Piatek-Milan, addio da 32 milioni del Pistolero. Calciomercato Milan news

Krzysztof Piatek sembra sempre più vicino all'addio al Milan. Arrivato nella sessione invernale di calciomercato dello scorso anno acquistato dal Genoa, l'attaccante polacco potrebbe partire in quella appena cominciata. Lunedì il direttore sportivo dell'Aston Villa è venuto in Italia per trattare l'acquisto del Pistolero con i rossoneri. Il club inglese sarebbe disposto ad acquistare Piatek a titolo definitivo, offrendo al Milan 28-30 milioni, mentre la richiesta rossonera è a 32. Le parti sembrano dunque vicine. Il rendimento di Piatek finora è lontano dagli standard con cui si era fatto conoscere in Serie A: sole quattro reti in diciotto presenze dall'inizio della stagione (3 su rigore, unico gol su azione in Milan-Lecce 2-2). Troppo poco, viste anche le difficoltà del Milan, con Pioli che dovrebbe puntare sulla coppia d'attacco Ibrahimovic-Leao per dare sprint a un attacco che ha segnato 16 gol in 18 partite di campionato (magari con l'arrivo di Petagna dalla Spal come prima alternativa). Aston Villa dunque in pole position per Piatek, in seconda battuta Bayer Leverkusen, Newcastle e le italiane Fiorentina e Roma alla finestra.

Calciomercato Milan: Ricardo Rodriguez, Paquetà, Borini, Todibo-Christensen-Kjaer

Ricardo Rodriguez è un altro giocatore in partenza dal Milan (per una decina di milioni di euro). Secondo il portale svizzero Blick, oltre a PSV Eindhoven e Fenerbahce, anche il Lione avrebbe fatto un'offerta per il terzino svizzero che quest'anno ha perso il posto a vantaggio di Theo Hernandez. Fabio Borini è vicino al Genoa, ma prima deve trovare l'accordo di risoluzione con il Milan.

Il PSG e Leonardo restano su Lucas Paquetà, ma c'è ancora distanza tra domanda e offerta: il club francese vuole uno sconto sui 35 milioni di euro che i rossoneri chiedono per lasciar partire il centrocampista brasiliano.

Complicata la pista che porta a Jean-Clair Todibo (che a giugno vuole tornare al Barcellona). Il difensore francese classe 2000 è più lontano (sarebbe ad un passo dallo Schalke 04) e il Milan sta valutando anche altri profili: l'alternativa è il 23enne Andreas Christensen del Chelsea (il centrale danese è valutato una ventina di milioni) o un possibile scambio di prestiti con Caldara all'Atalanta e Simon Kjaer (di proprietà del Valencia, piace molto anche alla Sampdoria) in rossonero.