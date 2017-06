Pensioni, Ape Sociale e Quota 41 in ritardo. Quattordicesime choc. RIFORMA PENSIONI NEWS

Pensioni, il 30% delle nuove quattordicesime a beneficiari con «redditi forti». RIFORMA PENSIONI NEWS

Un milione e duecentomila pensionati con il consueto assegno Inps, incasseranno per la prima volta anche la quattordicesima grazie all'ultima legge di Bilancio. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, fino all’anno scorso questo bonus extra, dal peso variabile a seconda degli anni di versamenti effettuati, era appannaggio dei soli 2,1 milioni di pensionati contributivi con un reddito complessivo inferiore a 1,5 volte il minimo, come prevedeva la legge del 2007 che l'ha inventato. Per questa platea originaria - sottolinea Il Sole 24 Ore - il bonus viene rafforzato del 30% circa, per gli altri (quelli con una pensione compresa tra 1,5 e 2 volte il minimo) come detto è una novità. La misura ha un costo di 800 milioni l’anno ed è stata da più parti criticata, in primis dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, secondo il quale in 7 casi su 10 andrà a beneficio di pensionati che poveri non sono. Un giudizio cui gli autori della nuova quattordicesima hanno sempre replicato spiegando che non si tratta di una intervento di tipo assistenziale.



Pensioni, Ape Sociale e Quota 41 in ritardo. RIFORMA PENSIONI NEWS



Pensioni ultime notizie. Tito Boeri, presidente dell'Inps, ha commentato i dati sulla destinazione della 14ma mensilità in favore soprattutto degli ex lavoratori statali. Sempre sulle pensioni sono ancora in ritardo i decreti attuativi riguardanti APE sociale e Quota 41, ma anche le altre misure di uscita agevolata dal lavoro.

"Attualmente quelli che la ricevono sono circa 8mila, saliranno a 125mila con un incremento del 1500%": dice il Presidente dell'Inps, sottolineando che i futuri percettori saranno più numerosi rispetto a quanto ipotizzato inizialmente. Il tecnico ha approfondito la questione durante un'intervista a Radio Anch'io. Complessivamente, la somma aggiuntiva sarà erogata in favore di 1,2 milioni di pensionati, dando seguito così a quanto previsto all'interno della Legge di bilancio 2017. Ricordiamo che l'importo risulterà parametrato in base alla classe contributiva ed a quanto già percepito per la pensione ordinaria.

Malgrado la firma del Presidente del Consiglio, per l'APE SOCIALE e la nuova Quota 41 manca ancora il passaggio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma non sembra andare meglio per l'APE volontaria, quella aziendale e le altre misure collegate, come la rendita integrativa temporanea anticipata - RITA - dei fondi pensione. I lavoratori guardano con ansia alla prossima scadenza del 15 luglio, data di chiusura della prima finestra utile per produrre le domande di pensionamento, chiedendo di sbloccare finalmente la situazione. Da parte nostra restiamo in attesa di novità e avviseremo i lettori con tempestività non appena dovessero arrivare nuovi aggiornamenti.

Pensioni: Inps, in 2016 liquidate calano del 4,1%, sale importo



Nel 2016 le pensioni liquidate sono diminuite rispetto all'anno precedente del 4,1%, risultando rispettivamente pari a 114.833 nell'anno 2016 e a 119.778 nell'anno 2015; gli importi medi mensili sono pari a 2.018,33 euro nel 2016 e a 1.997,45 euro nel 2015, con incremento percentuale dell'1,1%. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio Statistico. L'analisi delle pensioni liquidate nell'anno 2016 per Cassa evidenzia che la C.T.P.S. (cassa trattamenti pensionistici dipendendi dello Stato) eroga il 55,4% dei trattamenti pensionistici con una spesa complessiva pari al 57,6% del totale. Si nota che la Cassa C.P.S., a fronte di una numerosita' del 4% del totale, eroga un importo annuo di oltre il 9% della spesa complessiva. Il numero delle pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, vigenti al primo gennaio, e' pari a 2.843.256, in aumento rispetto all'anno precedente, in cui ammontava a 2.819.751 pensioni, dello 0,8%; l'importo complessivo annuo delle pensioni (importo complessivo mensile moltiplicato 13) e' di 67.577,3 milioni di euro, con incremento percentuale dell'1,9% rispetto all'anno 2016, in cui l'importo risultava di 66.309,8 milioni di euro. La ripartizione per Cassa delle pensioni vigenti all'1.1.2017 evidenzia che il 59,2% dei trattamenti pensionistici e' erogato dalla C.T.P.S.(cassa trattamenti pensionistici dipendenti dello Stato) , seguita dalla C.P.D.E.L. (Cassa pensioni dipendenti Enti locali) con il 37,6%; le altre Casse rappresentano complessivamente circa il 3% del totale. Con riferimento all'importo complessivo annuo, risulta che il 62,4% e' a carico della C.T.P.S., che eroga importi medi mensili pari a 1.927,80 euro, il 31,1% a carico della C.P.D.E.L. che presenta importi medi mensili di 1.510,58 e il rimanente 6,5% e' erogato dalle altre Casse, con importi che variano da 1.381,40 euro mensili per la C.P.I. a 4.334,01 euro mensili per la C.P.S.. (AGI) Ila



Pensioni: Inps, per statali salgono a 1.828 euro al mese



Aumentano di 20 euro al mese le pensioni dei dipendenti pubblici: secondo l'Osservatorio Inps, a gennaio erano 2.843.256, in rialzo dello 0,8% rispetto al 2016 (2.819.751). Aumenta anche l'importo complessivo: 67,5 miliardi con un incremento dell'1,9% rispetto al 2016 quando fu di 66,3 mld. L'importo medio mensile passa da 1.808 euro del 2016 a 1.828 di quest'anno. Nella ripartizione delle pensioni per categoria e sesso, il 58,6% del totale dei trattamenti pensionistici e' erogato alle femmine, contro il 41,4% erogato ai maschi. In tutte le categorie di pensione, eccetto la categoria delle pensioni di inabilita', si rileva una maggior presenza di pensionate sui pensionati, con differenziazione massima nelle pensioni ai superstiti in cui le femmine rappresentano il 18,9% del totale delle pensioni e i maschi il 3,1%.



Pensioni, ultime notizie sulle mini pensioni. IMPORTI DELLE PENSIONI i



