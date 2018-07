Pensioni, BERLUSCONI: "TAGLIO PENSIONI FOLLIA, DIMOSTRA CHE..". Pensioni news

Pensioni, BERLUSCONI CONTRO IL TAGLIO DELLE PENSIONI. "FOLLIA"

Il cosiddetto taglio alle pensioni d'oro annunciate da Luigi Di Maio, vicepremier e capo politico del M5S "sarebbe semplicemente una follia. Ma il fatto stesso che se ne parli - spiega Silvio Berlusconi a Il Giornale - dimostra che avevamo ragione, quando dicevamo che i Cinque Stelle hanno come unico collante ideologico il pauperismo, l'invidia sociale, l'odio di classe, a cui si aggiunge un giustizialismo inquietante per i diritti e la libertà di tutti. Tagliare le pensioni significa rubare ai cittadini una parte dei redditi guadagnati in una vita di lavoro, e percepiti in modo differito in età avanzata". Berlusconi boccia anche la chiusura festiva dei negozi: "altra misura dirigista" che arriva "in un momento nel quale la domanda interna stenta a decollare, deprimere i consumi non mi sembra un buon modo per far ripartire l'economia". A chi gli domanda se Salvini si stia facendo carico, come promesso, anche degli interessi di tutto il centrodestra, "dai primi provvedimenti del governo non sembrerebbe - replica - Lo capiremo presto: vedremo se la Lega vorrà e saprà bloccare o almeno cambiare radicalmente il cosiddetto Decreto Dignità, che è letale per chi lavora e per chi crea lavoro, per tutte le categorie produttive". Il governo Cinquestelle-Lega, per Berlusconi, "durerà fino a quando Salvini non si renderà conto che permettere a Di Maio di massacrare l'Italia produttiva non è solo dannoso per il paese, ma anche elettoralmente disastroso per la Lega e per i leghisti".

Pensioni, QUOTA 100 ADDIO? Corte dei Conti: "No spazi per correggere Fornero" - Riforma pensioni news

PENSIONI CHOC. Gli spazi di modifica e di "attenuazione" degli effetti indesiderati della legge Fornero sono stretti, praticamente esauriti dopo le correzioni ex post su esodati e Ape. Intervenire in campo pensionistico significa dunque ripensare complessivamente il sistema, nella consapevolezza però che, di fronte al progressivo invecchiamento della popolazione, non si può aggravare ulteriormente il debito pensionistico. L'analisi della Corte dei Conti non lascia molto spazio a nuovi possibili correttivi dell'attuale sistema previdenziale, invitando anzi a "preservare" i miglioramenti degli ultimi anni e a guardare ad altri tipi di politiche per riequilibrare la spesa: azioni a favore della natalità, stimoli alla partecipazione al mondo del lavoro, ma anche una gestione "equilibrata dei flussi migratori". L'Italia, come gran parte dell'Europa, deve fare infatti i conti con tendenze demografiche sfavorevoli che peseranno inevitabilmente sulle pensioni e più in generale sulle finanze pubbliche. Prima che il fenomeno esploda in tutta la sua forza, ammoniscono i magistrati contabili nel Rapporto 2018 sul coordinamento della finanza pubblica, è quindi ora di accelerare sulla riduzione del debito. "E' necessario affrettarsi a ridurre e in prospettiva a rimuovere, l'inevitabile pressione che un elevato debito pubblico pone sui tassi di interesse e sulla complessiva stabilità finanziaria del Paese", avverte la Corte. E l'occasione è ora o mai più, sembra suggerire il rapporto. "Il triennio 2018-2020 - si legge - si presenta come un'eccezionale finestra, dal punto di vista delle opportunità offerte dal contesto macroeconomico alla riduzione del debito: il congiunto operare della ripresa dell'inflazione e del permanere del costo medio del debito su livelli particolarmente bassi - scrive ancora la Corte - dovrebbe garantire, diversamente dal passato, un differenziale favorevole tra crescita economica e costo del debito". Proprio per questo si dovrebbe approfittare "per rendere più spedito il processo di riduzione del rapporto debito/Pil". Senza entrare nel dibattito politico su flat tax o reddito di cittadinanza, i magistrati accennano quindi anche alla necessità di una riforma "strutturale" del sistema fiscale, "abbandonando la logica degli aggiustamenti a margine", per assicurare una maggiore equità e "un più favorevole ambiente per la crescita". Per combattere la povertà assoluta invece, dopo il "buon punto di partenza" del Rei, servirà "un importante sforzo finanziario supplementare rispetto a risorse che pure sono cresciute in misura incoraggiante".

