Pressione alta: 11 modi per far abbassarla. PRESSIONE ALTA CONSIGLI

PRESSIONE ALTA COME ABBASSARLA: 12 METODI NATURALI PER SCONGIURARE IL RISCHIO PRESSIONE ALTA

Quando si ha la pressione, potrebbe essere difficile capire esattamente quale impatto abbia sulla salute generale, poiché l'ipertensione non si manifesta con sintomi evidenti.

Ma la verità è che avere la pressione alta è un serio rischio per la salute poiché aumenta il rischio di infarto e ictus, così come di aneurismi, declino cognitivo e insufficienza renale. Inoltre, l'ipertensione arteriosa può essere causa di morte in alcuni casi.

I farmaci contro la pressione alta, dal canto loro, possono causare effetti collaterali come crampi alle gambe, vertigini e insonnia.

Al di là dei farmaci esistono dei modi naturali che consentono di abbassare la pressione sanguigna alta senza dover prendere anche una sola pillola. Prima di tutto, bisogna assicurarsi però di avere un peso sano. Mantenere il proprio peso forma è fondamentale per far abbassare la pressione.

Ecco gli altri modi naturali che aiutano a far abbassare la pressione alta in maniera naturale:

Regolare l’esercizio fisico e camminare

Un regolare esercizio fisico o anche una camminata veloce sembra essere altrettanto efficace nel ridurre la pressione sanguigna. L'esercizio fisico aiuta il cuore a usare l'ossigeno in modo più efficiente e fa in modo che non debba lavorare tanto per pompare sangue.

Rimedio 1 abbassa pressione - Respirare profondamente

I nostri corpi reagiscono alla tensione rilasciando nel sangue gli ormoni dello stress come il cortisolo e l'adrenalina. Questi ormoni possono aumentare la frequenza cardiaca e costringere i vasi sanguigni, causando il picco della pressione sanguigna. Ma la respirazione lenta e le pratiche meditative come il qigong, lo yoga e il tai chi possono aiutare a mantenere sotto controllo gli ormoni dello stress e la pressione sanguigna. Inizia con cinque minuti al mattino e cinque minuti la notte.

Rimedio 2 abbassa pressione - Scegliere cibi ricchi di potassio

Scegliere frutta e verdura ricchi di potassio è consigliato in qualsiasi programma di riduzione della pressione arteriosa, afferma Linda Van Horn, PhD, RD, professore di medicina preventiva presso la Scuola di Medicina Feinberg della Northwestern University. Il potassio aiuta i reni a espellere più sodio attraverso la minzione e il sodio favorisce la riduzione della pressione sanguigna.

Quali cibi contengono il potassio?

Le banane sono una grande fonte di potassio, ma ci sono altri cibi ancora più ricchi di potassio. Le patate in realtà contengono più potassio rispetto al frutto giallo. Oltre alle patate dolci, pomodori, succo d'arancia, fagioli, piselli, meloni e frutta secca come prugne o uvetta sono altre buone fonti.

Rimedio 3 abbassa pressione - Limitare l’apporto di sodio

Alcune persone, come gli anziani - e quelle con una storia familiare di pressione alta - hanno più probabilità di altri ad avere l’ipertensione perché sono particolarmente sensibili al sale. Ma poiché non c'è modo di sapere se qualcuno è a rischio, tutti dovrebbero consumare meno sodio, dice Eva Obarzanek, PhD, una nutrizionista ricercatrice presso l'Istituto Nazionale Cuore, Polmone e Sangue.

Quanto sodio consumare al giorno? L'American Heart Association consiglia di mantenere l'assunzione di sodio inferiore a 1.500 mg.

Rimedio 4 abbassa pressione - Non eccedere nel consumo di cioccolato fondente

I flavanoli presenti nel cacao aiutano a ridurre la pressione rilassando i vasi sanguigni e aumentando il flusso.

In media, secondo una ricerca australiana, il consumo regolare di cioccolato fondente potrebbe aiutare a ridurre la pressione sanguigna sistolica di 5 punti e la pressione diastolica di quasi 3 punti.

Certamente, mangiare il cioccolato non deve diventare la strategia principale per abbassare la pressione sanguigna ma mangiare una fetta di torta durante una festa di certo non fa male.

Rimedio 5 abbassa pressione - Bere poco alcol

È noto che l'alcol fa aumentare la pressione sanguigna.

Secondo una ricerca del Boston's Brigham and Women's Hospital, il consumo da leggero a moderato è associato a un minor rischio di ipertensione nelle donne. Un consumo moderato potrebbe avere un ruolo anche nella prevenzione delle malattie cardiache.

Rimedio 6 abbassa pressione - Passare al caffè decaffeinato

Gli scienziati hanno a lungo dibattuto sugli effetti della caffeina sulla pressione sanguigna. Secondo un'analisi che ha coinvolto 34 studi, consumare in media da 200 a 300 mg di caffeina fa aumentare la pressione sanguigna sistolica di 8 mmHg e la pressione diastolica di 6 mmHg. E gli effetti possono durare fino a tre ore.

Rimedio 7 abbassa pressione - Prendere il tè

Si può far abbassare la pressione alta bevendo uno, due, tè.

Secondo uno studio condotto dalla Tufts University, un campione di adulti con pressione alta che sorseggiavano tre tazze di tè all'ibisco ogni giorno riuscivano a far abbassare la loro pressione sistolica di sette punti in sei settimane.

Rimedio 8 abbassa pressione - Lavorare meno

Secondo uno studio, stare in ufficio più di 41 ore settimanali aumenta del 17% il rischio di ipertensione. Anche se potrebbe non essere sempre facile uscire presto a lavoro, cerca di ritagliarti del tempo in modo da poter andare in palestra o avere il tempo di cucinare un pasto sano.

Rimedio 9 abbassa pressione - Ascoltare musica rilassane

La musica rilassante aiuta a ridurre la pressione sanguigna. Lo ha dimostrato uno studio condotto su 29 adulti che stavano già assumendo farmaci contro la pressione alta. A ciascuno di loro è stato chiesto di ascoltare musica rilassante classica, celtica o indiana per 30 minuti al giorno mentre respiravano lentamente. Sei mesi dopo, la loro pressione sanguigna era scesa di una media di 4 mmHg.

Rimedio 10 abbassa pressione - Migliorare la qualità del sonno

La qualità del sonno è fondamentale. Un rumore forte e incessante è un sintomo dell'apnea ostruttiva del sonno (OSA), una malattia caratterizzata da brevi interruzioni della respirazione durante il sonno.

E molti malati di apnea del sonno hanno anche alti livelli di aldosterone, un ormone che può aumentare la pressione sanguigna.

In realtà, si stima che l'apnea notturna colpisca la metà delle persone con ipertensione.

Oltre a russare, i sintomi più comuni della pressione alta includono l'eccessiva stanchezza diurna e il mal di testa mattutino.

Rimedio 11 abbassa pressione - Prendere un bicchiere di latte

Sostituire alcuni carboidrati raffinati con cibi ricchi di soia o proteine ​​del latte come il tofu o latticini a basso contenuto di grassi può ridurre la pressione sanguigna sistolica in caso di ipertensione o preipertensione.