Romagnoli: assalto Barcellona, muro Milan. Maldini incontra il Real Madrid e..

MILAN, ASSALTO DEL BARCELLONA PER ROMAGNOLI. MURO ROSSONERO

Il Barcellona ci ha provato con Alessio Romagnoli: il sondaggio portava in dote una possibile offerta da 40 milioni cash al Milan e una contropartita a scelta tra i giocatori in uscita. Ma il club rossonero ha alzato un muro all'assalto blaugrana: il capitano e baluardo della difesa non si tocca, tanto più alla luce della volontà di Romagnoli che non vuole saperne di lasciare Milano e il Milan.

MILAN-CEBALLOS E NON SOLO: I SONDAGGI DI MALDINI E BOBAN PER GLI 'ESUBERI' DEL REAL MADRID

La delegazione del Milan è tornata da Madrid. Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno incontrato la dirigenza del Real Madrid, per capire quali sono i giocatori in uscita dalla Casa Blanca ei margini di manovra. "​Incontro con il Real Madrid? Tutto bene. Arrivano buone notizie per Giampaolo? Sempre buone notizie. Ottimismo per questo nuovo Milan? Sempre, sì", ha detto Paolo Maldini a Sky Sport. Il giocatore che piace di più è centrocampista Dani Ceballos (stella dell'Under 21 spagnola e ormai nel giro della nazionale maggiore), ma non sarà semplice riuscire a vestirlo con la maglia rossonera: intanto per la concorrenza del Tottenham, quindi il costo del cartellino (sui 45-50 milioni) e infine uno stipendio da 4 milioni netti a stagione. Attenzione del Milan per Martin Odegaard, centrocampista-mezzala norvegese classe 1998 (il Real Madrid lo acquistò a 16 anni quando era considerato un futuro crack del calcio mondiale) che ha giocato l'ultima stagione in Olanda in prestito al Vitesse. Altri nomi sondati da Paolo Maldini sono Sergio Reguilon, 22enne terzino sinistro (piace anche al Napoli), l'attaccante Borja Mayoral (classe 1997) e Theo Hernandez, terzino sinistro che ha giocato quest'anno in prestito alla Real Sociedad e che viene seguito anche dalla Juventus.

MILAN CALCIOMERCATO: SCHICK, SENSI, VERETOUT E KABAK. LA SITUAZIONE

Al di là dei movimenti in Spagna, il Milan continua a pensare al 22enne Patrik Schick, attaccante della Roma che piace molto a Marco Giampaolo, memore di quando lo valorizzò ai tempi della Sampdoria (11 gol in 32 presenze): i giallorossi lo valutano attorno a 30-35 milioni (si è parlato prima di André Silva e poi di Cutrone come possibili contropartite in queste settimane). A centrocampo continuano a piacere Stefano Sensi (il Sassuolo lo valutà 35 milioni e su di lui c'è pure l'Inter) e Jordan Veretout che la Fiorentina può vendere per 25 milioni ma bisogna prendere una decisione perchè sul 26enne belga è forte anche la Roma. In difesa salgono le quotazioni del 19enne Ozan Kabak che può lasciare lo Stoccarda per la clausola rescissoria da 15 milioni.