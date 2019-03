PORTO-ROMA TV chiaro o solo Sky? PORTO-ROMA TV E STREAMING, DOVE VEDERLA

PORTO-ROMA TV in chiaro o solo Sky? PORTO-ROMA TV E STREAMING, DOVE VEDERE LA CHAMPIONS

PORTO-ROMA TV: ecco dove seguire il match di Champions League in tv in chiaro, pay e streaming.

Porto-Roma tv Rai 1. Porto-Roma streaming Rai Play

Porto-Roma in diretta su Rai Uno alle ore 21, mercoledì 6 marzo (streaming Rai Play). Allo stadio Do Dragao di Oporto va in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Partita da non sbagliare per gli uomini di Di Francesco, il mancato passaggio del turno con ogni probabilità infatti potrebbe costare la panchina al tecnico. Si riparte dal 2-1 dell'andata per i giallorossi deciso dalla doppietta di Zaniolo e dalla rete nel finale di Lopez. Per la Roma non è un buon momento di forma, visto che nell'ultimo turno di campionato è arrivata una pesante sconfitta nel derby contro la Lazio. L'occasione per il riscatto è il match in Portogallo. Di Francesco però dovrà con ogni probabilità rinunciare al match winner della partita di andata, infatti Zaniolo uscito malconcio dalla partita di sabato sera va verso il forfait. Il tecnico dovrebbe però recuperare Manolas in difesa.

PORTO-ROMA TV SU SKY. PORTO-ROMA STREAMING SKY GO

Porto-Roma sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV.

PORTO-ROMA probabili formazioni

PORTO-ROMA (mercoledì, 6 marzo ore 21 in diretta su Rai Uno)

PORTO (4-3-3): Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Telles; Danilo Pereira, Herrera, Oliver Torres; Otavio, Marega, Brahimi.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; De Rossi, Nzonzi, Pellegrini; Perotti, El Shaarawy, Dzeko.