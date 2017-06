Pensioni quattordicesima a luglio: ecco a chi spetta e quanto vale la QUATTORDICESIMA. PENSIONI NEWS



Quattordicesima in arrivo a luglio per 3,5 milioni di pensionati. Per 1,4 milioni sarà la prima volta mentre per i restanti 2,14 milioni che già la percepivano la mensilità sarà aumentata del 30%.

Entreranno in vigore dal prossimo mese, infatti, come ricordato dall'Inps, le norme previste dalla legge di stabilità 2017 che prevedono l'aumento dell'importo della quattordicesima per chi percepisca una pensione pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo (sotto i 9 mila euro l'anno), e l'estensione del beneficio a quanti ricevano un assegno compreso fra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo (sotto i 13 mila euro/anno) che abbiano, tutti, almeno 64 anni di età.

La spesa complessiva sostenuta dallo Stato passa così dagli 854 milioni del 2016 a 1,72 miliardi. In particolare, ad accedere al beneficio, maggiorato o meno, sopratutto gli ex lavoratori privati, un esercito di oltre 3,4 milioni di pensionati contro i 125 mila pensionati pubblici e i circa 6mila dello sport e spettacolo.

Sulla nuova quattordicesima per i pensionati è soddisfatto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. "Con questa misura diamo un sostegno ai pensionati con redditi più bassi, nel segno di un principio di equità che ha ispirato anche l'estensione della no-tax area, il cumulo gratuito dei periodi contributivi e i provvedimenti per l'ape sociale ed i lavoratori precoci", dice ricordando come la 'nuova quattrodicesima' sia stata il frutto del dialogo con Cgil, Cisl e Uil. Un dialogo, aggiunge Poletti, "che prosegue con un'attenzione specifica alle prospettive previdenziali dei giovani'', dice con un riferimento al tavolo di confronto aperto lo scorso mese al dicastero di via Veneto con i sindacati, ma al momento in stand by. Soddisfazione anche in casa Pd. "Dalle legge di bilancio dei #millegiorni un aiuto concreto per i pensionati che hanno meno. Una mensilità in più. Avanti, insieme", scrive su Twitter Titti Di Salvo, vicepresidente dei deputati del Partito Democratico.



Pensioni, da luglio arriva la nuova quattordicesima. Inps: “Andrà a 1,4 milioni di beneficiari in più”. Ecco tutti i dettagli per i pensionati che attendono la loro quattordicesima.



Pensioni, la nuova quattordicesima ora è ufficiale. Dopo le parole dei giorni scorsi di Boeri (Inps). La platea dei beneficiari delle nuove 14esime in pagamento il 1° di luglio vedrà crescere del 1.500% gli ex dipendenti pubblici.



Quest'anno percepiranno la quattordicesima circa 1,4 milioni di pensionati in più che beneficeranno delle nuove norme introdotte con la legge di bilancio 2017. E' quanto certifica l'Inps che annuncia per luglio l'erogazione del beneficio ad una platea più larga. A percepire la 14ma dunque saranno 3,57 milioni di pensionati contro i 2,12 mln del 2016 per una spesa complessiva di 1,72 mld rispetto agli 854 milioni dello scorso anno.



La 'nuova' 14ma è corrisposta ai pensionati con almeno 64 anni e con un reddito complessivo individuale fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo. La legge di bilancio infatti ha previsto un aumento dell'importo di quattordicesima per i beneficiari con una pensione pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo e l'estensione del beneficio ai pensionati con assegni compresi fra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo. E sono circa 3,4 milioni i pensionati privati e 125mila quelli pubblici, oltre ai 6mila del settore sport e spettacolo, a percepire l'aumento previsto dalla legge di stabilita. Di questi, come spiega ancora la tabella Inps, circa 2 milioni di ex lavoratori privati e pubblici denunciano una pensione poco sopra i 9 mila euro annui (1,5 il trattamento minimo) e in 1,45 milioni, invece, a percepire un assegno di circa 13mila euro (tra 1,5-2 volte il trattamento minimo). La spesa maggiore è per i pensionati privati con una pensione non superiore ai 9mila euro annui che complessivamente assorbono circa 1,6 miliardi di euro.