Pensioni: quota 100, mini pensioni e quota 41. Riforma pensioni news

Pensioni: Furlan, no speculare su giovani e anziani; ora coesione. RIFORMA PENSIONI NEWS



"Basta speculare sui giovani e dire loro che non avranno un futuro pensionistico a causa degli anziani. E basta dire agli anziani che le loro pensioni sono basse perche' bisogna pensare ai giovani". Lo ha detto oggi a Riccione la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, al Congresso nazionale della Fnp Cisl, la federazione dei pensionati della Cisl, intervistata da Andrea Pancani di La7 . "Non si crea coesione ed equita' sociale con i continui messaggi negativi e populistici che vengono rilasciati anche nei talk show. Con l'accordo raggiunto sulle modifiche alla riforma della Legge Fornero noi abbiamo dimostrato che non e' cosi' e che, anzi, l'incontro e la solidarieta' intergenerazionale e' possibile ed e' fondamentale per permettere al paese di tornare a parlare di crescita e di sviluppo. Noi siamo riusciti a sfatare un sentimento diffuso che per dare qualcosa a qualcuno bisogna massacrare qualcun altro. Noi abbiamo fatto un accordo che invece da' qualcosa ai giovani e qualcosa anche agli anziani". Furlan ha aggiunto: "Papa Francesco sembra l'unico ad avere a cuore il tema del lavoro, la dignita' del lavoro. Mentre i partiti sembrano distratti. Quando la politica discute sul lavoro ne discute con faziosita', su aspetti regolatori. Noi diciamo 'no' all'invasivita' negativa della politica sui temi del lavoro. Questo e' solo un alibi per fare altro. Non dimentichiamo che il sindacato e' l'unico soggetto associativo che mette al centro la persona, le riconosce il giusto protagonismo che merita e soprattutto le da' dignita'. Quando la politica discute sui temi del lavoro senza consultarsi con le parti sociali lo fa o con faziosita' o in maniera strumentale come e' accaduto con la vicenda dei voucher. Quando - ha concluso Furlan - si parla di crescita e di sviluppo bisogna anche assumersi la responsabilita' di scegliere cosa fare nell'interesse generale del paese".

Pensioni: Inps, in 2016 liquidate calano del 4,1%, sale importo



Nel 2016 le pensioni liquidate sono diminuite rispetto all'anno precedente del 4,1%, risultando rispettivamente pari a 114.833 nell'anno 2016 e a 119.778 nell'anno 2015; gli importi medi mensili sono pari a 2.018,33 euro nel 2016 e a 1.997,45 euro nel 2015, con incremento percentuale dell'1,1%. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio Statistico. L'analisi delle pensioni liquidate nell'anno 2016 per Cassa evidenzia che la C.T.P.S. (cassa trattamenti pensionistici dipendendi dello Stato) eroga il 55,4% dei trattamenti pensionistici con una spesa complessiva pari al 57,6% del totale. Si nota che la Cassa C.P.S., a fronte di una numerosita' del 4% del totale, eroga un importo annuo di oltre il 9% della spesa complessiva. Il numero delle pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, vigenti al primo gennaio, e' pari a 2.843.256, in aumento rispetto all'anno precedente, in cui ammontava a 2.819.751 pensioni, dello 0,8%; l'importo complessivo annuo delle pensioni (importo complessivo mensile moltiplicato 13) e' di 67.577,3 milioni di euro, con incremento percentuale dell'1,9% rispetto all'anno 2016, in cui l'importo risultava di 66.309,8 milioni di euro. La ripartizione per Cassa delle pensioni vigenti all'1.1.2017 evidenzia che il 59,2% dei trattamenti pensionistici e' erogato dalla C.T.P.S.(cassa trattamenti pensionistici dipendenti dello Stato) , seguita dalla C.P.D.E.L. (Cassa pensioni dipendenti Enti locali) con il 37,6%; le altre Casse rappresentano complessivamente circa il 3% del totale. Con riferimento all'importo complessivo annuo, risulta che il 62,4% e' a carico della C.T.P.S., che eroga importi medi mensili pari a 1.927,80 euro, il 31,1% a carico della C.P.D.E.L. che presenta importi medi mensili di 1.510,58 e il rimanente 6,5% e' erogato dalle altre Casse, con importi che variano da 1.381,40 euro mensili per la C.P.I. a 4.334,01 euro mensili per la C.P.S.. (AGI) Ila



Pensioni: Inps, per statali salgono a 1.828 euro al mese



Aumentano di 20 euro al mese le pensioni dei dipendenti pubblici: secondo l'Osservatorio Inps, a gennaio erano 2.843.256, in rialzo dello 0,8% rispetto al 2016 (2.819.751). Aumenta anche l'importo complessivo: 67,5 miliardi con un incremento dell'1,9% rispetto al 2016 quando fu di 66,3 mld. L'importo medio mensile passa da 1.808 euro del 2016 a 1.828 di quest'anno. Nella ripartizione delle pensioni per categoria e sesso, il 58,6% del totale dei trattamenti pensionistici e' erogato alle femmine, contro il 41,4% erogato ai maschi. In tutte le categorie di pensione, eccetto la categoria delle pensioni di inabilita', si rileva una maggior presenza di pensionate sui pensionati, con differenziazione massima nelle pensioni ai superstiti in cui le femmine rappresentano il 18,9% del totale delle pensioni e i maschi il 3,1%.



Pensioni, ultime notizie sulle mini pensioni. IMPORTI DELLE PENSIONI i



Nel 2016 le pensioni liquidate sono diminuite rispetto all'anno precedente del 4,1%, risultando rispettivamente pari a 114.833 nell'anno 2016 e a 119.778 nell'anno 2015; gli importi medi mensili sono pari a 2.018,33 euro nel 2016 e a 1.997,45 euro nel 2015, con incremento percentuale dell'1,1%. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio Statistico.

L'analisi delle pensioni liquidate nell'anno 2016 per Cassa evidenzia che la C.T.P.S. (cassa trattamenti pensionistici dipendendi dello Stato) eroga il 55,4% dei trattamenti pensionistici con una spesa complessiva pari al 57,6% del totale. Si nota che la Cassa C.P.S., a fronte di una numerosita' del 4% del totale, eroga un importo annuo di oltre il 9% della spesa complessiva.

Il numero delle pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, vigenti al primo gennaio, e' pari a 2.843.256, in aumento rispetto all'anno precedente, in cui ammontava a 2.819.751 pensioni, dello 0,8%; l'importo complessivo annuo delle pensioni (importo complessivo mensile moltiplicato 13) e' di 67.577,3 milioni di euro, con incremento percentuale dell'1,9% rispetto all'anno 2016, in cui l'importo risultava di 66.309,8 milioni di euro.



La ripartizione per Cassa delle pensioni vigenti all'1.1.2017 evidenzia che il 59,2% dei trattamenti pensionistici e' erogato dalla C.T.P.S.(cassa trattamenti pensionistici dipendenti dello Stato), seguita dalla C.P.D.E.L. (Cassa Pensioni dipendenti Enti locali) con il 37,6%; le altre Casse rappresentano complessivamente circa il 3% del totale.

Con riferimento all'importo complessivo annuo, risulta che il 62,4% e' a carico della C.T.P.S., che eroga importi medi mensili pari a 1.927,80 euro, il 31,1% a carico della C.P.D.E.L. che presenta importi medi mensili di 1.510,58 e il rimanente 6,5% e' erogato dalle altre Casse, con importi che variano da 1.381,40 euro mensili per la C.P.I. a 4.334,01 euro mensili per la C.P.S.