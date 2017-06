Pensioni, Ape sociale: perché conviene. Ape volontaria: ansia. RIFORMA PENSIONI NEWS

Pensioni, Ape sociale: perché conviene



Ape sociale è vantaggiosa o no? Il dibattito è aperto. I vantaggi? Non è tassata come una normale pensione, ma come un lavoro dipendente. Ergo: l'assegno pensionistico netto è migliore di una pensione normale. Fatti due conti l’Ape sociale dovrebbe garantire anche gli 80 euro al mese del bonus Renzi. In pratica su 1.500 euro lordi al mese, la pensiona ne garantisce 1.210 euro al mese netti. L’Ape ne porta 1.300 euro..



Ape social e precoci: i numeri Inps. APE VOLONTARIA, ore d'ansia



Ape sociale e preococi a quota 22.081 le domande per l'accesso al pensionamento anticipato (dati a giovedì scorso). Mentre l'Inps è impegnato su questo fronte, resta caldo anche quello dell'APE Volontaria (si attende il decreto) e montano polemiche sulla Fase 2.

PENSIONI: DAMIANO "GIUSTO CHE SINDACATI CHIEDANO RIPRESA CONFRONTO". APE CALDISSIMO NELLA RIFORMA PENSIONI



"E' giusta la richiesta fatta da Cgil, Cisl e Uil a Gentiloni e Poletti di avviare il confronto sulla Fase 2 del verbale di accordo sulla previdenza sottoscritto lo scorso settembre. L'APE sociale sta decollando positivamente insieme alla normativa sui lavoratori precoci: se, come ci auguriamo, le richieste saranno superiori alle previsioni, occorrera' stanziare nuove risorse al fine di evitare che qualche lavoratore venga escluso dal beneficio dell'anticipo pensionistico". Lo afferma in una nota Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera. "Resta ancora al palo - prosegue - il decollo dell'APE volontario e la normativa sui lavori usuranti, mentre si affaccia l'ipotesi di un nuovo innalzamento dell'eta' pensionabile, che passerebbe nel 2019 a 67 anni. Questa possibilita' va scongiurata". "Infine, nella Fase 2 del verbale e' prevista l'istituzione della 'pensione contributiva di garanzia'. Si tratta di una proposta che punta ad assicurare alle giovani generazioni, che avranno il calcolo previdenziale tutto contributivo, una pensione dignitosa attraverso una eventuale integrazione corrispondente all'attuale assegno sociale. Il 'cantiere previdenza' va tenuto aperto e deve alimentarsi attraverso il confronto con il sindacato che, come si e' visto, ha dato finora frutti positivi", conclude.

PENSIONI, APE VOLONTARIA: DECRETO A GIORNI. RIFORMA PENSIONI NEWS



RIforma pensioni, una buona notizia. Per il decreto sull'Ape volontaria e' "questione di qualche giorno spero. Palazzo Chigi lo ha trasmesso agli uffici competenti, mi risulta. Questione davvero di poco. E l'anticipo pensionistico volontario funzionera', con buona pace di chi ha solo criticato". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook, in risposta al commento di un utente. "Per le pensioni minime le novita' dovrebbero arrivare a luglio. Ennesima dimostrazione di una legge di bilancio, quella del 2016, davvero straordinaria", aggiunge.



PENSIONI: FASE 2, SINDACATI A GOVERNO, URGENTE RIPRESA CONFRONTO. RIFORMA PENSIONI NEWS

Pensioni, clima ancora caldissimo, Le segreterie nazionali Cgil, Cisl e Uil hanno inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio e al Ministro del Lavoro, sollecitando la ripresa del confronto della fase 2 sulla previdenza, prevista dal verbale di sintesi sottoscritto lo scorso 28 settembre. Cgil, Cisl e Uil, si legge in una nota congiunta a firma di Roberto Ghiselli, Maurizio Petriccioli e Domenico Proietti, "ritengono urgente affrontare i temi del legame all'aspettativa di vita, la flessibilità in uscita, la riforma della governance Inps-Inail, le future PENSIONI dei giovani, l'eliminazione delle disparità di genere che penalizzano le donne e il rilancio della previdenza complementare".

PENSIONI: APE SOCIAL E PRECOCI: 22.081 DOMANDE. I DATI INPS



Pensioni, nuovi dati. Hanno raggiunto complessivamente quota 22.081 le domande per l'accesso al pensionamento anticipato: 14.505 quelle di certificazione delle condizioni di accesso all'APE sociale; 7.576 le domande di certificazione delle condizioni di accesso al pensionamento anticipato per lavoratori precoci. E' una nota Inps ad aggiornare i dati alla data di ieri, 22 giugno.



PENSIONI: APE SOCIAL E PRECOCI: 22.081 DOMANDE - LOMBARDIA AL COMANDO

Sotto il profilo regionale, il maggior numero di domande di Ape Social e precoci è stato inoltrato dalla Lombardia (3.749), seguita dal Veneto (2.204), dalla Sicilia (1.959), dal Lazio (1.754), dal Piemonte (1.687), dalla Toscana (1.677) e dall'Emilia Romagna (1.647).