Robert Miles morto. Addio al DJ di Children ROBERT MILES MORTO: musica in lutto

Robert Miles è morto a 47 anni per una malattia incurabile. Risedeva da tempo a Ibiza. Roberto Concina (il vero nome di Robert Miles) aveva ottenuto successo mondiale con Children, brano che riuscì a vendere 5 milioni di copie.



Robert Miles con l’album Dreamland aveva vinto diversi dischi d’oro e di platino in numerosi paesi e aveva ottenuto riconoscimenti nel World Music Award e persino un Brit Award (unico italiano ad averne vinto uno)

Robert Miles era nato in Svizzera da emigrati italiani, Antonietta Lauro e Albino Concina, che si stabilirono poi a Fagagna, in provincia di Udine.



«La tragica notizia della scomparsa di un grande talento e artista del nostro tempo, mi rende incredulo e sconvolto. Con lui se ne va anche una parte della mia vita di produttore artista. Mi mancheranno i litigi, le risse, le critiche, i giudizi ma soprattutto il tuo talento nel trovare suoni e melodie impareggiabili», ha detto Joe T Vannelli, amico e collega a Dj Mag Italia.