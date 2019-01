Pressione alta cosa mangiare: la spezia contro il rischio pressione alta News

PRESSIONE ALTA COSA MANGIARE: LA SPEZIA DA UTILIZZARE NELLA DIETA PER DIMINUIRE IL RISCHIO IPERTENSIONE | PENSIONE ALTA NEWS

La pressione alta è una condizione comune a molte persone, anche se, purtroppo non è facile rendersi conto di essere affetti da questa patologia. Se non trattata, la pressione alta può portare a serie complicazioni di salute, quindi è importante fare ciò che è possibile per evitarla. Un modo per abbassare la pressione alta potrebbe essere quello di includere una certa spezia nella tua dieta.

La pressione alta, nota anche come ipertensione, può passare inosservata perché i sintomi non sempre sono palesi. Il modo migliore per scoprire se si ha la pressione alta è controllarsi regolarmente. Uno dei modi migliori per prevenire la pressione alta è seguire una dieta sana ed equilibrata. Come parte di questa dieta contro l’ipertensione il cardamomo può essere un valido alleato.

Un alimento contro la pressione alta è il cardamomo. Il cardamomo è una spezia originaria dell'India ed è un ingrediente comune nella cucina dell'Asia meridionale. In soggetti con ipertensione, il cardamomo ha dimostrato di indurre una significativa riduzione della pressione alta dopo aver assunto 1,5 g di polvere di cardamomo due volte al giorno per 12 settimane.

Il cardamomo può essere consumato masticando il baccello, ma se trovi il sapore troppo forte, puoi provare a scovare i semi, a schiacciarli delicatamente e ad aggiungerli alla tua tazza quotidiana di tè o caffè.

PRESSIONE ALTA SINTOMI

Come fai a sapere se hai la pressione alta? Oltre a controllare regolarmente la tua pressione dal medico o attraverso le apparecchiature disponibili anche nelle farmacie, i sintomi che possono indicare la pressione alta sono: