PENSIONI - CGIL pressing sul governo. Da Quota 100 a Quota 41 e Fornero. Riforma pensioni news - "PASSIAMO DALLE PAROLE AI FATTI"

''Ci auguriamo che arrivi presto il momento per passare dalle parole ai fatti. Sulle pensioni si continua a girare attorno al problema senza esplicitare in che modo si vuole intervenire, e più passano i giorni più sembra affievolirsi, nelle intenzioni del Governo, la possibilità di una vera riforma che superi strutturalmente la legge Fornero. Auspichiamo che il ministro Di Maio convochi in tempi brevi Cgil-Cisl-Uil per poter avviare un confronto di merito''. È quanto dichiara il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli.

PENSIONI, QUOTA 100 E I VINCOLI RESTRITTIVI - CGIL all'attacco. RIforma pensioni news

"La discussione su singoli aspetti, come sui vitalizi o su nodi a volte condivisibili se non fosse per gli innumerevoli vincoli restrittivi previsti, come per quota 100, appare più un insieme di diversivi mediatici che una reale intenzione di fare sul serio'', continua il dirigente sindacale.

PENSIONI, Taglio degli assegni pensionistici sopra ai 4.000 euro

A proposito del previsto taglio delle pensioni superiori ai 4.000 euro, Ghiselli sostiene che ''siamo per favorire una solidarietà nel sistema pensionistico, e se attraverso l'istituzione di un contributo di solidarietà a carico delle pensioni alte si recuperassero alcune risorse a favore dei giovani o degli altri pensionati, ben venga. Ma - avvisa in conclusione il segretario confederale della Cgil - è pericoloso utilizzare la leva del ricalcolo contributivo: si parte dalle cosiddette 'pensioni d'oro' e si rischia di arrivare al taglio di tutte le altre pensioni, come del resto ha ripetutamente proposto il presidente dell'Inps Tito Boeri''.

PENSIONI: SALVINI, "OBIETTIVO QUOTA 100 E POI QUOTA 41. TAGLIO FORNERO? PIU' MI DICONO DI NO E PIU' LO VOGLIO FARE - RIFORMA PENSIONI NEWS

Sulla legge Fornero e sulla riforma delle pensioni "l'obiettivo è quota 100 da quest'anno per arrivare a quota 41. Tanti si oppongono? Non mi interessa, più mi dicono che la legge non si può toccare e più lo voglio fare". Lo assicura Matteo Salvini, parlando ai microfoni di Rtl 102,5, sottolineando il "mio impegnopersonale, prima che politico, di smontare la legge Fornero".