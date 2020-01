Piatek, il padre: “Se non può giocare al Milan, lo farà volentieri altrove”

Milan-Piatek, il padre del Pistolero: “Se non può giocare al Milan, lo farà volentieri altrove”

Wladyslaw Piatek, padre dell'attaccante del Milan Krzysztof, ha parlato ai microfoni di Sportowefakty: "Kris non vuole fare la riserva, vuole essere in forma per gli Europei e se non può farlo al Milan, lo farà volentieri altrove". "È difficile dire quali siano i piani della società - ha aggiunto Piatek senior - ci sono giocatori di spicco come Piatek, Suso, Paquetà e Calhanoglu che sono sul mercato. Il club vuole soldi freschi per nuovi giocatori. In tanti stanno chiedendo Kris in prestito, ma il Milan punta a venderlo per una cifra simile a quella sborsata. Penso che tutti stiano aspettando la prossima settimana, quando il suo futuro sarà deciso”.

Arrivato al Milan un anno fa (il 23 gennaio del 2019) e pagato circa 35 milioni al Genoa, Piatek è partito subito in quinta segnando tanti gol (e molto pesanti). In questa stagione il Pistolero ha invece fatto 18 presenze con 4 gol (1 su azione, nel 2-2 di Milan-Lecce). Il ritorno di Ibrahimovic sin qui ha visto Piatek perdere il ruolo di titolare (la coppia d'attacco è Ibra-Leao) con lui a riserva di Zlatan. Nei prossimi giorni in cui si andrà a chiudere il calciomercato si capirà se arriveranno offerte serie al Milan. Nel caso Piatek dovesse restare, il Pistolero dovrà cercare di recuperare terreno nelle graduatorie di Stefano Pioli (magari convincendolo a provare una coppia d'attacco con il doppio centravanti, ossia lui al fianco di Ibrahimovic).