Pensioni: Boeri, c'è problema generazionale. APE, PREOCOCI E RIFORMA PENSIONI NEWS

Pensioni: Boeri, problema generazionale molto forte.



"C'e' un problema generazionale molto forte nel nostro Paese nel modo con cui la sicurezza sociale ha affrontato i problemi dei giovani". E' quanto ha affermato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, nel corso di un'audizione di fronte alla commissione Affari Costituzionali della Camera nell'ambito dell'esame delle proposte di legge che recano modifiche all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equita' nei trattamenti previdenziali e assistenziali. "Questo richiamo che la proposta di legge costituzionale viene a fare al rapporto intergenerazionale e' importante", ha detto Boeri. "Quando guardiamo alle misure di riforma del sistema previdenziale dovremmo guardare all'impatto di lungo periodo - ha spiegato il presidente dell'Inps - bisogna guardare che cosa accadra' alle generazioni future e quale sara' l'onere per le generazioni future".

Pensioni, Ape sociale: apertura di Gentiloni.



Bene la sperimentazione dell'Ape sociale che "raggiungera' i suoi obiettivi sia quest'anno che l'anno prossimo e forse ci indurra' anche ad investire altre risorse" su questo strumento per l'anticipo pensionistico. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, intervenendo al congresso nazionale della Cisl.



PENSIONI: CAMUSSO, AUMENTO ETA' SCHIAFFO A LAVORATORI, SI RISCHIA ROTTURA



L'eventuale aumento dell'età pensionabile per effetto di un automatismo legato alle aspettative di vita , "che il governo ha fatto filtrare nei giorni scorsi", suonerebbe non solo come "uno schiaffo ai lavoratori" ma determinerebbe anche "una rottura difficile da colmare" per la "mancanza di coerenza" con quanto garantito dall'esecutivo appena pochi mesi fa. E' il leader Cgil, Susanna Camusso, dal palco del 18 esimo congresso Cisl a mettere in guardia il governo e ad annunciare che il sindacato è pronto a "mettere in campo tutti gli strumenti perché nello scorcio di legislatura si blocchino gli automatismi e si comincino a dare risposte concrete alle prospettive del sistema previdenziale".



PENSIONI, FASE DUE ED ETA' PENSIONABILE: IRA CAMUSSO



"C'e' un inciampo in questa fase due: il governo fa finta di niente ma in queste ore ha fatto filtrare che ci sarà un automatismo che porterà ad un aumento dell'eta pensionabile in ragione dell'aspettativa di vita", spiega Camusso, che non critica la norma che pure esiste quanto la coerenza del governo stesso che prima firma nuove regole sul pensionamento anticipato, l'Ape social, e poi parla di automatismi. "Se guardiamo la cosa teoricamente esistono norme che li prevedono ma se guardiamo quanto scritto insieme al governo nella fase uno, non e' vero che tutto questo e' automatico altrimenti vorrebbe dire che ci siamo raccontati delle cose che non corrispondono alla realtà. C'e' cioè un problema di coerenza rispetto alla fase uno e di rapporto con lavoratori che aspettano invece una profonda riforma della pessima legge Fornero". "L'idea che aumenta l'eta' pensionabile sarebbe come un gigantesco schiaffo ai lavoratori. Si determinerebbe una rottura difficile da colmare e noi abbiamo il dovere collettivo di mettere in campo tutti gli strumenti perché in questo scorcio di legislatura si blocchino gli automatismi e si comincino a dare risposte concrete a prospettive del sistema previdenziale", conclude

Pensioni, Ape sociale: i segreti della riforma



Pensioni: Ape sociale è vantaggiosa o no? Il dibattito è aperto. I vantaggi? Non è tassata come una normale pensione, ma come un lavoro dipendente. Ergo: l'assegno pensionistico netto è migliore di una pensione normale. Fatti due conti l’Ape sociale dovrebbe garantire anche gli 80 euro al mese del bonus Renzi. In pratica su 1.500 euro lordi al mese, la pensiona ne garantisce 1.210 euro al mese netti. L’Ape ne porta 1.300 euro..



Ape social e precoci: i numeri Inps.



Ape sociale e preococi a quota 22.081 le domande per l'accesso al pensionamento anticipato (dati a giovedì scorso). Mentre l'Inps è impegnato su questo fronte, resta caldo anche quello dell'APE Volontaria (si attende il decreto) e montano polemiche sulla Fase 2.

PENSIONI: DAMIANO "GIUSTO CHE SINDACATI CHIEDANO RIPRESA CONFRONTO".



"E' giusta la richiesta fatta da Cgil, Cisl e Uil a Gentiloni e Poletti di avviare il confronto sulla Fase 2 del verbale di accordo sulla previdenza sottoscritto lo scorso settembre. L'APE sociale sta decollando positivamente insieme alla normativa sui lavoratori precoci: se, come ci auguriamo, le richieste saranno superiori alle previsioni, occorrera' stanziare nuove risorse al fine di evitare che qualche lavoratore venga escluso dal beneficio dell'anticipo pensionistico". Lo afferma in una nota Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera. "Resta ancora al palo - prosegue - il decollo dell'APE volontario e la normativa sui lavori usuranti, mentre si affaccia l'ipotesi di un nuovo innalzamento dell'eta' pensionabile, che passerebbe nel 2019 a 67 anni. Questa possibilita' va scongiurata". "Infine, nella Fase 2 del verbale e' prevista l'istituzione della 'pensione contributiva di garanzia'. Si tratta di una proposta che punta ad assicurare alle giovani generazioni, che avranno il calcolo previdenziale tutto contributivo, una pensione dignitosa attraverso una eventuale integrazione corrispondente all'attuale assegno sociale. Il 'cantiere previdenza' va tenuto aperto e deve alimentarsi attraverso il confronto con il sindacato che, come si e' visto, ha dato finora frutti positivi", conclude.

PENSIONI, APE VOLONTARIA: DECRETO A GIORNI.



RIforma pensioni, una buona notizia. Per il decreto sull'Ape volontaria e' "questione di qualche giorno spero. Palazzo Chigi lo ha trasmesso agli uffici competenti, mi risulta. Questione davvero di poco. E l'anticipo pensionistico volontario funzionera', con buona pace di chi ha solo criticato". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook, in risposta al commento di un utente. "Per le pensioni minime le novita' dovrebbero arrivare a luglio. Ennesima dimostrazione di una legge di bilancio, quella del 2016, davvero straordinaria", aggiunge.