Salotto per donne stanche: la commedia teatrale all'insegna della solidarietà

Salotto per donne stanche. Si chiama così lo spettacolo benefico che andrà in scena il prossimo 29 novembre, alle ore 21.00, a Melzo, presso il teatro Trivulzio (piazza Risorgimento, 19). Quella sera la sala, un grande salotto accogliente che conta 426 poltrone rosse, ospiterà una commedia divertente e scanzonata, organizzata dal Teatro per un Sorriso, compagnia teatrale di Gorgonzola nata nel 2006 con finalità benefiche, e da Azzurro!, associazione di promozione sociale per lo sviluppo sostenibile, che opera a Segrate.

Lodevole le finalità dell’iniziativa solidale. Tutti i proventi della serata saranno infatti equamente suddivisi tra Coriandoli per Shanti Bhavan, l’associazione che supporta 210 bambini indiani, Aiutiamoli a Vivere, il comitato di Gorgonzola che dà ospitalità ai bambini bielorussi, e l’Admo, l’associazione donatori midollo osseo. All’evento parteciperà anche A!, un’associazione sensibile ai temi ambientali. La finalità solidale dell’iniziativa ha indotto gli organizzatori a parlare di Serata per la vita, proprio perché tutte le associazioni sono impegnate concretamente a dare sollievo alle persone in difficoltà.

Al centro della trama dello spettacolo ci sono quattro signore vittime delle loro manie, ospiti di una casa di cura. Una di loro ha smesso di sognare e pensa già all’aldilà, un’altra è impegnata in un progetto editoriale per una nota casa editrice. C’è chi, invece, vuole mettere in scena una versione del tutto personale di “Desdemona e Otello” e chi, persuasa dalla figlia, pensa di essere ospite di un albergo a quattro stelle. A completare il ventaglio di questi surreali personaggi, ci sono un professore, che usa metodi poco ortodossi per curare i propri pazienti, un’infermiera tedesca, una giardiniera tuttofare che fa sfiorire rose e tulipani, un marito, con le idee poco chiare, e un direttore, che non sa che pesci prendere. Un microcosmo variegato di personalità che disorienta lo spettatore, che non sa più chi è più pazzo: chi cura o hi viene curato? Ma se il giudizio finale dello spettatore è opinabile e del tutto personale, i consensi per la finalità dello spettacolo sono già oggi unanimi.

Gli attori sono M. Luisa Miele, Daniele Signorelli, Pier Bertolotti, Isabella Porro, Marisa Alboini, Graziana Porro, Astrid Viland, Lorenzo Cassarà, Erika Rossi e Rosa Clemente.

Per informazioni e l’acquisto dei biglietti il numero di telefono è il seguente: 375 532 4265