Pensioni, QUOTA 100 GIALLO: ECCO CHI E' FUORI. Riforma pensioni news

Quota 100 non per tutte le combinazioni, vaglieremo quelle più convenienti, ha detto Luigi Di Maio vedi sotto). Giallo sulle pensioni che verranno. La domanda è: quali aspiranti pensionati avranno il via libera e quali no? Combinazioni ok: 64 anni con 36 di contributi. La proposta potrebbe danneggiare per chi svolge attività gravose, perché ha la possibilità di andare in pensione a 63 anni con Quota 99 (63 più 36 di contributi) Penalizzazioni previste anche per i disoccupati (fenomeno soprattutto legato al Sud), chi ha un familiare disabile a carico e le donne. Insomma, quota 100 si ma non per tutti coloro che sognano di andare in pensione.

PENSIONI: DI MAIO SU QUOTA 100 E USCITA A 41 ANNI SENZA REQUISITO ETA' - Quota 100 non per tutte le combinazioni, vaglieremo quelle più convenienti. Riforma pensioni news

Quota 100 e Quota 41, Di Maio rivela che il governo sta sistemando la riforma pensioni. "E' necessario e urgente individuare nuovicanali di uscita più equi superando la riforma Fornero. Penso a chi ha maturato 41 anni di contributi che deve poter usufruire di una finestra senza attendere il raggiungimento del requisito legato all'età e all'uscita a quota 100 su cui siamo già al lavoro per valutare l'uscita più conveniente perché non ci riferiamo a tutte le combinazioni". Così il ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi Di Maio, dettagli a meglio l'intervento sulle pensioni al centro dell'interesse del governo. "Dobbiamo stimare con certezza l'impatto e i costi per l'interosistema per dare una risposta al più presto sul tema", prosegue parlando alle commissioni congiunte Industria e Lavoro del Senato.

PENSIONI D'ORO ABOLITE: DI MAIO RILANCIA -Riforma pensioni news

"Aboliremo le pensioni d'oro o di privilegio, sopra i 4-5mila euro netti e non legate alla contribuzione, anche per finanziare quelle di cittadinanza", ha ribadito Luigi Di Maio dopo quanto aveva già annunciato domenica (vedi sotto).

PENSIONI, VITALIZI. DOMANI ATTESO STOP ALLA CAMERA, MA M5S TEME 'SGAMBETTO' LEGA

Dovrebbe essere domani la giornata decisiva. Quella in cui l'ufficio di presidenza della Camera abolirà i vitalizi, incassando il risultato di una delle battaglie fiore all'occhiello del M5S. Ma c'è un timore che agita i pentastellati: ildubbio di uno 'sgambetto' della Lega sulla strada dell'approvazione alla delibera Fico. Per questo, sin dalle prime ore del mattino, inmolti tra i 5 Stelle temevano che l'ufficio di presidenza potesseaddirittura saltare. Dallo staff del presidente confermano invece che la riunione si terrà, fissata per le 13.30 di domani. E ricordano che il parere dell'avvocatura dello Stato sulla tutela legale, chiesta dai leghisti, è arrivata, dunque tutte le voci sono state ascoltate. L'appuntamento in agenda -che potrebbe segnare un risultato storico per i 5 Stelle-non è stato tuttavia sufficiente a sedare i timori grillini. "Finché non vedo non credo", si lascia sfuggire con l'Adnkronos un esponente 5Stelle del governo giallo verde. Non senza ricordare che nel contratto di programma siglato da M5S e Lega l'abolizione dei vitalizi c'è, scritta nero su bianco. "Occorre ricondurre il sistema previdenziale (dei vitalizi opensionistico) dei parlamentari - si legge infatti nel documento pilastro del governo Conte - al sistema previdenziale vigente per tutti i cittadini, anche per il passato".

