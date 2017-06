Pensioni, Ape social e quota 41: allarme. CAMUSSO preoccupata per fase 2. RIFORMA PENSIONI NEWS

PENSIONI E AMMORTIZZATORI, CAMUSSO PREOCCUPATA PER ELEZIONI ANTICIPATE



"Un incontro utile e positivo che spero ripeteremo con frequenza e che ha permesso, dopo tanto tempo, un confronto aperto sulla situazione politica, economica e sociale del Paese". Cosi' il segretario generale della Cgil Susanna Camusso al termine dell'incontro, che si e' tenuto nella sede nazionale della Cgil, con il ministro della Giustizia Andrea Orlando, e il presidente della Commissione Lavoro della Camera Cesare Damiano. "A Orlando e Damiano - prosegue Camusso - ho espresso le preoccupazioni della Cgil sui pericoli che potrebbero derivare dalla fine anticipata della legislatura, che metterebbe in discussione la prossima legge di bilancio, non permettendo cosi' di affrontare pensioni e ammortizzatori. Una prospettiva - spiega - che ricadrebbe interamente sulla condizione dei lavoratori e delle fasce deboli della popolazione". "Con il ministro della Giustizia e con il presidente della Commissione Lavoro della Camera abbiamo poi esaminato lo stato dell'economia e della finanza del nostro Paese con particolare attenzione alla disoccupazione giovanile e all'aumento della precarizzazione. Non ho nascosto il disappunto e la contrarieta' per la reintroduzione dei voucher e ho sottolineato la necessita' di affrontare con decisione il riordino del diritto del lavoro, cosi' come - conclude Camusso - abbiamo proposto nella Carta dei diritti universali del lavoro che Cesare Damiano ha iscritto ai lavori della Commissione di cui e' presidente".

Ape social e quota 41: i decreti attuativi non sono ancora stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Lo scorso 23 maggio il Governo Gentiloni ha firmato i testi, si attende pubblicazione. I rumors 'pensionistici' raccontano che la pubblicazione dovrebbe avvenire nelle prossime ore e come confermato da tempo avranno decorrenza retroattiva al primo maggio 2017.



Su Ape volontario e Rita siamo ancora più indieto: visto che nulla è ancora arrivato al Consiglio di Stato. Inutile dire che precoci e aspiranti pensionati sono in ansia. In tema di Ape e quota 41 va ricordato che i richiedenti dovranno inviare la prima istanza all'Inps entro e non oltre il 15 luglio 2017.



In tema di lavoro e pensioni c'è stato un incontro nella sede nazionale della Cgil, tra il segretario generale Susanna Camusso, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando e il presidente della Commissione Lavoro alla Camera, Cesare Damiano. La Camusso ha espresso la preoccupazione per i lavoratori in vista del pericolo di una fine anticipata della legislatura: situazione che potrebbe mettere in discussione la prossima legge di bilancio e la discussione sulle problematiche legate a riforma Pensioni e ammortizzatori sociali.



PENSIONI, le novità sulla quattordicesima sono nella Legge di bilancio approvata dal Governo e prevedono un aumento dell'importo erogato e l'estensione della platea dei beneficiari. Cambiano importi e platea di beneficiari. Vi spieghiamo a chi spetta e quanto vale la nuova quattordicesima delle pensioni.



Pensionati felici: o meglio, 3,4 milioni pensionati lo saranno grazie alla quattordicesima in versione rafforzata prevista dalla ultima legge di Bilancio. L'ultima «finanziaria» ha rafforzato la quattordicesima a chi ne aveva già diritto e ha allargato, includendo circa 1,2 milioni nuovi pensionati. Il presidente dell'Inps Tito Boeri ah spesso criticato questa manovra legata alla quattordicsima perché scarica i costi sulle generazioni future.



La quattordicesima spetta a chi ha una o più pensioni Inps o delle gestioni autonome, separata e del fondo clero. Hanno diritto ad ottenerla i pensionati a partire da 64 anni. Hanno diritto anche i titolari di pensioni di invalidità (non quelle civili) e le reversibilità. Esclusi i pensionati Inpgi, l'istituto di previdenza dei giornalisti. Fino al 2016 l'assegno della quattordicesima spettava ai pensionati con un reddito complessivo fino a una volta e mezzo il trattamento minimo (chi ha avuto nel 2016 redditi fino a 9.786,86). Ora per la quattordicesima va a chi ha un reddito superiore a 1,5 volte il minimo e fino 2 volte (quindi 13.049,14 euro). Per i pensionati subito dopo la soglia più alta è prevista una compensazione per evitare che siano penalizzati rispetto a chi si trova subito sotto.



Quanto vale la quattordicesima per i pensionati? Stando alle fonti Inps si varia tra 437 euro e 655 per coloro per i redditi più bassi, e tra 336 e 504 euro per coloro che hanno redditi fino a due volte il minimo.



Un milione e duecentomila pensionati con il consueto assegno Inps, incasseranno per la prima volta anche la quattordicesima grazie all'ultima legge di Bilancio. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, fino all’anno scorso questo bonus extra, dal peso variabile a seconda degli anni di versamenti effettuati, era appannaggio dei soli 2,1 milioni di pensionati contributivi con un reddito complessivo inferiore a 1,5 volte il minimo, come prevedeva la legge del 2007 che l'ha inventato. Per questa platea originaria - sottolinea Il Sole 24 Ore - il bonus viene rafforzato del 30% circa, per gli altri (quelli con una pensione compresa tra 1,5 e 2 volte il minimo) come detto è una novità. La misura ha un costo di 800 milioni l’anno ed è stata da più parti criticata, in primis dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, secondo il quale in 7 casi su 10 andrà a beneficio di pensionati che poveri non sono. Un giudizio cui gli autori della nuova quattordicesima hanno sempre replicato spiegando che non si tratta di una intervento di tipo assistenziale.



