Royal Baby choc, Meghan Markle tra capricci e gossip velenosi. ROYAL BABY NEWS

Il Royal Baby Archie è già nella bufera a poche settimane dalla nascita. Suo malgrado ovviamente. La 'colpevole' stando ai tablod ha un nome e cognome preciso: Meghan Markle. Il complice? Ovviamente il principe Harry. I capi d'accusa: dalla nuova residenza dove vivrà la coppia reale con il Royal Baby al passeggino di Archie, sino alle dimissioni della tata. Ma andiamo con ordine.

Royal Baby, Meghan Markle e principe Harry scelgono il cottage di Frogmore. ROYAL BABY NEWS

La nuova residenza che Meghan Markle e Harry d’Inghilterra hanno scelto dove vicere con il figlio Archie è il cottage di Frogmore. Bel posto, per carità, ma che nulla a che fare con Kensington palace. E' più isolato e decentraro dalla famiglia reale inglese. Oltremaniga i maligni dicono che la scelta di Meghan Markle sia caduta su Frogmore proprio per stare il più lontano possibile dai Windsor. Non basta. Nel cottage al momento Meghan Markle ha accettato che ci sia solo una domestica: no maggiordomi, governanti, babysitter… una decisione che va contro al classico “protocollo reale”, cosa che, sempre stando ai tabloid, non farebbe fare salti di gioia alla regina Elisabetta.

Royal Baby, Meghan Markle: polemiche per la carrozzina scelta. ROYAL BABY NEWS

Sembra assurdo, ma montano anche le polemiche sulla carrozzina del Royal Baby. Meghan Markle ha mandato in pensione la tradizionale carrozzina Silver Cross da 1.600 sterline (circa 1.800 euro) usata dalla Regina Elisabetta per i suoi figli (così come pure da Lady Diana per William ed Harry) e anche da Kate Middleton per i suoi tre figli, Meghan Markle si è differenziata: preso il Bugaboo Fox da 1.200 sterline (comunque ben 1.360 euro…).

Royal Baby choc, tata di Archie stufa e si è già licenziata per colpa di Meghan Markle. ROYAL BABY NEWS

La tata del Royal Baby Archie si sarebbe già licenziata, a poche settimane dalla nascita. E la colpa sarebbe di Meghan Markle. La duchessa di Sussex infatti pare che voglia mantenere un controllo assoluto sul bambino, non lasciandolo mai da solo con nessuno. Neanche con la madre Doria (tornata a Los Angeles) o con le tate. Una situazione che sarebbe ingestibile, stando a una fonte anonima. Intanto in Inghilterra tiene banco anche un altro caso lagato ad Archie: Meghan Markle vorrebbe una dieta vegana per il Royal Baby: la Regina Elisabetta si oppone.

Royal Family, LE FOTO SEGRETE DI LADY DIANA. Royal Baby e Royal Family NEWS

Anno 1989 il principe William ha 7 anni e scatta la foto alla mamma, quando Lady Diana era ancora un membro della Royal Family e il divorzio da Carlo un'ipotesi da fantascienza. Le fotografie, divulgate dal Mirror, ci trasmettono l’immagine di una principessa felice, lontana anni luce dalla tristezza con cui LADY D è stata descritta poi dai tabloid negli anni successivi. Le fotografie mostrano Lady Diana ancora giovanissima, vestita con una felpa rosa: scatti che hanno fatto il giro del mondo e sono stati pubblicate anche dal magazine italiano Amica, che ne racconta i retroscena. Foto custodite per quasi 20 anni in una scatola, fino al 2007 e arrivate fino a noi attraverso molteplici passaggi. Le foto sono state scattate in casa della migliore amica di Diana, Carolyn Bartholomew. Alcune di queste foto, quelle in cui compare William, dovrebbero essere state fatte dalla tata della famiglia Bartholomew, Mary Bruce. Dopo la morte della tata, gli scatti finirono nelle mani del figlio di una delle sue migliori amiche. L’uomo decise di rivenderle a Jack, un discendente della famiglia Bartholomew. Jack ha fatto sapere che Mary Bruce gli mostrava spesso questi scatti di Lady Diana con la sua Royal Family: “Mi disse che me le avrebbe lasciate dopo la sua morte. Anche lei le riguardava spesso. Diana era una madre dolcissima, ci veniva a vedere mentre giocavamo a calcio e riempiva i nostri calzini di caramelle". Le fotografie sono arrivate al pubblico dopo le rivelazioni fatte dall’attore e premio Oscar Rami Malek mentre si preparava a girare il film “Bohemian Rhapsody”. Malek, facendo ricerche su Freddie Mercury, scoprì che il cantante era uscito una sera con Lady Diana e l’aveva portata in un locale malfamato dopo averla fatta travestire con un look da gay eccentrico. Ne emerge una Lady D spiritosa e spensierata. Un ritratto che corrisponde a quello fatto dal principe Harry nel documentario “Diana, our mother: her life and legacy” e da William con “la mamma migliore del mondo”.