Pensioni, piano Lega: CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PER PENSIONATI. Riforma pensioni news

Di Maio marcia spedito verso il taglio delle pensioni d'oro. Dalla Lega però arriva un consiglio al leader 5 Stelle. Alberto Brambilla (esperto del Carroccio) lo mette in guardia: "Toccare le pensioni 'di privilegio', come le ha definite qualche giorno fa il presidente dell’Inps Tito Boeri, sembra un gran messaggio, ma potrebbe rivelarsi un boomerang". E qui arriviamo all'idea di un contributo temporaneo di solidarietà per i pensionati. "Abbiamo calcolato che se si considera il tetto dei 5.000 euro netti mensili le risorse ottenute sarebbero tra i 100 e i 120 milioni. Ma anche se, come sembra ormai orientato a fare Luigi Di Maio, il tetto scendesse a 4.000 euro netti, si otterrebbero 180-200 milioni. Mentre nella peggiore delle ipotesi il contributo di solidarietà vale un miliardo, nella migliore delle ipotesi si potrebbero anche superare i due miliardi", ha spiegato Brambilla a Repubblica. Con il contributo di solidarietà per pensionati si parte da un taglio 0,35% sulle pensioni più basse per poi crescere in modo proporzionale sugli assegni più alti. Il contributo di solidarietà verrebbe spalmato su tutti gli assegni pensionistici e non solo su quelli d'oro. Le risorse le contributo? Andrebbero su due fondi: uno per la "non autosufficienza", l'altro ai lavoratori deboli.

Pensioni d'oro: Di Maio le taglia in settimana. "Ddl al Senato la prossima settimana" - Riforma pensioni news

Non solo quota 100: Luigi Di Maio mette nel mirino le pensioni d'oro. E le taglia. Non solo: abolizione immediata dei vitalizi alla Camera, rinnovo dei vertici della Cassa depositi e prestiti. Quindi decreto dignità, i provvedimenti per le partite Iva. Nella convinzione che "le politiche di questo governo sull'immigrazione sono solo l'antipasto di quello che avverrà ai tavoli dell'economia", spiega il ministro del Lavoro e Sviluppo economico Luigi Di Maio nell'Intervista di Maria Latella su Sky Tg 24. Ma torniamo alle pensioni d'oro: "Questa settimana nella commissione Lavoro del Senato calendarizzeremo la proposta di legge sul taglio delle pensioni d'oro. Puntiamo a che l'ok a questo provvedimento arrivi prima dell'estate", assicura il ministro pentastellato.

Pensioni, tagli agli assegni sopra 4-5mila euro - Riforma pensioni news

Ecco chi riguarderanno i tagli sugli assegni pensionistici. "Chi prende una pensione sopra i 4-5 mila euro netti e non ha versato i contributi" avrà un taglio dell'assegno "in proporzione ai contributi versati". Quanto ai vitalizi, Di Maio annuncia: "Credo che questa settimana alla Camera si aboliranno i vitalizi agli ex parlamentari e spero che il Senato si muova il prima possibile".

Pensioni, SPUNTA UN SUPER-BONUS DEL 30% CONTRO QUOTA 100 Riforma pensioni news

Pensioni novità, spunta il superbonus del 30% per arginare quota 100. Ma andiamo con ordine. Chi in età di pensione vorrà proseguire nell’attività lavorativa potrebbe avere un incentivo per proseguire a lavorare. La ragione? Per evitare la migrazione pensionistica di cui ha parlato il Presidente dell’Inps Tito Boeri con l’inizio di quota 100 (e quota 41 poi), ossia i 750 mila pensionati in più nel breve e il milione di pensionati in ottica 2020. Numeri che cambierebbero il rapporto tra numero di lavoratori e di pensionati gravando pesantemente sulle casse dello Stato. La Lega, attraverso Alberto Brambilla, prova a contenere la migrazione pensionistica causata da quota 100 con l'introduzione del superbonus del 30% in busta paga per chi continuerà a lavorare.

PENSIONI NEWS: QUOTA 100, QUOTA 41, TAGLI E... ECCO LE NOTIZIE SULLA RIFORMA PENSIONI