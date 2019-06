Plizzari super al Mondiale Under 20. Il Milan prepara il dopo-Donnarumma

Plizzari super al Mondiale Under 20 con l'Italia. Il Milan prepara il dopo-Donnarumma

Alessandro Plizzari infiamma il Mondiale Under 20 (secondo disputato dopo che già fu protagonista quando aveva appena 17 anni): il giovane portiere è stato determinante sin qui nel cammino che ha portato l'Italia ai quarti di finale (almeno tre parate pesantissime nel match degli ottavi vinto 1-0 contro la Polonia padrone di casa grazie al cucchiaio di Pinamonti dal dischetto oltre a un rigore parato contro l'Ecuador).

Milan, Plizzari blindato fino al 2023

Classe 2000, nato a Crema, Plizzari è un giocatore del Milan da quando aveva 5 anni (salvo una stagione in prestito alla Ternana in serie B, titolare a nemmeno 18 anni) e ha un contratto con il club rossonero sino al 2023. Un anno meno di Gigio Donnarumma. "Tra noi c'è una bella amicizia. Gigio è un esempio da seguire, ha delle doti fisiche e mentali uniche. È raro vedere un ragazzo così giovane affrontare le partite con questa tranquillità e consapevolezza", ha detto a Repubblica nelle scorse ore.

Milan, Plizzari vice-Reina se parte Donnarumma. Le offerte a Gigio

E proprio da Gigio potrebbe ricevere l'eredità della porta rossonera, anche se il titolare probabilmente in partenza sarebbe l'esperto Pepe Reina dietro a cui potrà crescere con calma e senza pressioni. Donnarumma lascerà o non lascerà il Milan? E' il dilemma di mercato che verrà svelato solo nelle prossime settimane. I rumors raccontano di due squadre che stanno pensando seriamente a Gigio: Paris Saint Germain e Manchester United. Arrivasse un'offerta da 50-60 milioni il club rossonero potrebbe pensare alla plusvalenza per dare una decisa sistemata ai conti in ottica Fair Play Finanziario. Sarebbe una cessione dolorosa, ma, il Milan nel frattempo vede crescere molto bene proprio Alessandro Plizzari, che può in prospettiva diventare il nuovo Donnarumma. Lui che è già stato convocato in nazionale da Mancini e che a 16 anni venne indicato da Silvio Berlusconi come il 'nuovo Gigio': "Quando l'ho saputo pensai: "Ma sa che esisto?", ha detto a Repubblica.