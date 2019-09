Rebic al Milan. Taison, offerta del Milan, ma lo Shakhtar Donetsk...

Rebic al Milan in prestito biennale con riscatto. André Silva-Eintracht Francoforte

Il Milan regala a Marco Giampaolo, Ante Rebic che in Croazia era stato ribattezzato come 'il nuovo Boksic' quando era giovanissimo. Il 26enne attaccante croato ("Sono molto felice di esser qui. Forza Milan", ha detto sbarcando a Milano nella notte tra domenica e lunedì) torna in serie A dopo le esperienze con Fiorentina e Verona (in prestito dai viola). Allora non sfondò, ma era giovanissimo. Con l'Eintracht Francoforte e in nazionale croata ha fatto il salto di qualità: protagonista ai Mondiali 2018 (laureandosi vicecampione del mondo) e in Bundesliga, abbinando gol (16 in 69 presenze nel campionato tedesco dal 2016 a oggi), assist e corsa. Un attaccante esterno che può giocare anche in mezzo: il prototipo del giocatore che piace a Marco Giampaolo. La trattativa tra Milan e Eintracht Francoforte è arrivata alla fumata bianca con lo scambio alla pari tra André Silva e Ante Rebic: prestito biennale oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto a 25 (la metà andrebbe alla Fiorentina che si era riservata l'incasso sulla futura rivendita da parte dell'Eintracht) che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. "Rebic è un giocatore forte, è uno tosto forte fisicamente. E’ un bell’osso", ha detto Marco Van Basten ospite a Tiki Taka.

Taison, offerta del Milan, ma lo Shakhtar Donetsk non molla

Il Milan vorrebbe raddoppiare i colpi di mercato nell'ultima giornata di trattative. I rossoneri stanno provando a prendere anche il 31enne Taison (Taison Barcellos Freda). Il brasiliano ha una clausola rescissoria da 31 milioni in uscita dallo Shakhtar Donetsk. Boban e Maldini non vogliono arrivare a tanto e sperano di chiudere a quota 20 mln. Il giocatore sogna la maglia rossonera. Taison è un esterno d'attacco di grande qualità: altro profilo gradito a Marco Giampaolo, ma arriverà solo se il club ucraino farò lo sconto al Milan. E al momento così non sembra. Secondo Sky, i rossoneri ci proveranno probabilmente fino alla fine ma nelle ultime ore la trattativa, nonostante sembrava ci fosse stata un'apertura dello Shakhtar Donetsk, si sarebbe complicata notevolmente in quanto il club ucraino avrebbe bloccato la cessione del brasiliano.