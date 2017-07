Pokémon GO, ecco Moltres. Il Pokémon Leggendario, come si cattura



Pokémon Go, Moltres sostituisce Articuno.Ecco il terzo Pokémon Leggendario che entra da questa settimana.



Pokémon GO, ecco Moltres. Il Pokémon Leggendario, come si cattura - Sette giorni per la caccia



Cacciatori Pokémon avete solo 7 giorni per catturare Moltres, un Pokémon che arriva e scappa alla velocità della luce. Il 7 agosto infatti al suo posto entrerà Zapdos. I fans però incrociano le dita e confidano che Niantic Labs decida di rendere disponibili sia Moltres che Zapdos da settembre.



Pokémon GO, ecco Moltres. Il Pokémon Leggendario, come si cattura - Chi è Moltres



Insieme a Articuno e Zapdos Moltres è uno dei tre uccelli leggendari di Kanto.



Pokémon GO, ecco Moltres. Il Pokémon Leggendario, come si cattura - Raid Battle



Amici dei Pokémon Go volete catturare Moltres? Sappiate che i Pokémon Leggendari non si trovano “in natura”, ma entrano in scena come boss dei Raid Leggendari. Stiamo parlando del livello di difficoltà più elevato delle Raid Battle dei Pokémon Go. Come noto l'inizio di un Raid Leggendario arriva con l'apparizione di un uovo leggendario sopra una palestra. Da lì partono 48 ore prima dell’inizio della battaglia e 2 ore di tempo totali del Raid.



Pokémon GO, ecco Moltres. Il Pokémon Leggendario, come si cattura - I Pokèmon migliori per il combattimento



Moltres è forte quanto Articuno. I Pokémon Leggendari sono temibili hanno punti CP che vanno oltre i 30mila abbondanti. Ecco perchè serve un Pokémon forte e calibrato per catturarlo. Già, perchè Moltres è un Pokémon leggendario di doppio tipo Fuoco/Volante. I Pokémon di tipo Roccia, ma anche Elettro e Acqua sono i più adatti a catturarlo. Chi dei giocatori di Pokémon Go nel suo Pokédex ha un Tyrannitar può sperare usando la mossa Pietrataglio. Lugia può scendere in campo contro Moltres, lanciando l’attacco Idropompa. Golem e Omastar (Pietrataglio), e Vaporeon, Gyarados e Feraligatr (Idropompa) hanno gli attacchi giusti contro Moltres.



Pokémon GO, ecco Moltres. Il Pokémon Leggendario, come si cattura - Baccalampon dorata



Terminato il Raid, si apre la possibilità di catturare Moltres. Il Pokémon Leggendario è indebolito, ma l’impresa è comunque difficile. Avere nello zaino un po' di Baccalampon dorata non sarebbe male. Le Bacche Golden Razz sono un toccasana nella caccia al Pokémon Leggendario.



Pokémon GO, ecco Moltres. Il Pokémon Leggendario, come si cattura - Master Ball



Ovviamente tutti i fans di Pokémon Go sanno che le Master Ball sono un'arma da usare per la cattura di un Pokémon leggendario.