Pensioni ultime notizie. Tito Boeri, presidente dell'Inps, ha commentato i dati sulla destinazione della 14ma mensilità in favore soprattutto degli ex lavoratori statali. Sempre sulle pensioni sono ancora in ritardo i decreti attuativi riguardanti APE sociale e Quota 41, ma anche le altre misure di uscita agevolata dal lavoro.

"Attualmente quelli che la ricevono sono circa 8mila, saliranno a 125mila con un incremento del 1500%": dice il Presidente dell'Inps, sottolineando che i futuri percettori saranno più numerosi rispetto a quanto ipotizzato inizialmente. Il tecnico ha approfondito la questione durante un'intervista a Radio Anch'io. Complessivamente, la somma aggiuntiva sarà erogata in favore di 1,2 milioni di pensionati, dando seguito così a quanto previsto all'interno della Legge di bilancio 2017. Ricordiamo che l'importo risulterà parametrato in base alla classe contributiva ed a quanto già percepito per la pensione ordinaria.

Malgrado la firma del Presidente del Consiglio, per l'APE SOCIALE e la nuova Quota 41 manca ancora il passaggio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma non sembra andare meglio per l'APE volontaria, quella aziendale e le altre misure collegate, come la rendita integrativa temporanea anticipata - RITA - dei fondi pensione. I lavoratori guardano con ansia alla prossima scadenza del 15 luglio, data di chiusura della prima finestra utile per produrre le domande di pensionamento, chiedendo di sbloccare finalmente la situazione. Da parte nostra restiamo in attesa di novità e avviseremo i lettori con tempestività non appena dovessero arrivare nuovi aggiornamenti.

Nel 2016 le pensioni liquidate sono diminuite rispetto all'anno precedente del 4,1%, risultando rispettivamente pari a 114.833 nell'anno 2016 e a 119.778 nell'anno 2015; gli importi medi mensili sono pari a 2.018,33 euro nel 2016 e a 1.997,45 euro nel 2015, con incremento percentuale dell'1,1%. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio Statistico. L'analisi delle pensioni liquidate nell'anno 2016 per Cassa evidenzia che la C.T.P.S. (cassa trattamenti pensionistici dipendendi dello Stato) eroga il 55,4% dei trattamenti pensionistici con una spesa complessiva pari al 57,6% del totale. Si nota che la Cassa C.P.S., a fronte di una numerosita' del 4% del totale, eroga un importo annuo di oltre il 9% della spesa complessiva. Il numero delle pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, vigenti al primo gennaio, e' pari a 2.843.256, in aumento rispetto all'anno precedente, in cui ammontava a 2.819.751 pensioni, dello 0,8%; l'importo complessivo annuo delle pensioni (importo complessivo mensile moltiplicato 13) e' di 67.577,3 milioni di euro, con incremento percentuale dell'1,9% rispetto all'anno 2016, in cui l'importo risultava di 66.309,8 milioni di euro. La ripartizione per Cassa delle pensioni vigenti all'1.1.2017 evidenzia che il 59,2% dei trattamenti pensionistici e' erogato dalla C.T.P.S.(cassa trattamenti pensionistici dipendenti dello Stato) , seguita dalla C.P.D.E.L. (Cassa pensioni dipendenti Enti locali) con il 37,6%; le altre Casse rappresentano complessivamente circa il 3% del totale. Con riferimento all'importo complessivo annuo, risulta che il 62,4% e' a carico della C.T.P.S., che eroga importi medi mensili pari a 1.927,80 euro, il 31,1% a carico della C.P.D.E.L. che presenta importi medi mensili di 1.510,58 e il rimanente 6,5% e' erogato dalle altre Casse, con importi che variano da 1.381,40 euro mensili per la C.P.I. a 4.334,01 euro mensili per la C.P.S.. (AGI) Ila



L'analisi delle pensioni liquidate nell'anno 2016 per Cassa evidenzia che la C.T.P.S. (cassa trattamenti pensionistici dipendendi dello Stato) eroga il 55,4% dei trattamenti pensionistici con una spesa complessiva pari al 57,6% del totale. Si nota che la Cassa C.P.S., a fronte di una numerosita' del 4% del totale, eroga un importo annuo di oltre il 9% della spesa complessiva.

Il numero delle pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, vigenti al primo gennaio, e' pari a 2.843.256, in aumento rispetto all'anno precedente, in cui ammontava a 2.819.751 pensioni, dello 0,8%; l'importo complessivo annuo delle pensioni (importo complessivo mensile moltiplicato 13) e' di 67.577,3 milioni di euro, con incremento percentuale dell'1,9% rispetto all'anno 2016, in cui l'importo risultava di 66.309,8 milioni di euro.



La ripartizione per Cassa delle pensioni vigenti all'1.1.2017 evidenzia che il 59,2% dei trattamenti pensionistici e' erogato dalla C.T.P.S.(cassa trattamenti pensionistici dipendenti dello Stato), seguita dalla C.P.D.E.L. (Cassa Pensioni dipendenti Enti locali) con il 37,6%; le altre Casse rappresentano complessivamente circa il 3% del totale.

Con riferimento all'importo complessivo annuo, risulta che il 62,4% e' a carico della C.T.P.S., che eroga importi medi mensili pari a 1.927,80 euro, il 31,1% a carico della C.P.D.E.L. che presenta importi medi mensili di 1.510,58 e il rimanente 6,5% e' erogato dalle altre Casse, con importi che variano da 1.381,40 euro mensili per la C.P.I. a 4.334,01 euro mensili per la C.P.S.