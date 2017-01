Raiola, richiesta choc al Milan per il rinnovo di Donnarumma



Il rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan potrebbe essere più complicato del previsto. Dall’Inghilterra rimbalzano voci inquitanti per i tifosi rossoneri. Secondo il Sun, Mino Raiola è pronto a chiedere al club di via Aldo Rossi 190 mila euro a settimana, vale a dire quasi 10 milioni l'anno.



Milan-Donnarumma, la grana del rinnovo di contratto



Una cifra folle e fuori dai parametri del Milan (e di gran parte dei club europei). La società rossonera non vuole privarsi di Donnarumma, ma pende quel contratto in scadenza nel 2018 (stessa data di Buffon con la Juventus...). Fra un anno e mezzo Gigio sarebbe libero di andare ovunque a parametro zero se non arrivasse un rinnovo di contratto. Tra l'altro il portiere compirà i fatidici 18 anni a fine febbraio e a quel punto il Milan potrebbe provare a blindarlo per 5 anni. Una grana che investe l'attuale proprierà (Berlusconi-Fininvest) e quella (ipotetica, closing o non closing) cinese che si dovrebbe insediare entro i primi di marzo (se non ci saranno nuovi rinvii).