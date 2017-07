Pensioni Ape Volontaria: tutto fermo. Caos 67 anni e donne. Riforma pensioni news

Pensioni Ape Volontaria: tutto fermo. Anticipo pensionistico, si aspetta il Consiglio di Stato

Pensioni e Ape Volontaria: il decreto attuativo è ancora fermo al vaglio del Consiglio Stato, che dovrebbe far pervenire il suo parere al Governo a breve. Bisognerà capire se prima del passaggio alla Corte dei Conti serviranno delle modifiche, come già successo con l’Ape social. In caso filasse tutto liscio il Dpcm approderebbe in Gazzetta Ufficiale entro l’estate. Ma sin qui ancora non ci sono certezze. Nel frattempo Mef si continua a perfezionare gli accordi quadro con Abi e Ania per definire i rapporti con banche e assicurazioni che serviranno a rendere fruibile l’Anticipo pensionistico.



Pensioni: Poletti, attenzione a maternita' e attivita' di cura. Riforma pensioni news



Il confronto tra governo e sindacati sulle pensioni dovra' riflettere sulla condizione delle donne e in particolare sui temi legati a maternita' e cura familiare. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel corso del convegno su "Disparita' nei trattamenti pensionistici tra uomini e donne", in corso alla Camera dei Deputati. Secondo Poletti, nella riflessione e' "un elemento che va ponderato, una pista su cui si puo' lavorare". Intervistato al termine del suo intervento, Poletti ha spiegato che si tratta di "un elemento segnalato con forza nel convegno" e condivisibile: "va tenuto nella giusta considerazione quando si fanno discussioni sulla previdenza". Il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, ha spiegato che ponderare la maternita' ai fini previdenziali "vuol dire ad esempio che per ogni figlio venga riconosciuto un periodo figurativo aggiuntivo ai fini pensionistici", "una contribuzione aggiuntiva". Con il "brusco innalzamento" dell'eta' pensionabile, le donne non hanno avuto alcuna compensazione "volta a recuperare sul piano dell'equita' e della parita' dei diritti gli effetti penalizzanti derivanti da disposizioni che hanno introdotto una parita' formale di requisiti tra uomini e donne". "Altro resta da fare - ha dichiarato Damiano al convegno - penso, innanzitutto, a misure che incrementino i benefici previdenziali - e quindi riscatti e contributi figurativi- connessi alla nascita o alla cura dei figli o all'assistenza a familiari disabili o non autosufficienti, anche favorendo un riequilibrio delle responsabilita' tra uomini o donne. O anche a incentivi che maggiorino i contributi versati dalle donne nei primi anni di vita del figlio qualora permangano al lavoro". Poletti ha da parte sua concluso l'intervento ricordando che il governo ha "sviluppato un confronto importante con le organizzazioni sindacali" trovando condivisione sulla base di criteri di urgenza ed equita'; il confronto sta continuando e bisogna capire da quali condizioni partire per dare maggiore equita' al sistema.



Pensioni, 67 anni? Cgil chiede lo stop

"Le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell'Istat Alleva relativamente all'innalzamento della speranza di vita, e quindi dell'età pensionabile, di cinque mesi, rafforzano l'esigenza che il Governo intervenga per bloccare gli automatismi che porterebbero dal 2019 al pensionamento a 67 anni". È quanto dichiara il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli. "Tale richiesta - ricorda - è stata formulata unitariamente da Cgil, Cisl e Uil nell'incontro di martedì scorso al ministero del Lavoro, e - annuncia - verrà ribadita nell'iniziativa nazionale unitaria del prossimo 13 luglio".



Pensioni, INPS: ecco la guida per gli assegni bassi. RIFORMA PENSIONI NEWS



Pensioni, ecco una notizia di servizio importante per tanti pensionati. Per venire incontro alle esigenze della particolare utenza rappresentata dai titolari di trattamenti previdenziali o assistenziali di importo basso, l'Inps ha realizzato una breve guida che consente loro di verificare se possono aver diritto a trattamenti integrativi della pensione, erogabili d'ufficio o a domanda, o a detrazioni fiscali. E' quanto si legge in una nota dell'Istituto di previdenza.



