dalle voci sull'età pensionabile alzata a 67 anni: ecco la situazione sulla riforma pensioni.



Pensioni, età pensionabile a 67 anni? Poletti: nulla allo studio



"Non abbiamo allo studio alcun provvedimento, di nessun tipo". Cosi' il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, a chi gli chiedeva di possibili variazioni dell'eta' pensionabile, in connessione con l'aspettativa di vita, dopo alcune indiscrezioni di stampa, a margine di un convegno della Fnp Cisl.



Pensioni, età pensionabile a 67 anni: attenti all'Istat



Pensioni, età pensionabile a 67 anni dal 2019: questi erano i rumors delle scorse ore, la situazione che allarma i pensionati. Dunque nessun intervento gia' definito, anche se, stando a una legge del 2010, entro la fine di quest'anno si dovrebbe procedere all'adeguamento per l'eta' della pensione (oggi 66 anni e 7 mesi) alla speranza di vita. Il dato sull'aspettativa deve essere fornito dall'Istat, che al momento non avrebbe ancora comunicato l'informazione. Gli eventuali nuovi parametri scatterebbero comunque dal 2019. L'adeguamento deve passare per un provvedimento direttoriale del ministero dell'Economia di concerto con quello del Lavoro.

PENSIONI: ANIEF "SALE ANCORA ETÀ E APE SOCIALE NON BASTA"



"Cresce ancora l'eta' minima per lasciare il lavoro: dal 2019 per accedere all'assegno di vecchiaia bisognera' aver compiuto 67 anni, contro gli attuali 66 anni e 7 mesi e i 66 piu' 11 mesi gia' previsti dalla Legge di riforma pensionistica Monti-Fornero. Il decreto maggiorativo del Governo e' pronto a livello tecnico, subito dopo l'estate verra' affrontato in ambito politico. Il motivo dell'ulteriore elevazione dell'eta' si deve al fatto, scrive oggi Il Corriere della Sera, che "la speranza di vita dopo i 65 anni si sta allungando: per gli uomini siamo passati dai 18,6 anni del 2013 ai 19,1 anni del 2016; per le donne da 22 a 22,4 anni". Lo afferma l'Anief in una nota. "Le agevolazioni pensionistiche dell'APE Social, spettanti a chi svolge un lavoro usurante, vanno per forza allargate e tutti i livelli d'insegnamento - ribadisce Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - : per quanto riguarda l'APE volontaria, invece, con i lavoratori chiamati a restituire fino a 500 euro al mese per vent'anni in cambio di tre anni e mezzo di anticipo pensionistico, continuiamo ad avere grossi dubbi. Non si tratta, di certo, di proposte da accettare a occhi chiusi: alla resa dei conti, stiamo parlando di un ammortizzatore sociale, un ponte verso la pensione, che il beneficiario dovra' pagare a carissimo prezzo". "Non dimentichiamo inoltre - continua il presidente Anief - che le PENSIONI attuali e future sono state gia' penalizzate dal nuovo modello di calcolo contributivo: ridurle di un importo cosi' importante, significa portarle abbondantemente sotto i mille euro e sempre piu' vicino all'assegno sociale. Ovvero, lavorare e pagare contributi per quasi 40 anni, per poi ritrovarsi in mano poco piu' di chi non ha svolto nemmeno un giorno di lavoro. E che dire degli effetti devastanti sul fronte dei servizi? Nella scuola, a esempio, abbiamo gia' oggi il corpo docenti piu' vecchio (3 su 4 hanno oltre 50 anni, il doppio dell'area Ocse) e malpagato (meno di 30mila euro lordi l'anno). A breve - conclude Pacifico - raggiungeremo un record inarrivabile".



Pensioni: Di Michele (Inps), per Ape nuova finestra in autunno



Per l'Ape Social "quest'anno sono disponibili 300 milioni di euro, io credo che saranno sufficienti visto che tra l'altro si parte in una fase avanzata dell'anno. In ogni caso se le risorse lo permetteranno ci sara' una sorta di secondo appello, una nuova scadenza al 30 novembre per le domande tardive. Per il 2018 i fondi disponibili invece raddoppiano". Lo spiega Gabriella Di Michele, direttrice generale dell'Inps, in un'intervista al Messaggero. Su l'Ape volontaria, "il dpcm e' ancora in fase di predisposizione, poi bisognera' fare gli accordi quadro con le banche e le assicurazioni ma non credo che questo richiedera' molto tempo. Penso che dopo l'estate sara' tutto pronto", dichiara Di Michele. In merito ai diversi strumenti previdenziali e assistenziali, "c'e' stata qualche iniziativa legislativa che va nel senso della razionalizzazione. Spero che si prosegua in questa direzione. Resta il fatto - sottolinea Di Michele - che l'Inps ha un bisogno disperato di rinnovare il proprio personale. Con la struttura informatica riusciamo a reggere, a fatica, e ad affrontare gli svariati compiti che ci vengono affidati. Ma l'eta' media del nostro personale e' di 57 anni. Abbiamo bisogno di assumere giovani, gli spazi che si sono aperti finora sono solo una goccia nel mare".