Piatek, Suso e Rodriguez: 3 colpi in uscita per il Milan. Paquetà-Fiorentina. In entrata i rossoneri..

Piatek, Suso e Ricardo Rodriguez: 3 colpi in uscita per il Milan

Piatek all'Hertha Berlino, Ricardo Rodriguez a un passo dal PSV, Suso al Siviglia: il Milan a un passo dalla definizione di tre colpi in uscita. Situazioni che si stanno sbloccando in queste ore e che aprono anche a scenari in entrata per il club rossonero che sta vivendo un gennaio di grande rilancio sul campo: cinque vittorie tra campionato e Coppa Italia tra l'effetto-Ibrahimovic, Theo Hernandez sempre più protagonista, l'esplosione in rossonero di Rebic, le belle prestazioni di Castillejo e un Bennacer padrone del centrocampo (senza dimenticare il super-Calhanoglu che ha ribaltato il match contro il Torino).

Piatek-Herta Berlino: 27 milioni (più bonus) al Milan

Andiamo con ordine. Fronte Pistolero. L'Hertha Berlino è determinata su Piatek e pare aver trovato un accordo di massima con il club rossonero da 27 milioni di euro più bonus. L'attaccante polacco non vuole perdere il treno per l'Europeo 2020 e la squadra tedesca può dargli la chance di giocare titolare in questi mesi. Accordo vicino.

Suso al Siviglia: intesa con il Milan

Suso (foto Lapresse)



Suso ha ormai lasciato Milano per Siviglia. L'esterno spagnolo gradisce la soluzione e sente di potersi rilanciare nella Liga (anche lui in vista di una convocazione a Euro 2020 con la maglia della Spagna). Milan e Siviglia hanno un'intesa di prestito di 18 mesi con diritto di riscatto superiore ai 20 milioni, diritto che diventerà obbligo in caso di qualificazione alla Champions dei Rojiblancos.

Rodriguez dal Milan al Psv

Ricardo Rodriguez sta prendendo la via di Eindhoven. Dopo che sono sfumate le piste che portavano in Turchia (Fenerbahce) e al Napoli di Gattuso (che non ha trovato l'accordo sul Milan sulla formula d'acquisto del cartellino: offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto) il Psv è tornato alla carica e la trattativa va avanti.

Paquetà-Fiorentina: viola ci provano con il centrocampista del Milan

E poi c'è Paquetà. Lo scambio con la Juventus (Bernardeschi al Milan) non è decollato, il Psg non ha affondato il colpo sino ad ora (i 20 milioni di offerta non potevano accontentare il club rossonero che ha speso 35 milioni un anno fa). In queste ore si è fatta avanti la Fiorentina: Rocco Commisso vuole il centocampista brasiliano in prestito con diritto di riscatto. Il milan deve decidere se lasciar partire il brasiliano per dargli la possibilità di giocare o tenerlo agli ordini di Pioli.

Piatek e Paquetà (foto Lapresse)



Saelemaekers-Januzaj per il dopo-Suso al Milan

La partenza di Suso porta il Milan su un nuovo esterno d'attacco da affiancare in rosa a Castillejo (le cui prestazioni in queste settimane sono state molto positive). Due i nomi caldi: Alexis Saelemaekers, esterno classe 1999 dell'Anderlecht (che piace a Friburgo e CSKA Mosca: valutazione da 10 milioni) e, in alternativa, il connazionale belga Adnan Januzaj, 24enne della Real Sociedad.

Milan: Lamptey, Robinson e Juan Jesus

In difesa salgono le quotazioni di Tariq Lamptey, talento classe 2000 dell'Academy del Chelsea, in scadenza coi Blues. Secondo Tuttomercatoweb.com il terzino destro - uno dei migliori della Generazione Z - "ha un'offerta sia da parte del Milan che dal Lille per prenderlo a zero in estate. Lamptey vuole giocare tra i big, è attratto dal Milan ma in Inghilterra ha offerte per prenderlo subito. 5 milioni di sterline sul tavolo da Brighton, Sheffield United e Crystal Palace". Sul fronte del terzino sinisto (ruolo di Ricardo Rodriguez), in queste ore la Gazzetta ha messo due giocatori in pole: il 22enne americano Antonee Robinson del Wigan (nome caldo da qualche giorno) e Juan Jesus della Roma.

Zaracho-Milan

MATIAS ZARACHO (Lapresse)



Attenti a Matias Zaracho. Il trequartista-attaccante esterno del Racing Avellaneda (clausola rescissoria da 15 milioni) piaceva già in estate: la scorsa settimana il suo agente Agustin Jimenez (lo stesso di Rodrigue De Paul) è stato a Casa Milan. Se il club rossonero riuscirà a fareun tesoretto con le cessioni che sta perfezionando, potrebbe affondare il colpo sul 21enne argentino.

Milan sfuma Florentino Luis: Benfica lo leva dal mercato

Sfumato il possibile arrivo del centrocampista Florentino Luis. Secondo il magazine portoghese Record il Milan avrebbe presentato al Benfica un'offerta da 4,5 milioni di euro per il prestito per un anno e mezzo e opzione d'acquisto fissata a 50 milioni di euro. Il club lusitano è entrato nell'ottica d'idee di togliere il 21enne dal mercato.