Royal Family, regina augura buon Natale snobbando Harry e Meghan. La replica di... Archie

Royal Family, regina augura buon Natale snobbando Harry e Meghan - ROYAL FAMILY NEWS

La Regina Elisabetta augura Buon Natale ai suoi sudditi e 'snobba Harry, Maghan Markel e il piccolo Archie.

Elisabetta II, nella Green Drawing Room al Castello di Windsor, seduta alla scrivania che mostra 4 foto: una del principe Filippo di Edimbugo (ricoverato in clinica), una di Carlo e Camilla, una del padre il re Giorgio VI e la foto di Natale di William e Kate con i tre figli. Assenti Meghan, Harry e Archie . Il messaggio delle foto: presenti l’ex re, il principe consorte e i primi in linea di successione. Harry fa un ramo cadetto e dunque non trova spazio sulla scrivania di sua Maestà, nelle occasioni ufficiali.

ROYAL FAMILY: HARRY E MEGHAN FANNO GLI AUGURI DI BUON NATALE CON ARCHIE SUPER STAR - ROYAL FAMILY NEWS

"Buon Natale e Felice Anno Nuovo dalla nostra famiglia alla vostra". E' questo il messaggio di auguri che il principe Harry e la moglie Meghan hanno inviato a familiari, amici e colleghi con una foto, in bianco e nero, in cui campeggia "baby Archie", il figlio della coppia di sette mesi che gattona verso l'obiettivo, con i genitori sorridenti sullo sfondo ai lati di un albero di Natale. Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno preso un periodo di riposo dai loro impegni reali per trascorrere del tempo in Canada con il figlio nato scorso maggio. Nei mesi scorsi il principe Harry ha attaccato duramente, anche attraverso azioni legali, i tabloid britannici per l'attenzione ossessiva e persecutoria riservata alla moglie Meghan, paragonandola a quella che fu condotta contro la madre Diana.

REGINA ELISABETTA AUGURA BUON NATALE AI SUDDITI: 'IL 2019 HA AVUTO PERCORSO ABBASTANZA ACCIDENTATO' - ROYAL FAMILY NEWS

La Regina Elisabetta nel tradizionale messaggio di Natale spiega che il percorso del 2019 è stato "abbastanza accidentato". Alcuni passaggi vengono interpretati come un riferimento alla Brexit, in cui la Regina esorta a "mettere le differenze alle nostre spalle" e "onorare la libertà e la democrazia". Nel suo discorso, la Regina sottolinea quanto anche "piccoli passi fatti con fiducia e speranza possono superare grandi differenze. E poi riconosce che il "cammino, ovviamente, non è sempre facile e quest'anno a volte è apparso abbastanza accidentato".

Il discorso della Regina chiude un anno in cui il Regno Unito ha vissuto un durissimo scontro istituzionale sulla Brexit, che ad un certo punto ha anche investito la Regina quando Boris Johnson ha sospeso il Parlamento la scorsa estate. Uno scontro rientrato dopo la vittoria a valanga del premier conservatore e l'insediamento del Nuovo Parlamento che ha già approvato l'accordo che garantisce l'uscita dalla Ue entro il prossimo 31 ottobre. L'anno che si chiude è stato difficile anche per la famiglia reale, segnato, in questi ultimi mesi, dalla decisione del principe Andrea di rinunciare ad ogni ruolo pubblico dopo aver ammesso i suoi legami di amicizia con Jeffrey Epstein, il miliardario accusato di aver abusato e sfruttato decine di minorenni che si è suicidato in carcere a New York lo scorso agosto. La Regina, che ha 93 anni, ha registrato il suo messaggio in una sala del castello di Windsor, seduta ad una scrivania su cui appaiono le foto di diversi membri della sua famiglia, compresi il principe Carlo e la Duchessa di Cornovaglia, il Duca e la Duchessa di Cambridge, insieme ai loro figli George, Charlotte e Louis.

