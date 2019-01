San Valentino 2019? Da Cantina Urbana Milano...

Amabile ed equilibrato, talvolta strutturato, morbido quanto basta, possibilmente forte, meglio se maturo, purché armonioso… proprio come un vino! Sì, perché le peculiarità che caratterizzano il nettare degli Dei sono le stesse che qualificano il partner ideale. In occasione della festa degli innamorati, da Cantina Urbana® - un luogo unico nel suo genere, dove si produce e si vende vino in città - si potrà trovare sicuramente l’anima gemella in… formato bottiglia.

“Be my Valenwine” è il nome dell’evento ideato in occasione della ricorrenza per offrire l’opportunità di festeggiare al di fuori degli schemi tradizionali. Nella serata di giovedì 14 febbraio, infatti, tutti potranno degustare il o la “Valenwine” dei sogni semplicemente scegliendo il vino con cui trascorrere, da soli o in compagnia, un momento da ricordare. Sono tre i blend creati e imbottigliati in loco da Cantina Urbana® appositamente per l’occasione:

Il Passionale

Il Dolcetto. Di nome ma non di fatto. Ammalia ed inebria con la sua semplice ma spontanea succosità. Ricordi atavici di riti dionisiaci e baccanali. Da bere in un fiato!

Il Romantico

Syrah affinato in anfora di terracotta. Frutta rossa e rosa canina. Un vino da bere al calar del sole che inebria come un paesaggio toscano al tramonto…

Il Trasgressivo

T di Tintillia! Molisana. Note di paprika e pepe rosa, piccante e travolgente… Un vino rosso diverso, naturale e senza solfiti aggiunti. Un vitigno antico, ma moderno e alternativo.

Le bottiglie “Be My Valenwine” sono state dipinte eccezionalmente da @Riccardo7Magie, street-artist autodidatta veronese, e, oltre ad essere un divertente acquisto personale per chi non riesce a trovare l’anima gemella, sono ovviamente anche un’idea regalo perfetta per la propria dolce metà. Una volta selezionato fra i tre blend quello che rispecchi al meglio le caratteristiche del proprio partner, ideale o reale che sia, sarà poi possibile personalizzare la bottiglia facendovi apporre in loco, direttamente su vetro, una retro-etichetta con il nome e/o la dedica prescelta: un tocco di unicità per rendere l’occasione ancora più speciale.

“Make your own wine experience”, il mantra di Cantina Urbana® – Wine Collective si applica così anche alla bottiglia, per regalare al cliente un’esperienza “customizzata” a tutto tondo, personale e personalizzabile, in un’oasi di autenticità, dove la passione per il vino artigianale resta l’elemento fondamentale che riunisce i produttori con i clienti.