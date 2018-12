Salvini: "Milan fa beneficenza ovunque. Spero un pareggio con la Fiorentina"

"Cosa mio aspetto per Milan-Fiorentina? Stiamo facendo beneficenza ovunque, al massimo un pareggio. Del resto, dopo aver portato mio figlio a vedere lo scempio di Atene... Se fossi un tifoso viola non sarei preoccupato della trasferta a San Siro". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, intervistato dall'emittente radiofonica fiorentina Lady Radio. Rispondendo alla domanda su chi vorrebbe al Milan degli attuali giocatori viola, Salvini ha affermato: "Chiesa e Simeone preferirei averli con me e non contro di me".

Bologna-Milan, Gattuso: "Cutrone sostituito? Quando si gioca con due attaccanti, se uno non fa i movimenti al contrario, si fa il solletico"

"Per tanto tempo nella mia gestione abbiamo giocato con il 4-3-3, si riempiva meglio l’area con interpreti diversi. Bonaventura si inseriva bene. In questo momento, con il 4-4-2, per gli avversari è più facile la lettura. Ci sta che chi è sostituito la può prendere male. L’importante è che finisca lì. In questi giorni, io e Patrick faremo una chiacchierata per il cambio", le parole di Gattuso dopo lo 0-0 di Bologna-Milan. "Perché ho sostituito Cutrone? Quando si gioca con due attaccanti, se uno non fa i movimenti al contrario, si fa il solletico. La scelta di togliere Cutrone è perché Castillejo gioca fuori e salta l’uomo. Mi sembravamo troppo piatti. Non siamo una squadra che ama andare sul fondo e mettere la palla in area. Penso che in questo momento è vero che i loro quinti marcavano Suso e Calhanoglu, ma quante volte nel primo tempo abbiamo mandato Calabria sul fondo. Poi però se non attacchiamo bene la porta facciamo fatica, sviluppiamo in maniera non corretta. Il problema è stato la facile lettura. Dovevamo fare di più. Kessie nel primo tempo a campo aperto ci è andato”. Contro la Fiorentina sabato a San Siro sarà un Milan in emergenza a centrocampo viste le squalifiche di Bakayoko e Kessie (oltre agli infortunati di lungo periodo, Biglia e Bonaventura). "Vediamo, sicuramente mancano due giocatori importanti - dice Gattuso -. Abbiamo qualche centrocampista in panchina, ci inventeremo qualcosa. Non partiamo sconfitti. Ci teniamo questo punto sapendo che potevamo fare meglio. Abbiamo pareggiato in modo sterile. È difficile quando si gioca con una squadra rinunciataria, lì deve uscire fuori la qualità della squadra”.