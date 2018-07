Pensioni, LEGA: CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PER PENSIONATI. Riforma pensioni news

Pensioni, piano Lega: CONTRIBUTO SOLISARIETA' PER PENSIONATI. Riforma pensioni news

Di Maio marcia spedito verso il taglio delle pensioni d'oro. Dalla Lega però arriva un consiglio al leader 5 Stelle. Alberto Brambilla (esperto del Carroccio) lo mette in guardia: "Toccare le pensioni 'di privilegio', come le ha definite qualche giorno fa il presidente dell’Inps Tito Boeri, sembra un gran messaggio, ma potrebbe rivelarsi un boomerang". E qui arriviamo all'idea di un contributo temporaneo di solidarietà per i pensionati. "Abbiamo calcolato che se si considera il tetto dei 5.000 euro netti mensili le risorse ottenute sarebbero tra i 100 e i 120 milioni. Ma anche se, come sembra ormai orientato a fare Luigi Di Maio, il tetto scendesse a 4.000 euro netti, si otterrebbero 180-200 milioni. Mentre nella peggiore delle ipotesi il contributo di solidarietà vale un miliardo, nella migliore delle ipotesi si potrebbero anche superare i due miliardi", ha spiegato Brambilla a Repubblica. Con il contributo di solidarietà per pensionati si parte da un taglio 0,35% sulle pensioni più basse per poi crescere in modo proporzionale sugli assegni più alti. Il contributo di solidarietà verrebbe spalmato su tutti gli assegni pensionistici e non solo su quelli d'oro. Le risorse le contributo? Andrebbero su due fondi: uno per la "non autosufficienza", l'altro ai lavoratori deboli.

Pensioni d'oro: Di Maio le taglia in settimana. "Ddl al Senato la prossima settimana" - Riforma pensioni news

Non solo quota 100: Luigi Di Maio mette nel mirino le pensioni d'oro. E le taglia. Non solo: abolizione immediata dei vitalizi alla Camera, rinnovo dei vertici della Cassa depositi e prestiti. Quindi decreto dignità, i provvedimenti per le partite Iva. Nella convinzione che "le politiche di questo governo sull'immigrazione sono solo l'antipasto di quello che avverrà ai tavoli dell'economia", spiega il ministro del Lavoro e Sviluppo economico Luigi Di Maio nell'Intervista di Maria Latella su Sky Tg 24. Ma torniamo alle pensioni d'oro: "Questa settimana nella commissione Lavoro del Senato calendarizzeremo la proposta di legge sul taglio delle pensioni d'oro. Puntiamo a che l'ok a questo provvedimento arrivi prima dell'estate", assicura il ministro pentastellato.

Pensioni, tagli agli assegni sopra 4-5mila euro - Riforma pensioni news

Ecco chi riguarderanno i tagli sugli assegni pensionistici. "Chi prende una pensione sopra i 4-5 mila euro netti e non ha versato i contributi" avrà un taglio dell'assegno "in proporzione ai contributi versati". Quanto ai vitalizi, Di Maio annuncia: "Credo che questa settimana alla Camera si aboliranno i vitalizi agli ex parlamentari e spero che il Senato si muova il prima possibile".

Pensioni, SPUNTA UN SUPER-BONUS DEL 30% CONTRO QUOTA 100 Riforma pensioni news

Pensioni novità, spunta il superbonus del 30% per arginare quota 100. Ma andiamo con ordine. Chi in età di pensione vorrà proseguire nell’attività lavorativa potrebbe avere un incentivo per proseguire a lavorare. La ragione? Per evitare la migrazione pensionistica di cui ha parlato il Presidente dell’Inps Tito Boeri con l’inizio di quota 100 (e quota 41 poi), ossia i 750 mila pensionati in più nel breve e il milione di pensionati in ottica 2020. Numeri che cambierebbero il rapporto tra numero di lavoratori e di pensionati gravando pesantemente sulle casse dello Stato. La Lega, attraverso Alberto Brambilla, prova a contenere la migrazione pensionistica causata da quota 100 con l'introduzione del superbonus del 30% in busta paga per chi continuerà a lavorare.

PENSIONI NEWS: QUOTA 100, QUOTA 41, TAGLI E... ECCO LE NOTIZIE SULLA RIFORMA PENSIONI