LADY DIANA, LE FOTO. Royal Family news

Royal Family, Meghan Markle rivelazione al veleno di Lizzy Cundy. ROYAL FAMILY E ROYAL BABY NEWS

Non solo Royal baby. Questa volta si parla di Royal Family. Lizzie Cundy, amica di Meghan Markle fa un racconto relativo a prima del fidanzamento con il Principe Harry. "Stavamo chiacchierando tra donne, quando Meghan mi chiese: conosci qualche ragazzo famoso? Sono single e mi piacciono molto gli uomini inglesi. Ho risposto: ok, troveremo qualcuno per te", spiega al Sun. In quel periodo Meghan Markle era fresca di divorzio dal primo marito Trevor Engelson e la conduttrice ha spiegato come, dopo aver conosciuto Harry, Meghan sia scomparsa, sicuramente dopo i moniti da parte della Casa Reale a " troncare ogni rapporto con chi lavora nei media".

ROYAL BABY VALE 100 MILIONI il figlio di Meghan Markle e Harry ROYAL BABY NEWS

Il Royal Baby Archie Harrison è un bimbo d'oro. Il baby Sussex, figlio di Meghan Markle e Harry, produrrà un giro d’affari da 100 milioni di sterline, circa 115 milioni di euro. Lo riporta una stima del Center for Retail Research di Norwich (riportata da Cosmopolitem). La bambinaia, secondo i media britannici, avrà una paga da ben 70 mila sterline l’anno, pari a circa 81 mila euro (7 mila euro al mese). Non solo. Si calcola che i fans del Royal Baby spenderanno, durante i suoi primi 5 anni di vita, ben 800 milioni di dollari per acquistare prodotti “griffati”.

Royal baby ma non solo. Meghan Markle e Harry: il video per l'anniversario. ROYAL BABY NEWS

Pochi giorni fa è nato il Royal Baby Archie Harrison, ora invece è il momento per Harry e Meghan Markle di festeggiare il primo anniversario di nozze (19 maggio 2018). La coppia ha celebrato la ricorrenza con un video su Instagram "Grazie per aver reso questo giorno ancora così speciale", recita il post sui social del Duca e della Duchessa del Sussex, Harry e Meghan in occasione del lloro primo anniversario di matrimonio.

Royal Baby, la sorella di Lady Diana tra i primi a conoscere Archie Harrison

Lady Jane Fellowes, una delle sorelle maggiori di Lady Diana, ha conosciuto il royal baby Archie Harrison. E ha avuto il piacere di farlo prima ancora di William e Kate, di Carlo e Camilla. I duchi di Cambridge hanno fatto una visita lampo da Meghan Markle e Harry a Frogmore Cottage una settimana dopo la nascita del baby Sussex e senza figli. Carlo e Camilla ancora non sono andati a trovare il loro nipotino (pare accadrà a giorni). Lady Jane, invece è stata tra le prime persone (dopo Harry e Meghan, Doria Ragland e la regina) a tenere in braccio Archie Harrison. A quel che sembra Harry è legatissimo ai fratelli di Lady Diana e in particolar modo a Jane (che, non a caso, recitò una lettura in Chiesa durante il Royal Wedding dei Sussex). Stando al magazine Elle la sorella di Lady D rappresenta una seconda madre per il duca di Sussex.

Royal baby, commovente omaggio di Meghan Markle e Harry a Lady Diana. E poi.. ROYAL BABY NEWS

Lady Diana e il Royal Baby. Nei giorni scorsi, quando vennero pubblicati i piedini di Archie qualcuno aveva fatto notare che sullo sfondo si vedeva una distesa lilla di fiori nontiscordardimé, ossia i fiori preferiti di Diana. Un omaggio di Meghan Markle e Harry all'indimenticabile Lady D?

Royal baby, Meghan Markle e Harry: c'è un mistero sulla nascita di Archie. ROYAL BABY NEWS

Il Royal Baby è nato. E su questo non ci piove, la notizia del lieto evento ha fatto il giro del mondo. Ma a una settimana circa dall'annuncio una domanda tiene ancora banco: Archie Harrison dove è nato? Mistero. tabloid britannici insistono: il primogenito di Harry e Meghan Markle sarebbe nato in ospedale e non in casa come era stato programmato. Però manca il certificato di nascita. O meglio: non è stato reso noto (come hanno fatto William e Kate quando sono nati i loro tre figli). Secondo il Sunday Telegraph i duchi di Sussex vogliano “tenere il luogo di nascita segreto il più a lungo possibile”. Il Daily Mail ha rivelato che Meghan avrebbe partorito in ospedale in quanto ormai oltre il limite di scadenza. Parto indotto o no? Ah saperlo. Gli indizi portano alla nascita del Royal Baby (Baby Sussex) al Portland Hospital, ospedale esclusivo da 20mila sterline a parto che ha dato i natagli anche a Eugenia e Beatrice di York e ai figli di David e Victoria Beckham. Ma siamo alle ipotesi, perché Meghan Markle e Harry per il momento preferiscono privilegiare la privacy e non si sbottonano.

ROYAL BABY, MEGHAN MARKLE E HARRY PUBBLICANO I PIEDINI DI HARCHIE. ROYAL BABY NEWS

Meghan Markle e Harry sin qui hanno evitato di pubblicare il volto del Royal baby. In compenso hanno mostrato una foto dei piedini di Archie Harrison. Dettaglio apprezzato dai fan, che hanno contraccambiato con quasi 2 milioni di like in un giorno o poco più. “Questa è la prima Festa della Mamma per la Duchessa di Sussex”, si legge nella didascalia, dopo alcuni versi dedicati alle mamme del Commonwealth e d’Europa. Tra l'altro c'è chi ha fatto notare che sullo sfondo si vede una distesa lilla di fiori nontiscordardimé, ossia i fiori preferiti di Diana.

Royal baby, Meghan Markle e Harry nella bufera: la dura accusa. ROYAL BABY NEWS

Meghan Markle e il principe Harry nella bufera, scoppia il caso sulla nascita del Royal Baby (o Baby Sussex) Archie. I duchi di Sussex sono finiti nelle polemiche per il presunto ritardo con cui sarebbe stata avvertita la stampa nel caso del travaglio e della nascita di Archie. Duro l'attacco del Sun. «Se questa coppia sta per buttare all’aria decenni di tradizione regale e usare i nostri soldi perché la loro famiglia sia la versione royal di Kim Kardashian e Kanye West, allora è giusto che i media facciano domande su quell’annuncio farlocco per scoprire cosa è andato storto», scrive nell'articolo Dan Wotton. L'accusa mossa a Meghan Markle e il principe Harry da una parte della stampa inglese, è che i duchi di Sussex, con la scusa della privacy, avrebbero ritardato l'annuncio del travaglio e della nascita, per far sì che diventasse mattina in America con un orario perfetto per lanciare la news con la massima visibilità. Semper Wotton sul Sun dice: «A molta gente non interesseranno le minuzie di questa debacle. È attratta dalle immagini storiche e dalle belle parole di Harry e Meghan. Ma per i media è una questione di fiducia e di rispetto. Quindi, la prossima volta che sentiremo la coppia Sussex invocare la privacy, per favore ricordate che hanno già deciso quali parti delle loro vite mantenere private e che collaborano con i media solo quando sanno di poterne trarre un qualche beneficio».

ROYAL BABY ARCHIE, MEGHAN MARKLE ED HARRY LO PRESENTANO ALLA NONNA

Royal baby porta fortuna, grazie a lui una nonna vince 21mila euro. ROYAL BABY NEWS

Il royal baby porta fortuna ad una nonna britannica: grazie ad una scommessa fatta sul nome del primogenito di Meghan Markle e del principe Harry riesce a portarsi a casa 21mila euro! Complimenti al piccolo Archie Harrison!

Royal Baby. Meghan Markle e Harry prima uscita senza il piccolo Archie. Royal Family news

A pochissimi giorni dalla nascita dal Royal Baby o Baby Sussex (per tutti: Archie Harrison), Meghan Markle è già tornata ai suoi impegni da Duchessa. Con il marito Harry, Meghan ha incontrato i volontari della helpline Shout, a Londra. La coppia è apparsa sorridente e rilassate, malgrado il piccolo Archie sia rimasto a casa da solo per la prima volta. Meghan indossava un lungo cappotto a fiori, capelli legati in una coda di cavallo.

Royal baby rappresentato come una scimmia: la Bbc lienzia l'autore del twit-Royal Family news

Danny Baker, scrittore comico e conduttore radiofonico della Bbc, è stato licenziato in tronco dalla emittente pubblica britannica dopo un tweet satirico sul primogenito dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, in cui ha utilizzato la foto di una scimmia. La vicenda, come l'ha ricostruita Sky News, nasce dal post di ieri del dj - conduttore del programma Radio 5 Live - nel quale ha pubblicato una foto in bianco e nero in cui una donna e un uomo ben vestiti tengono la mano a uno scimpanzé in giacca e cravatta, con il commento: "Il Royal Baby lascia l'ospedale". Poco più tardi, Baker - sommerso da accuse di razzismo - si è scusato e ha cancellato il post, ma il danno ormai era fatto. La Bbc lo ha messo immediatamente alla porta ed è stato lo stesso dj ad annunciarlo su Twitter. "Si è trattato di un grave errore di valutazione, che va contro i valori che cerchiamo di incarnare come emittente", ha spiegato un portavoce della Bbc. "Danny è un conduttore brillante, ma non presenterà più uno show settimanale con noi". Harry e Meghan, la cui madre è un'afroamericana, hanno presentato il loro piccolo, nato all'alba di lunedì. Il nome scelto per il nuovo arrivato nella Royal Family è Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Baker ha reagito con rabbia al suo licenziamento, mandando letteralmente "a quel paese" la Bbc, accusata di averlo "gettato sotto l'autobus". Il celebre presentatore radiofonico si è scagliato contro i vertici dell'emittente pubblica britannica per quella che ha definito "ipocrita e pomposa serietà" circa i motivi del suo allontanamento. "La telefonata con cui mi hanno licenziato dal @bbc5live", ha twittato, "è stata una lezione di ipocrita e pomposa serietà. #Fuckem".