Salvini-Isoardi come Belen-Iannone. Tra gossip, selfie e.. i "Mobile Lovers" di Bansky

Salvini-Isoardi di nuovo insieme alla cena di gala al Quirinale: la foto fa subito il giro del web. E il gossip s'impenna: sarà mica rifiorito l'amore?

La storia del ministro e della presentatrice tv è regina incontrastata del gossip da mesi e mesi. Una volta c'erano Belen e Iannone: la numero uno delle showgirl e il campione dello sport, quale mix migliore per tenere col fiato sospeso le massaie annoiate (ma forse non solo loro...). E quante ne abbiamo lette sulla relazione tra la Rodriguez e il campione MotoGp (neo-pilota Aprilia). Quanti scoop, avvistamenti, post sui social... si sono lasciati, no anzi sono tornati insieme, macché sono in crisi. E vai con il giro dei 'si dice'.

Ecco appunto Salvini e la Isoardi hanno oscurato pure loro.

Sino al culmine, a quel post del 5 novembre che mise il punto sulla loro relazione: "Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo", le parole della bella Elisa.

Con tanto di selfie di lei e lui (occhi chiusi "dormivo a volte mi capita: ho questo limite che a volte mi serve dormire", disse alla Gruber) a letto di cui tanto s'è detto e scritto.





Giusto, i selfie. Quella foto, anzi quelle social-foto che ricordano un po' i "mobile lovers" l'opera di Banksy (il Cristiano Ronaldo degli artisti di strada) specchio delle relazioni moderne.

E qua non si scappa. E' l'amore al tempo degli smartphone: un tempo lontano (ma neanche troppo) ci si abbracciava abbandonandosi all'altra persona. Oggi no. Oggi ci si abbraccia e nel frattempo si sbircia il display del proprio smartphone. Magari per postare live la foto (video) su Instagram (meglio nelle Instagram Stories, che fa più figo ed è più di tendenza) attendendo la reazione dei nostri follower. Ecco, appunto. In fondo siamo (quasi) tutti Isoardi-Salvini nel nostro piccolo...