La Guida suggerisce il percorso di navigazione ed uso dei contenuti e servizi, presenti nel portale Inps, più utili ai titolari di trattamenti previdenziali o assistenziali di modico importo, con suggerimenti per controllare e gestire la propria pensione e conoscere i propri diritti ed obblighi: dalla verifica mensile dell'importo della propria pensione e delle eventuali variazioni alla dichiarazione reddituale annuale, dai diritti alle integrazioni e maggiorazioni della pensione o ai trattamenti di famiglia alla detassazione delle pensione per i residenti nei Paesi con cui l'Italia ha siglato specifici accordi. La Guida è pubblicata sul sito Internet, menu ''Inps comunica'', scaricabile in formato pdf, ma è stata resa disponibile anche per il personale degli URP e del Contact Center e per gli intermediari dell'Istituto - che rappresentano i principali canali di accesso ai servizi per gli utenti più fragili, non avvezzi all'utilizzo delle tecnologie informatiche - quale strumento di supporto consultabile e stampabile per informare ed orientare gli utenti

Pensioni, APE? Governo apre Fase 2 su giovani e donne. RIFORMA PENSIONI NEWS



Pensioni, non solo Ape Social o Ape volontaria. Tanti i temi pensionistici in ballo. Maternità e cura della famiglia. Potrebbe ripartire da qui per il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, il confronto con i sindacati sulla fase due delle PENSIONI, quella dedicata ai problemi di giovani e donne, al momento però ancora ad uno stadio 'tecnico'. D'altra parte, ribadisce nel suo intervento ad un convegno alla Camera promosso dalla Commissione lavoro, sulle PENSIONI il governo ha sempre dovuto tener in conto sia "la sostenibilità di lungo periodo degli interventi" che "vincoli di bilancio". Un binomio che induce l'esecutivo dunque "a ragionare e a capire quali siano i settori in cui è più necessario dare risposte: e uno dei temi su cui riflettere è proprio la maternità, la cura della famiglia", spiega Poletti. "Occorre riflettere per capire come anche sul versante previdenziale questi interventi possano essere pesati, valutati e messi in campo. E' una pista su cui si può lavorare anche per dare un segnale ai giovani e alle donne sul piano demografico", prosegue ricordando come "il governo, nelle scelte fatte, se non era in grado di affrontare complessivamente un problema, ha sempre cercato di partire dalle situazioni di maggior sofferenza sociale".

Pensioni, Poletti: Innalzamento età? Aspettiamo dati Istat in autunno



"Siamo in largo anticipo: l'Istat ci darà i dati in autunno, quando saremo in condizioni di valutare cosa fare lo faremo". Così il ministro del Lavoro Giuliano Poletti rispondendo a una domanda dei giornalisti che a margine della presentazione del rapporto Inps gli chiedevano di possibili interventi per bloccare l'automatismo che innalza l'età pensionabile in relazione alle aspettative di vita. "Questa è una scelta che viene da lontano - ha aggiunto - il tema non è solo del ministero del Lavoro, bisogna farla a ragion veduta".





Pensioni: Ape social, sciolto nodo contratti a termine

"I lavoratori che hanno interrotto la mobilita' con un contratto a termine non saranno penalizzati e potranno accedere all'Ape social". Lo ha riferito il segretario confederale della Uil Domenico Proietti, lasciando il tavolo sulle Pensioni al ministero del Lavoro. Proietti ha riferito che "si trovera' una soluzione" per quanti hanno sospeso la Naspi per dedicarsi ad un lavoro breve: "Non so quale sara' lo strumento - ha precisato - ma non si tratta di una modifica alla normativa o di un decreto legge. Sara' un indirizzo tra ministero del Lavoro e Inps". Proietti ha spiegato che non si puo' quantificare la platea di questi lavoratori ma sicuramente, ha detto, si tratta di "numeri importanti". In merito all'adeguamento dell'eta' pensionabile alle aspettative di vita, Proietti ha riferito che il governo "non si e' pronunciato": "La nostra impressione e' che l'esecutivo stia procedendo troppo lentamente e noi lo incalzeremo con l'iniziativa del 13 luglio e con altre manifestazioni sul territorio. Chiediamo di accelerare per fare un pacchetto di misure e arrivare a un verbale di intesa da mettere nella legge di stabilita'".