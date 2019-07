Pressione alta, 3 rimedi naturali per abbassarla subito. BEVANDE CASALINGHE VS PRESSIONE ALTA

La pressione alta dovrebbe sempre essere tenuta sotto controllo. Se trascurata può infatti portare a complicanze anche gravi. La pressione alta colpisce molte persone, ma spesso non dà segnali d’allarme evidenti. Per scoprire se una persona ne è soggetta bisogna misurarla regolarmente. Se ci si accorge di avere la pressione alta è opportuno rivolgersi al proprio medico il quale saprà indicare la giusta terapia.

Per abbassare la pressione alta in modo naturale esistono alcuni preziosi rimedi casalinghi, molto semplici da preparare.

Pressione alta, rimedi per abbassarla in modo naturale: un’alimentazione sana aiuta

Il primo passo da fare per combattere la pressione alta è sicuramente quello di curare l’alimentazione e adottare uno stile di vita sano. È consigliabile ridurre la quantità di sale nel cibo e mangiare molta frutta e verdura. Alcuni alimenti sono molto utili per abbassare il valore della pressione. Secondo alcuni studi, esistono delle bevande naturali che aiutano a contrastare l’ipertensione.

Pressione alta, rimedi naturali per abbassarla subito: il succo di barbabietola-PRESSIONE ALTA: RIMEDI NATURALI IMMEDIATI

Il succo di barbabietola aiuta a ridurre la pressione alta sia a breve sia a lungo termine. È un rimedio naturale molto efficace, in grado di abbassare il valore della pressione già dopo 24 ore dall’assunzione.

Lo ha rivelato uno studio del 2015. I ricercatori hanno fatto bere ai partecipanti un bicchiere di succo di barbabietola (250ml) al giorno per 4 settimane. Gli effetti positivi sono stati registrati già dopo 24 ore. Al termine dello studio i ricercatori hanno notato che la pressione sanguigna dei partecipanti si era abbassata in media di 8/4 millimetri di mercurio. Solitamente un singolo farmaco per la pressione la abbassa di 9/4 mm Hg. L’abbassamento della pressione sarebbe dovuto agli alti livelli di nitrato inorganico, presenti nelle barbabietole.

Pressione alta, rimedi naturali per abbassarla subito: il tè verde

Il tè verde aiuta ad abbassare la pressione sanguigna se bevuto con regolarità per almeno tre mesi. Gli effetti si rilevano solo a lungo termine. È quanto rilevato da un maxi studio che ha messo a confronto 25 studi, rilevando che il tè verde va bevuto regolarmente per qualche mese per fare effetto. Durante un altro studio 56 persone obese hanno assunto per tre mesi 379 mg di estratto di tè verde ogni giorno. Al termine della ricerca, i valori della pressione si erano abbassati in modo significativo.

Pressione alta, rimedi naturali per abbassarla: il tè kombucha, un tè verde o nero

Ecco un'altra bevanda che aiuta a ridurre la pressione alta in modo naturale: il tè kombucha. Si tratta di un tè verde o nero, contenente batteri Acetobacter e lieviti. È un tè dalle elevate proprietà probiotiche, che secondo 9 studi è molto efficace contro l’ipertensione.