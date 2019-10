Raiola prende Romagnoli. E con il Milan è nodo rinnovo di Donnarumma

Romagnoli, Mino Raiola prende il capitano del Milan

Mino Raiola allarga la sua colonia rossonera: presa la procura di Alessio Romagnoli. La notizia girava da quache settimana e ora, arriva una conferma da 'Sport Mediaset' secondo cui l'affare è fatto. Il 24enne capitano del Milan ha un contratto in scadenza fino al 30 giugno 2022 (lo aveva prolungato nel giugno 2018 dopo essere stato acquistato dalla Roma nell'estate 2015). Si vedrà nei prossimi mesi se verrà chiesto un nuovo allungamento del matrimonio con il club rossonero o eventualmente se Romagnoli dovesse essere oggetto di sirene da altri top club.

Milan-Raiola, il nodo contratto di Donnarumma

Intanto Mino Raiola e il Milan hanno aperto la questione Donnarumma. Gigio ha un accordo sino al 2021. Il club di via Aldo Rossi vorrebbe prolungare al 2024 (evitando di arrivare alla prossima estate con Donnarumma a un anno dalla scadenza) spalmando l'attuale ingaggio (da 6 milioni netti). Strada difficilmente praticabile. Le big d'Europa sono alla finestra: il Psg in primis. Leonardo la scorsa estate formulò un'offerta da 20 milioni più Aerola che il Milan non prese in considerazione. Oltralpe giurano che il club francese non ha mollato la pista Donnarumma e tornerà alla carica. Dovesse arrivare una proposta corposa (50-60 milioni cash), visto il bilancio in rapporto alle regole del Fair Play Finanziario, possibile che la prossima estate la società rossonera valuti la cosa.

Milan-Raiola, Boaventura in scadenza di contratto

Sempre in tema Raiola, resta in stand by Bonaventura: il 30enne centrocampista sarà in scadenza a giugno 2020. Il Milan proverà a non perderlo a parametro zero, ma al momento la priorità è quella di vedere Jack in campo e protagonista con la maglia rossonera (possibile tra l'altro uno spezzone di partita giovedì contro la Spal a San Siro) dopo l'operazione al ginocchio a novembre 2018 che lo ha tenuto fuori gran parte della stagione passata. Poi le parti potranno sedersi al tavolo delle trattive per cercare un prolungamento di contratto con un giocatore rossonero ormai da 5 anni (arrivò dall'Atalanta nell'ultimo giorno del mercato estivo 2014 e ha collezionato quasi 130 presenze con la maglia del Milan).