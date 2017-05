Ragazza incinta allergica al suo feto? E' tutto vero: la RAGAZZA E' ALLERGICA AL FETO



Ragazza allergica al suo feto: è tutto vero. Durante la gravidanza ha iniziato a riempirsi di strane macchie bianche, poi ha capito che il suo corpo era diventato allergico al feto che portava in grembo. "Il mio corpo era allergico al feto che avevo in grembo"





Ragazza incinta allergica al suo feto. RAGAZZA INCINTA SCOPERTA CHOC SUL FETO PER SUMMER BOSTOCK



La ragazza allergica al proprio feto è Summer Bostock, 29 anni, australiana. Immaginate lo choc quando ha appreso che aveva subito una reazione allergica al figlio che doveva far nascere.



Ragazza incinta allergica al proprio feto. Le macchie rosse e i puntini causati dall'allergia al feto



La ragazza ha subito un'allergia di macchie rosse prima sulla pancia, poi sulla schiena e nelle gambe. Macchie fastidiose che davano forte prurito e dolore. Da lì i test medici e la diagnosi: eruzione polimorfica della gravidanza (PEP). Tradotto: allergia al proprio feto.



Ragazza incinta allergica al proprio feto. Patologia fastidiosa, ma innocua



La patologia per fortuna è innocua sia per la madre che per il bambino, ma i disagi per Summer Bostock sono stati forti nel corso dei mesi di gravidanza.



Ragazza incinta allergica al proprio feto. "Pruito intenso a causa del feto"



«Il prurito era così intenso che non riuscivo a dormire», ha la ragazza allergica al proprio feto nel corso di un'intervista al Sun, «ho applicato creme e unguenti, ma nulla riusciva a lenire le mie sofferenze».



Ragazza incinta allergica al proprio feto. Lieto fine dopo il parto



Quando Summer Bostock ha partorito l'allergia è scomparsa. Ogni macchia e ogni sintomo è svanito, però la ragazza ancora non riesce a darsi una spiegazione di come questo sia possibile: nelle due precedenti gravidanze non aveva mai avuto allergie al proprio feto. Storia a lieto comunque e oggi si può raccontare con sollievo anche al piccolo Izaiah, nato nel gennaio del 2012, ultimo di tre fratelli.