Piatek, intrigo di mercato: Milan-Real Madrid. E il Genoa..

Piatek, intrigo di mercato: Milan-Real Madrid

Krzysztof Piatek è sempre più oggetto del desiderio del calciomercato. L'attaccante polacco del Genoa piace al Milan e anche al Real Madrid. Con Inter e Juventus sullo sfondo (più attenzionate a un'eventuale colpo estivo).

Piatek ha chiesto al Genoa la cessione al Real Madrid? I rumors dalla Spagna

Secondo il programma di Onda Madrid 'El Partido de la Una', il Pistolero avrebbe già comunicato alla dirigenza del Genoa la sua intenzione di vestire la maglia del Real Madrid. Piatek nelle scorse ore è stato raggiunto da alcuni emissari dei blancos a Murcia, dove si trova per preparare la ripresa del campionato, e gli osservatori del Real Madrid si sono mossi anche per visionarlo in queste ore nell'amichevole contro il Wurzburger Kickers.

Piatek, Milan sul bomber polacco del Genoa se parte Higuain al Chelsea

Poi c'è il capitolo Milan. I rossoneri potrebbero pensare a prenderlo subito in caso di addio di Gonzalo Higuain (nulla si muoverà prima della finale di Supercoppa contro la Juventus). Nel caso dovesse concretizzarsi l'ipotesi Chelsea per il Pipita (possibile una formula di prestito oneroso di 18 mesi con diritto di riscatto per i Blues, affare da 54 milioni complessivi a favore della Juventus che deve dare il consenso finale), il Milan andrebbe su Piatek. Attenzione: ovviamente il club rossonero non lascerebbe mai partire l'attaccante argentino se non avesse in mano il suo sostituto. Che sia Morata (offerte importanti da Barcellona, Atletico Madrid e Bayern Monaco) o Piatek. E gli ostacoli che portano a Piatek sono anche di natura economica: il Milan, causa Fair Play Finanziario Uefa, non può impegnarsi a gennaio in un'operazione da 50-60 milioni con obbligo d'acquisto, immediato o di medio periodo. L'unica formula praticabile è il prestito oneroso con diritto di riscatto e, probabilmente, cercando di inserire qualche contropartita tecnica (in queste ore si è parlato anche del possibile ritorno di Laxalt al Genoa). Insomma, una situazione non facile che potrebbe diventare complicatissima se il Real Madrid affondasse davvero il colpo su Piatek.