Ragno violino, siero Reclusmyn vs il veleno. RAGNO VIOLINO: ANTIDOTO

Ragno violino, morso velenoso ko contro un antiveleno di quarta generazione, ideato dal Laboratorios Silanes Bioclon Institute, società messicana del gruppo Silanes.

Ragno violino, siero Reclusmyn vs il veleno. RAGNO VIOLINO: ANTIDOTO - combinazione di veleni

Questo siero che si oppone al ragno violino e agli effetti del suo morso nasce da serie di veleni ricombinati che riescono a supplire alla mancanza di tossine prelevate direttamente dagli aracnidi. Il siero antiviolino è commercializzato con il nome di Reclusmyn. La Silanes Bioclon ha una struttura tecnologicamente avanzata, che le permette di ricercare, sviluppare e produrre diversi antiveleni, secondo quanto spiega il dottor Jorge Gonzales, direttore scientifico del Laboratorios Silanes Bioclon. Il veleno del ragno violino, come noto, può portare ad una insufficienza renale acuta, lesioni a livello polmonare, distruzione dei globuli rossi, amputazioni, e persino alla morte. Ma l'antidoto frena tutto.

Ragno violino, siero Reclusmyn vs il veleno. RAGNO VIOLINO: ANTIDOTO - la somministrazione

La via di somministrazione del siero è endovenosa, ma va bene anche la via intramuscolare pur se l'efficacia del Reclusmyn ne risulterà ridotta. Ogni confezione dell'antidoto contro il morso del ragno violino contiene una fiala di vaccino liofilizzato e una fiala di soluzione fisiologica da 5 ml. Una volta che l'antiveleno è stato ricostituito, va usato immediatamente, altrimenti va buttato.

Ragno violino, morso killer e paura in rete. RAGNO VIOLINO, rischi anche in casa

Ragno violino, da giorni tutti parlano del ragno violino, del morso, del veleno, di dove si trova. Facciamo un po' di chiarezza. La prima cosa da fare è lavare bene la parte con acqua e sapone e poi andare in un centro medico. Secondo alcuni studi, comunque, i processi degenerativi e irreversibili causati dal morso del ragno sono letali solo per chi parte da una situazione di immunodepressione.

Ragno violino, morso killer e paura in rete. RAGNO VIOLINO, rischi anche in casa - RAGNO VIOLINO, HABITAT

Il Ragno violino prospera in ambienti abitati dall'uomo. All'interno, i ragni violino possono essere trovati in soffitte, scantinati, vespai, cantine, armadi e armadi. Talvolta cercano riparo in scatole, scarpe, vestiti, lenzuola piegate, cornici sospese e dietro i mobili. A volte finiscono in granai, capannoni, serre e garage. All'esterno i ragni violino di riparano nei tronchi, cumuli di roccia e pile di legno. I ragni violino sembrano amare il cartone in casa probabilmente perché imita la corteccia dell'albero in decomposizione, che abitano naturalmente.

MORSO DA RAGNO VIOLINO, VIGILE SALVO PER MIRACOLO/ Ragno violino, sintomi post morso

Terni, morso da ragno violino vigile salvato in extremis. Ragno violino, casi in Italia: come riconoscere il morso e sintomi.

Morso da ragno violino cos’è, dove si trova, sintomi. MORSO RAGNO VIOLINO NEWS

Morso del ragno violino tra i più velenosi. Come riconoscere l’aracneide che ha morso un vigile di Terni. RAGNO VIOLINO NOTIZIE UTILI.

Morso da ragno violino cos’è, dove si trova, sintomi. MORSO RAGNO VIOLINO NEWS - Il morso del ragno violino. Il racconto del vigile: "Non parlavo più, così mi hanno salvato"

Un vigile di Terni è stato morso dal ragno violino e rischiava di perdere il braccio per una necrosi. Si tratta di un altro caso in Italia dopo il primissimo avvenuto nel 2015 quando la vittima, una donna europea morsa al dito, aveva subito delle pesanti conseguenze forse dovute ad una malattia neuromuscolare. Il vigile è stato trasportato all’ospedale di Terni e non riusciva quasi più a parlare. Fortunatamente il 59enne è stato soccorso immediatamente dai medici del reparto di malattie infettive e, se questi non avessero agito tempestivamente, avrebbe rischiato anche l’amputazione del braccio.

Morso da ragno violino cos’è, dove si trova, sintomi. MORSO RAGNO VIOLINO NEWS - ORIGINE

Il ragno violino è una varietà di origine mediterranea e si trova lungo tutta la penisola italiana. La caratteristica di questo aracneide è quella di essere un animale estremamente velenoso. A differenza delle altre varietà di ragni, inoltre, si può facilmente distinguere per il fatto di avere sei occhi raggruppati in tre coppie, invece che gli otto occhi della maggior parte dei ragni. L’origine del nome “violino”, inoltre, è legata al fatto che questo animale reca sul cefalotorace una tipica macchia scura a forma di violino. Non usa molto la tela per cacciare come fanno gli altri ragni ma reagisce tramite il morso in caso si senta minacciato.

Morso da ragno violino cos’è, dove si trova. MORSO RAGNO VIOLINO NEWS - SINTOMI

Il morso del ragno violino ha effetti velenosi sull’uomo. Il veleno dell’aracneide, infatti, ha azione necrotica sui tessuti colpiti e nei soggetti allergici. Nei casi più gravi può provocare anche la formazione di un'ulcera estesa che guarisce solo dopo trattamento medico lasciando al suo posto una cicatrice. Ma come riconoscere il morso del famigerato ragno?

Morso da ragno violino cos’è, dove si trova, sintomi. MORSO RAGNO VIOLINO NEWS - Come riconoscere il morso

Nella prima fase, il morso lascia solo una lieve puntura che, con il passare del tempo, tende a trasformarsi in un dolore intenso, spesso accompagnato da manifestazioni pruriginose. Di solito, la fase più acuta si manifesta dopo 8 ore dalla puntura. Nella zona colpita infiammata e dolorante si crea una bolla piena di liquido al centro, che appare biancastro. Quando la vescica scoppia, la zona forma una grande ulcera che può estendersi più in profondità nel tessuto. La manifestazione cutanea del morso può essere accompagnata da altri sintomi come febbre lieve, brividi, nausea, vomito, agitazione e dolori muscolari