Pensioni, Ape sociale: allarme sui costi. RIFORMA PENSIONI CAOS FASE 2

Pensioni sempre argomento caldo nel tavolo tra sidnacati e governo. Fonti sindacali sostengono che un allungamento dell'eta' pensionabile comporterebbe costi maggiori per l'Ape sociale, visto che aumenterebbero i mesi da coprire.



Pensioni, Ape sociale: allarme sui costi. RIFORMA PENSIONI CAOS FASE 2 - Sindacati, via tetto unico per l'eta'

In tema di pensioni I sindacati hanno le idee chiare: occorre bloccare l'innalzamento a 67 anni, che scatterebbe dal 2019 per adeguare l'eta' pensionabile alla speranza di vita. E' il primo scoglio da superare per intavolare una discussione sulla 'fase due'. Riprende in queste ore il confronto al ministero del Lavoro sul pacchetto previdenza. Per i sindacati - secondo quanto riporta l'Ansa - sarebbe anche ora di differenziare l'eta' di uscita, oggi a 66 anni e 7 mesi, magari in base alla tipologia di lavoro (piu' o meno gravosa). E cosi' anche per quando riguarda quella che era l'anzianita', ovvero gli anni di lavoro richiesti prima di uscire. Dal 2019 si passerebbe a 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne (5 mesi in piu' rispetto ai limiti attuali).





Pensioni, Ape sociale: allarme sui costi. RIFORMA PENSIONI CAOS FASE 2 - Sindacati, riscatto gratuito degli anni universitari



Le discussioni vertono anche sulla definizione di meccanismi per aiutare i giovani nelle loro Pensioni future. Oppure sulla possibilita' di riscattare gratuitamente gli anni di studi universitari e la messa a punto di un sistema per la copertura contributiva dei periodi passati, sopratutto dalle donne, a prendersi cura di familiari anziani o disabili. Dall'incontro di oggi ci si aspetta un'agenda, una roadmap, posto che il traguardo dovrebbe essere la legge di Bilancio (in cui assorbire almeno una parte dei possibili interventi.



PENSIONI: BOERI, STOP ADEGUAMENTO ETA' NON E' MISURA A FAVORE GIOVANI



Bloccare l'adeguamento dell'età pensionabile agli andamenti demografici non è affatto una misura a favore dei giovani: scarica sui nostri figli e sui figli dei nostri figli i costi di questo mancato adeguamento". Cosi' il presidente Inps, Tito Boeri, ribadisce la necessità di non bloccare gli automatismi per l'accesso all'età pensionabile legati alle aspettative di vita.



Pensioni Inps: 5,8 milioni sotto i 1000 euro al mese

Sono circa 5,8 milioni i pensionati che non arrivano a 1000 euro al mese. Lo certifica l'Inps nel Rapporto annuale, presentato dal presidente Tito Boeri. Nel dettaglio, al 31 dicembre 2016, sono 1,68 milioni quelli che percepiscono un assegno sotto i 500 euro al mese, il 10,8% del totale, e 4,15 milioni quelli che si fermano a 999 euro mese, il 26,7%. Il 21,8% invece, circa 3,38 milioni di pensionati non superano quota 1.500 mentre il 17,9%, circa 2,78 milioni, percepiscono assegni fino a 1999 euro al mese. Sono invece il 10,6%, circa 1,6 milioni, quelli che possono godere di una pensione poco sotto i 2.500 euro mentre a percepire assegni di poco meno di 3000 euro sono il 5,4% del totale dei pensionati, 845mila persone. Il 6,8% infine, poco più di 1 milione di pensionati, riceve una pensione oltre i 3 mila euro al mese.



PENSIONI. APE GIOVANI, ETA' PENSIONABILE: IL CALENDARIO DEI CONFRONTI SULLA RIFORMA PENSIONI



Pensioni, martedì 4 luglio è previsto un tavolo di cofnronto sulla previdenza: dovrebbe arrivare una proposta del governo per costruire un meccanismo di APE (anticipo pensionistico) futuro per i giovani. Cgil, Cisl e Uil si riuniranno il 13 luglio in un'assemblea unitaria per congelare il rischio di un ulteriore innalzamento dell'età pensionabile legato agli automatismi della crescita dell'aspettativa di vita. Martedì è pure in prgramma un primo confronto tra sindacati e Confindustria che affronterà i temi della riforma del modello contrattuale. Gli imprenditori puntano ad un 'patto per la fabbrica', i sindacati invece vogliono evitare il rischio di frammentazione dei contratti che provocherebbe dumping salariale.



Pensioni, Renzi: Quattordicesima è equità sociale, l'abbiamo fatto noi



"Oggi iniziano ad arrivare le lettere per dire che la pensione minima è aumentata con la quattordicesima perché è un fatto di equità sociale e l'abbiamo fatto noi mentre quelli che parlano di sinistra non l'hanno mai fatto mentre governavano". Così Matteo Renzi al forum nazionale dei circoli del Pd A Milano.



PENSIONI: DAMIANO, BENE QUATTORDICESIMA MA C'ERA GIA' CON PRODI



"Nel tempo della politica superficiale, nel quale basta mettere il proprio marchio ai risultati, siamo convinti che serva qualche approfondimento. La quattordicesima ai pensionati più poveri viene erogata dal 2008. È stata una decisione del Governo dell'Unione, quando Prodi era Presidente del Consiglio e io ministro del lavoro, ed è il frutto positivo della concertazione dell'epoca. Anche quest'anno verrà pagata, e sarà il decimo consecutivo". Lo dichiara Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. "Non è, dunque - prosegue - una misura del Governo Renzi. A Renzi va reso il merito di aver dato continuità a quella scelta e di averla migliorata, alzando la soglia di chi la può percepire dai 750 ai 1.000 euro mensili. E di averlo fatto contro il parere di molti, a partire dal Presidente dell'Inps Boeri". "A noi, commissione lavoro della Camera -continua Damiano - insieme a Cgil, Cisl e Uil, va dato il merito di aver fatto una battaglia senza esclusione di colpi per questo obiettivo e di aver convinto il Governo". "Risultato del quale, insieme a Renzi, siamo orgogliosi. È questo l'esempio classico che dovrebbe insegnare a sostituire l'io con il noi. Almeno per questa volta. Buona quattordicesima a tutti", conclude.



Pensioni, Ape volontaria: l'annuncio di Gentiloni. RIFORMA PENSIONI NEWS



L'APE volontaria dovrebbe arrivare entro l'estate. Lo ha spiegato il premier Paolo Gentiloni al TG1. "Dobbiamo tradurre i numeri positivi in riduzione delle diseguaglianze", ha detto. Riferimento anche alla 14ma in arrivo per la prima volta a molti pensionati. C'è molta attesa sull'Ape volontantaria, visto che diversi aspiranti pensionati non avevano potuto accedere all'APE sociale o alla Quota 41. I ritardi sui decreti attuativi hanno però creato molto caos su questo fronte.