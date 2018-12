Rai, L'amica geniale avrà la seconda stagione. Accordo con HBO

L'AMICA GENIALE, HBO E RAI ANNUNCIANO LA SECONDA STAGIONE - HBO e Rai confermano la seconda stagione de "L'amica geniale". L'annuncio viene da Casey Bloys, presidente di HBO Programming, e da Fabrizo Salini, amministratore delegato Rai. La prima stagione della serie da otto episodi HBO-Rai Fiction e TIMVISION, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction, TIMVISION e HBO Entertainment, in co-produzione con Umedia, e' tratta dall'omonimo bestseller di Elena Ferrante, primo volume della saga in quattro parti pubblicata negli Stati Uniti da Europa Editions e in Italia da Edizioni E/O. La seconda stagione sara' basata su "Storia del nuovo cognome", il secondo dei quattro libri della Ferrante. Per Salini "lo straordinario successo de 'L'amica geniale' rappresenta per la Rai motivo di profondo orgoglio. E' un traguardo importante che conferma la scelta di puntare su coproduzioni internazionali valorizzando al tempo stesso il talento italiano". E Bloys a sua volta dice "siamo entusiasti che la storia epica di Elena Ferrante abbia avuto un'eco cosi' potente tra il pubblico e la critica e non vediamo l'ora di continuare il viaggio di Elena e Lila". Lorenzo Mieli, CEO di Wildside, ha aggiunto: "Siamo profondamente orgogliosi che questa storia continuera' a catturare il pubblico di tutto il mondo. E ancora piu' orgogliosi che questo risultato sia stato raggiunto grazie alla creativita', alla visionarieta', alla passione e al talento di uno straordinario gruppo di professionisti italiani, guidati da Saverio Costanzo".

Girato in italiano, la prima stagione di otto episodi ha visto, per la prima volta sullo schermo, Elisa Del Genio e Ludovica Nasti nelle vesti di Elena e Lila da bambine. Mentre da adolescenti Elena e Lila sono interpretate, rispettivamente, da Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Tutti gli episodi sono diretti da Saverio Costanzo. Il soggetto e le sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e dello stesso Costanzo. Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur sono i produttori esecutivi. Fremantle e' il distributore internazionale in collaborazione con Rai Com. La serie HBO, Rai Fiction e TIMVISION ha debuttato negli Usa domenica 18 novembre, seguita dalla seconda puntata lunedi' 19 novembre, con gli altri episodi andati in onda la domenica e i lunedi' successivi, fino al finale di stagione che andra' in onda lunedi' 10 dicembre