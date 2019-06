Pensioni, Inps bomba che terrorizza i pensionati. PENSIONI NEWS

Pensioni choc: la bomba Inps che terrorizza i pensionati. PENSIONI NEWS - Fondo pensioni lavoratoridipendenti salirà a 297 mld nel 2039

PENSIONI ALLARME? La spesa dell'Inps è destinata a esplodere. E i numeri di quota 100 pensioni non vengono presi in considerazione. Andiamo con ordine. Il solo fondo pensioni lavoratori dipendenti (il 45% dell'intera spesa pensionistica) quest'anno paga 8,6 milioni di pensioni al valore medio di 14.700 euro lordi l'anno, per un totale di quasi 143 miliardi; nel 2039, le pensioni in pagamento stimate nei bilanci prospettivi dell'Istituto salirebbero a 9,3 milioni, con assegni medi da 27 mila euro e una spesa di 297 miliardi. L'allarme viene lanciato da 'Il Sole 24 Ore' in un'elaborazione che si basa su delle proiezioni che non sono pubbliche ma che il quotidiano economico ha potuto vedere.

PENSIONI, INPS: SPESA DESTINATA A ESPLODERE. I NUMERI CHOC. PENSIONI NOTIZIE - EFFETTO RITIRO BABY BOOMERS

Tali proiezioni legati alla spesa sulle pensioni non contengono gli effetti di 'quota 100' e delle altre forme di anticipo allargato; misure che entreranno nei calcoli che verranno aggiornati l'anno prossimo. Ma fotografano quello che sta per accadere: il ritiro dal mercato del lavoro delle folte coorti dei baby boomers. Un boomerang calcolato da tempo, che spingerà la spesa per le prossime due decadi e i cui effetti sono stati in parte attenuati dalle riforme adottate tra il 1992 e il 2011.

PENSIONI E SPESA PENSIONISTICA: IL TREND

La fBABY, da qui al 2040, scalerà una gobba che, a seconda delle stime, potrebbe variare tra il 16 e il 20% del Pil. E tra vent'anni la transizione demografica ci dice che ci saranno 18,8 milioni di cittadini con 65 anni o più, secondo la proiezione centrale Istat, 5 milioni in più di oggi. Mentre la popolazione in età da lavoro (15-64 anni) si sarà ridotta a sua volta di 5 milioni (a 33,7 milioni).