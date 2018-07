PENSIONI, tagli sopra 4mila euro. Allarme ricalcolo per 'impiegati e operai'

Pensioni, tagliate sopra i 4 mila euro - PENSIONI NEWS

L’accordo tra M5S e Lega prevede un intervento sugli assegni pensionistici al di sopra dei 5 mila euro netti al mese. Ma l’asticella è troppo alta per ricavare risorse sufficienti per le pensioni più povere. Così la soglia è scesa a 4 mila euro netti al mese (circa 7mila lordi). Lo scrive il Corriere della Sera. D'altra parte già nelle scorse ore si era parlato dei tagli sulle pensioni sopra i 4mila euro dopo l'intervento di Luigi Di Maio a Uno Mattina. I conti secondo alcuni però non tornano: tagliando le pensioni sopra quota 4mila euro si potrebbe arrivare a ricavare il miliardo auspicato dal governo, ma non basterebbe comunque. Il Sole24Ore ha mostrato 3 cifre: l'attuale spesa per gli assegni sociali, per poco più di 850mila pensionati, è di 4,7 miliardi. Portare l'assegno a 780 euro costerebbe 8,6 miliardi, dunque servirebbero circa 4 miliardi. Da qui la domanda degli scettici: gli altri tre miliadi dove verrebbero presi?

PENSIONI D'ORO, VITALIZI E NON SOLO: DAMIANO "RISCHI PER PENSIONI DI OPERAI E IMPIEGATI" - RIFORMA PENSIONI NEWS

"Di Maio ha gia' annunciato che lo schema di ricalcolo contributivo pregresso verra' adottato per le pensioni d'oro. In questo modo, si introduce nel sistema previdenziale un precedente inedito che apre la strada a un ricalcolo generalizzato delle pensioni". Lo afferma in una nota Cesare Damiano, del Partito democratico, a proposito della delibera della presidenza della Camera sul ricalcolo contributivo degli ex parlamentari. "Non quelle d'oro - continua - ma quelle di operai e impiegati. Del resto, si tratta della tesi sostenuta dal Presidente dell'Inps, che ha messo ripetutamente sul banco degli accusati non le pensioni piu' alte, ma chi e' andato in pensione con il calcolo retributivo o utilizzando i contributi figurativi (pensiamo ai prepensionamenti nella siderurgia). In questo modo si sta palesando sottotraccia, mascherato da attacco ai privilegi, una messa in discussione degli attuali assegni erogati ai 15 milioni di pensionati dal sistema previdenziale". "Il Pd non puo' essere complice di una scelta di questo genere. La soluzione, alternativa e collaudata che puo' portare al medesimo risparmio, c'e': si chiama contributo di solidarieta'. Soltanto dei dilettanti allo sbaraglio o degli ingenui non comprendono l'insidia che costituisce per tutti i pensionati la scelta del ricalcolo",

''Ci auguriamo che arrivi presto il momento per passare dalle parole ai fatti. Sulle pensioni si continua a girare attorno al problema senza esplicitare in che modo si vuole intervenire (clicca qui per proseguire)

PENSIONI: SALVINI, "OBIETTIVO QUOTA 100 E POI QUOTA 41. TAGLIO FORNERO? PIU' MI DICONO DI NO E PIU' LO VOGLIO FARE - RIFORMA PENSIONI NEWS

Sulla legge Fornero e sulla riforma delle pensioni "l'obiettivo è quota 100 da quest'anno per arrivare a quota 41. Tanti si oppongono? Non mi interessa, più mi dicono che la legge non si può toccare e più lo voglio fare". Lo assicura Matteo Salvini, parlando ai microfoni di Rtl 102,5, sottolineando il "mio impegnopersonale, prima che politico, di smontare la legge Fornero".