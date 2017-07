Sale Rosa dell'Himalaya

Sale rosa dell'Himalaya: benefici e bufale. SALE ROSA, LA VERITA'



Sale rosa dell'Himalaya fa davevro così bene o è una bufala? Esperti, scienziati e salutisti si dividono su chi ritiene il sale rosa dell'Himalaya una moda e chi lo considera molto utile e in grado di portare benefici alla salute.



SALE ROSA DELL'HIMALAYA I BENEFICI - I sali minerali



Il sale rosa himalayano sarebbe ricchissimo di sali minerali, del tutto assenti nel sale da cucina. Addirittura oltre 80, tra i quali il ferro. Il sale avrebbe un colore rosa proprio in virtù dell'elevata presenza di questo minerale e perchè questo tipo di sale non viene sottoposta ad alcun trattamento sbiancante. Il sale rosa non essendo raffinato (non trattato chimicamente) non ha aggiunte di antiagglomeranti o altri componenti chimici.



SALE ROSA DELL'HIMALAYA I BENEFICI - Ritenzione idrica e ipertensione



Il sale rosa dell'Himalaya al posto del comune sale da cucina, limiterebbe il rischio di ritenzione idrica e di ipertensione. Motivo? Grazie al cloruro di sodio che sarebbe decisamente ridotto nel sale rosa himalayano.



SALE ROSA DELL'HIMALAYA I BENEFICI - Dal Ph a respirazione e circolazione



Tanti i benefici del sale rosa dell'Himalaya per chi è convinto di questa tesi. Aiuta il controllo dei livelli di acqua presenti nell'organismo e loro regolazione in modo da garantirne il corretto funzionamento. Promuove un equilibrio stabile del pH a livello delle cellule (anche a livello di cervello). E ancora: il sale rosa aiuta la riduzione dei comuni segni di invecchiamento. E' utile anche nei civi visto che arriverebbe a promuovere un miglioramento della capacità di assorbimento degli elementi nutritivi presenti nel cibo lungo l’intestino. Non basta? Supporta la respirazione e la circolazione. Chi assume sale rosa himalayano sarebbe meno soggetto a crampi e avrebbe ossa più forti e con uno stato di salute migliore dei reni. usate il sale rosa dell'Himalaya? Avrete un sonno più regolare.



SALE ROSA DELL'HIMALAYA: GLI SCETTICI: ECCO PERCHE' SONO BUFALE



Il sale rosa dell'Himalaya ha una fazione contraria, scettica. Secondo loro sarebbe carente dell’unico elemento cruciale per la salute dell’uomo: lo iodio, micronutriente fondamentale per la funzionalità degli ormoni tiroidei (determinanti nel sistema nervoso e nel mantenimento dell’equilibrio metabolico). I salutisti che amano il sale rosa "dell'Himalaya" non tengono conto di sostanze che normalmente non si trovano nel tradizionale sale da cucina, come il cadmio che è stato rilevato in alcune estrazioni in quantità pari a 9 mg/kg (il limite fissato dall'Oms è di 0.5 mg/kg). Delle 84 sostanze che tale sostanza conterrebbe le ricerche non ne contano più di una ventina. Gli scettici sottolineano che non si rilevano nel sale rosa himalayano sostanze che possano giustificare le proprietà benefiche sopra elencate.