Pesce pene, invasione su spiaggia della California. MISTERO PESCE PENE

Il pesce pene ha 'colonizzato' una spiaggia a 50 miglia a nord di San Francisco. A riportarlo un post su Instagram della rivista specializzata Bay Nature, che ha mostrato la zona completamente ricoperta di Urechis unicinctus.

Pesce pene, invasione su spiaggia della California - COSA SONO I PESCI PENE

Pesce pene, avete capito bene. Si tratta, per chi non lo conoscesse, di una particolare specie di invertebrati marini. Queste creature sono lunghe oltre 20 centimetri vivono sotto diversi strati di sabbia e spesso risultano essere preda dei gabbiani. Inutile dire che questi pesci sono così ribattezzati perchè il loro aspetto ricorda il pene umano.

Pesce pene, specialità culinaria asiatica in Corea, Giappone e Cina - Come cucinare il pesce pene

In Europa il pesce pene è poco conosciuto, mentre in Asia cambia tutto. In Corea del Sud è chiamato gaebul piace moltissimo, viene venduto nei mercati all’aperto e spesso mangiato con sale e olio di sesamo. A Hokkaidō, in Giappone, è chiamato ruttsu e viene servito come sashimi o bollito. In Cina il pesce pene viene soffritto con verdure, oppure essiccato e ridotto in polvere, usato come condimento per esaltare l'umami. Nella cucina Shandong è ingrediente che compare in tantissime ricette. Il pesce pene viene anche impiegato come esca nella pesca.

PESCE PENE AFRODISIACO?

Addirittura alcuni sostengono che il pesce pene abbia effetti afrodisiaci. La sua consistenza gommosa e il sapore agrodolce.